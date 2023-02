Kienberg: Mehrkosten weil die falsche Leitung verlegt wurde

Kienberg 30’000 Franken Mehrkosten statt Einsparungen: Beim Ersatz einer alten Leitung geschah in Kienberg ein Malheur Erst die Gebäudeversicherung bemerkte den Fehler: Weil bei der Planung der neuen Rohre nicht auf die Normbezeichnungen von Innen- und Aussendurchmesser geachtet wurde, musste die Leitung ausgegraben und getauscht werden. Der Gemeinderat hat daraus «Lehren gezogen». Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Das Corpus Delicti: Die neu verlegte, richtige Leitung mit einem Innendurchmesser von 125 Millimeter. zvg

Die Umgebungsarbeiten im Rahmen der Sanierung von Schule und Mehrzweckhalle sind weitgehend fertiggestellt. «So langsam aber sicher neigt sich das Grossprojekt dem Ende zu», heisst es in der neusten Mitteilung der Gemeinde. Der genehmigte Baukredit von 3,18 Millionen Franken wird voraussichtlich eingehalten, genaue Zahlen würden folgen.

Trotzdem gibt es einen «Wermutstropfen». Der Gemeinderat hat nämlich entschieden, im Zuge der genannten Umgebungsarbeiten auch gleich die Wasserleitung in der Bühlstrasse zu ersetzen. Damit sollten Kosten gespart werden.

Doch bei der Planung dieses Leitungsersatzes ist nun «ein schwerwiegender Fehler» passiert, wie es heisst. Es wurden Rohre mit einem zu geringen Durchmesser bestellt und verbaut. Diese erfüllen gewisse Kriterien im Zusammenhang mit der Löschwasserversorgung nicht. Aus diesem Grund mussten die Rohre wieder entfernt und durch solche mit grösserem Durchmesser ersetzt werden.

Der Fehler passierte bei der Gemeinde

Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsidentin Adriana Marti-Gubler: «Bestellt wurden Rohre aus Kunststoff mit der Bezeichnung ‹PE 125›. Doch diese Bezeichnung beschreibt den Aussendurchmesser. Richtig wäre das Produkt mit der Normbezeichnung ‹NW 125› gewesen, mit einem inneren Durchmesser von 125 Millimeter.»

Adriana Marti-Gubler, Gemeindepräsidentin von Kienberg. Bruno Kissling

Für den Leitungsersatz in der Bühlstrasse waren ursprünglich rund 90’000 Franken veranschlagt. Aufgrund des Mehraufwandes werden die Kosten nun rund 120’000 Franken betragen, also etwa 30'000 Franken mehr als vorgesehen. «Über die genauen Zahlen verfügen wir noch nicht», sagt Marti-Gubler, «doch die Schlussabrechnung wird der Gemeindeversammlung in Form eines Nachtragskredits vorgelegt. Dort werden auch die definitiven Mehrkosten ausgewiesen.»

Gefragt, warum der finanzielle Schaden nicht auf das ausführende Bauunternehmen abgewälzt werden kann, sagt die Gemeindepräsidentin: «Die Planung für das Vorhaben erfolgte gemeindeintern und wurde schliesslich durch den Gemeinderat abgesegnet. Somit ist der Fehler nicht von der Baufirma verschuldet und die Kosten dafür von der Gemeinde zu tragen.»

Gebäudeversicherung bemerkte den Fehler

Zweimal verlegt: Blick auf das in die Bühlstrasse eingelegte Rohr. zvg

Bemerkt wurde das Malheur erst, als die Gemeinde bei der Solothurner Gebäudeversicherung Subventionen für die Wasserleitung beantragte. Diese prüfte die Pläne und wurde auf den Fehler aufmerksam. Normalerweise erfolge eine solche Prüfung, bevor die Arbeiten beginnen. «Ausgerechnet bei diesem Projekt reichte die Zeit dafür nicht», erklärt Adriana Marti-Gubler. Immerhin waren die bereits verlegten Leitungen noch nicht unter Asphalt verbaut, als die Hiobsbotschaft der Gebäudeversicherung eintraf.

Die Mehrkosten setzen sich trotzdem weitgehend aus den Arbeitsstunden für die Auswechslung zusammen: «Die Materialkosten sind dabei marginal», sagt Marti-Gubler. «Der Gemeinderat und alle involvierten Stellen bedauern diesen Fehler und insbesondere die Mehrkosten», heisst es in der Mitteilung zum Vorfall. Und die Gemeindepräsidentin betont: «Der Gemeinderat hat daraus Lehren gezogen.»

