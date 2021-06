Abgelehnt: Winznau verwirft räumliches Leitbild

Keine Zustimmung Am Büelacker scheiden sich die Geister – Räumliche Leitbild wird abgelehnt Die Mehrheit an der Winznauer Gemeindeversammlung erteilt dem Projekt, so wie es jetzt ist, eine Absage. Beat Wyttenbach 30.06.2021, 05.00 Uhr

Büelacker: Die Parzelle nördlich der Mehrzweckhalle gab den Ausschlag für die Rückweisung des Leitbildes. Bruno Kissling

Der Winznauer Gemeinderat legte den 97 anwesenden Stimmberechtigten am Montagabend in der Mehrzweckhalle Winznau das Räumliche Leitbild «Winznau 2040» vor, welches die Planungskommission (PK) zusammen mit dem Büro BSB + Partner, Oensingen, erarbeitet hatte. Im September 2019 fand die entsprechende Zukunftskonferenz zusammen mit der Winznauer Bevölkerung statt. Anfang März 2021 wurde die öffentliche Mitwirkung durchgeführt, in deren Folge 53 Teilnehmende ihre Beiträge mitteilten und 241 Rückmeldungen eingingen.