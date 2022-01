Wöschnau: Ein Dorf sucht Abstand zum Sexgewerbe

Keine neuen Erotikbetriebe Das räumliche Leitbild von Eppenberg-Wöschnau könnte der Betreiberin eines Tantra-Studios in die Quere kommen Das Baugesuch zum Ausbau ihres Massage-Salons in der Wöschnau ist für die selbstständige Unternehmerin eigentlich Formsache – wäre da nicht der Wunsch der Bevölkerung nach anderem Gewerbe. Noël Binetti Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Hier an der Hauptstrasse Wöschnau und in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen Gewerbebetrieben befindet sich der Massage-Salon. Bruno Kissling

Mehr Ruhe beim Arbeiten. Das wünscht sich die Betreiberin eines Tantra-Studios. Sie möchte ihre Geschäftsräumlichkeiten in der Wöschnau ausbauen. Die Frau betreibt ihren Massagesalon seit 2019, auf der Fläche eines einzelnen Raums. «Für die Ausübung meines Berufs braucht es absolute Stille», sagt sie auf Anfrage. Und: «Mit der Vergrösserung meines Studios kann ich die Zugänge zu den Räumlichkeiten anders regeln und damit besser meiner Arbeit nachgehen.»

Die Pläne der Frau gehen aus einem in Eppenberg-Wöschnau aufgelegten Baugesuch hervor. Noch bis am 20. Januar ist dieses bei der Gemeinde öffentlich einsehbar. Die Betreiberin beantragt demnach eine Umnutzung von bisherigen Büro- und Garderobenräumen für die gewerbliche Nutzung.

Sie ist im Besitz einer Ausnahmebewilligung für Sexarbeit vom kantonalen Amt für Arbeit und Wirtschaft (AWA). Sie erklärt am Telefon: «In meiner Arbeit biete ich zwar keine sexuelle Dienstleistungen an», allerdings unterstehe die Tantra-Massage dem Gesetz zur Sexarbeit; nicht wie andere Körpermassagen.

Sexarbeit untersteht kantonalen Auflagen

Das Gebäude an der Hauptstrasse in der Wöschnau, in welchem die Frau arbeitet, liegt in der Gewerbezone. Die Entscheidung, ob und in welchen Zonen erotische Dienstleistungen zulässig sind, liegt bei der Gemeinde. Erteilt sie einem Baugesuch die Bewilligung, können Gesuchstellende damit an das AWA gelangen.

Daniel Morel, Leiter Abteilung Arbeitsbedingungen beim AWA, bestätigt auf Anfrage: «Eine rechtskräftige Baubewilligung ist sicherlich eines der wichtigsten Kriterien.» Zur Ausnahmebewilligung für Sexarbeit gegen Entgelt gelangt man mittels eines Formulars. Es kann auf der Website des Kantons heruntergeladen werden. Darin ist genau zu deklarieren, wie viele Menschen in welchen Räumen was arbeiten. «Zu diesem Formular sind weitere Unterlagen nötig, damit ein Gesuch komplett ist», sagt Morel. Und angesprochen auf Kontrollen in diesem Gewerbe sagt er: «Solche können in Form von Routinekontrollen erfolgen – oder wenn wir entsprechende Hinweise erhalten.»

Gemeinde strebt Wechsel bei Zonenkonformität an

Zuerst verweist die Gemeinde Eppenberg-Wöschnau auf den Kanton. Dann äussert sich Gemeindepräsident Stephan Bolliger auf die Frage, warum in der Wöschnau mehrere Erotikbetriebe angesiedelt sind. Er erklärt:

«Die hohen Leerstände in diesem Bereich, eine schlechte Wohn- und Gewerbelage sowie die rechtliche Situation begünstigen den Betrieb von Erotik-Gewerbe.»

Hinzu käme die hohe Verkehrsfrequenz an besagter Stelle. «Die alte Bau- und Nutzungsordnung (BNO) lässt solches Gewerbe zu», sagt Bolliger.

Die BNO ist Teil der Ortsplanungsrevision. In diesem Prozess befindet sich die Gemeinde; im Dezember wurde die öffentliche Auflage beendet. Für den Ortsteil Wöschnau, wo bereits heute verschiedene Industrie- und Gewerbebetriebe angesiedelt sind, wird im verabschiedeten räumlichen Leitbild eine Entwicklung in Richtung erweiterter Normen angestrebt; etwa höhere Neubauten und verringerte Abstände zwischen Gebäuden. Im Wöschnauer Schachen seien zudem auch gemischte Nutzungen von Wohnen bis Arbeiten denkbar.

Bolliger sagt: «Beim Erstellen des räumlichen Leitbildes wurde von der Bevölkerung der Wunsch formuliert, dass künftig keine neuen Erotikbetriebe in diesem Gebiet zugelassen werden.» Einerseits, weil solche dem Image der Gemeinde schaden, aber auch, weil sie den Wert anderer Liegenschaften oder Wohngebiete beeinträchtigen. «Wir möchten in der Wöschnau auf wertschöpfendes Gewerbe und Industrie setzen.»

Was bedeutet das für das aufgelegte Gesuch zur Erweiterung des Tantra-Studios? «Ich bin nicht die Baubehörde», sagt Bolliger. Er könne diesen Entscheid nicht vorwegnehmen. Auflegen könne man das Gesuch aber allemal, danach werde entschieden. Bolliger führt aus: «In der Übergangsfrist der BNO müssen Gesuche die neue als auch die alte Norm erfüllen.» Die Zulassung weiterer oder eine Erweiterung von bestehenden Räumlichkeiten für Sexarbeit sei also eigentlich nicht mehr möglich.

Denn: Die neue BNO Eppenberg-Wöschnau will keine neuen Erotikbetriebe mehr bewilligen. «Für bestehende Betriebe gilt aber Rechtssicherheit», sagt der Gemeindepräsident. Einmal gewährte Bewilligungen werden nicht entzogen.

Liegt in der Gewerbezone: Das Gebäude beherbergt drei Erotikbetriebe. Bruno Kissling

Hausbesitzer bezeichnet Studiomieterschaft als «gut»

An jener Adresse, an der das Tantra-Studio domiziliert ist, sind noch zwei weitere Etablissements zu finden. Beide mit Bezug zum Sexgewerbe. Sie existieren bereits mehrere Jahre.

Auf Anfrage erklärt der Grundeigentümer und Vermieter der Liegenschaft: «Das hat sich einfach so ergeben, früher waren hier auch Handwerksbetriebe eingemietet.» Eins hätte zum anderen geführt. Er habe aber mit der aktuellen Mieterschaft nie Probleme gehabt: «Es handelt sich um zuverlässige und saubere Mietparteien.» Wenn ein Betrieb aufhörte, habe er jeweils Anfragen für die Nachfolge erhalten. So habe er die Räume immer weitervermieten können.

Unmittelbar neben dem Gebäude befindet sich die Kantonsgrenze und jene der Stadt Aarau. Darauf wird auch auf der Website des Massage-Studios hingewiesen. Ob hier aber bald in grösseren Räumen und mit mehr Ruhe massiert wird, ist fraglich. Das letzte Wort hat die kommunale Baubehörde.

