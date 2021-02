Kanton Solothurn Kantonstierärztin erkennt Bedarf an Hoftötungen bei Landwirten und Konsumentinnen Einzelne Bauernbetriebe im Kanton Solothurn töteten ihre Tiere bereits in der Vergangenheit mit einer Ausnahmebewilligung auf dem eigenen Hof. Mit einer neuen Verordnung wird diese Praxis vereinfacht. Noël Binetti 25.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Vertreterin des kantonalen Veterinäramts Solothurn kontrolliert vor einer Hoftötung alle nötigen Papiere. Dabei wird festgestellt, ob auch die Regeln des Tierschutzes eingehalten werden. Bruno Kissling

Mit der Verordnung über das Schlachten und die Fleischkontrolle (VSFK), die im Juli 2020 vom Bundesrat beschlossen wurde, kann heute prinzipiell jeder Betrieb in den Besitz einer Bewilligung kommen.

Die Hürden für eine Hoftötung sind hoch angelegt und generieren viel Bürokratie. Diese Woche fand im Kanton die erste Hoftötung gemäss einer neuen Verordnung und nach einem speziellen System statt.

Im Kanton Solothurn wird vorausgesetzt, dass bei jeder Tötung eine Amtstierärztin anwesend ist. Sie nimmt gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben wahr: Die Untersuchung des Schlachttiers im Sinne der Lebensmittelsicherheit, der Tiergesundheit und des Tierschutzes. Im Rahmen der provisorischen Bewilligung wird auch überprüft, ob die Dokumentationspflicht korrekt umgesetzt wurde.

Kantonstierärztin erkennt Bedarf bei Landwirten

Chantal Ritter, Kantonstierärztin und Leiterin des Veterinärdienstes beim Amt für Landwirtschaft des Kantons Solothurn, schreibt auf Anfrage:

«Für die weiteren Schlachtschritte nach der Tötung muss ein Schlachthof in erreichbarer Nähe sein. Und dieser muss die nötigen Kapazitäten dafür haben.»

Ein Hof muss für die Tötung einen geeigneten Platz vorweisen, an dem die Tiere in Ruhe an die Fixiereinrichtung gewöhnt werden können. Die Kantonstierärztin schreibt: «Das Unternehmen, welches die Hoftötung durchführt, muss über entsprechende Fachkenntnisse verfügen.»

All diese Auflagen, Merkblätter, Weisungen und Checklisten des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, bestehen im Sinne des Tierwohls. Solothurn hat das neue Gesetz in Absprache mit den umliegenden Kantonen umgesetzt. Ritter erklärt: «Denn nach einer Hoftötung werden diese Tiere häufig über die Kantonsgrenze, zu einem Schlachtbetrieb gebracht.» Alle Nutztiere, die der Fleischgewinnung dienen, können auf dem Hof getötet werden.

Bruno Kissling

Gefragt, ob der Veterinärdienst hinter dem neuen Gesetz steht, schreibt Ritter: «Es entspricht einem Bedarf der Landwirte und Konsumenten.» Und sie ergänzt: «Alle Arten von Tötungen und Schlachtungen haben Vor- und Nachteile. Der fehlende Lebendtransport kann für transportunerfahrene Tiere von Vorteil sein.»

Konsumentinnen müssen bereit sein, einen höheren Preis zu bezahlen

Welche Betriebe eignen sich für die Hoftötung? Ritter meint dazu: «Landwirtschaftliche Betriebe, die in der vorgeschriebenen Nähe eines Schlachtbetriebes sind. Und der Betreiber muss willens sein, den erhöhten Aufwand zu stemmen.»

In welchem Verhältnis der Nutzen – also die Schonung des Tieres – zum Mehraufwand steht, entscheide am Schluss die Konsumentin: «Sie bestimmt, ob sie für den Nutzen einen höheren Preis zahlen will», schreibt Ritter.