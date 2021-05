Kampf gegen Neophyt - Neue Methode gegen Japanknöterich im Niederamt zeigt Erfolge – der Aufwand ist jedoch enorm

Aus einer Broschüre des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BAFU) aus dem Jahr 2005 geht hervor, dass der Japanische Staudenknöterich 1825 als Gartenpflanze von Asien nach Europa eingeführt und auch als Tierfutter angebaut wurde. Die Pflanzen bilden lange Ausläufer und besitzen eine ausserordentlich gute Regenerationsfähigkeit: «Rhizome und Sprossstücke können wieder zu neuen Pflanzen austreiben.» So hätten sich Fragmente beispielsweise bei Erdbewegungen oder Überschwemmungen rasch ausgebreitet. Zuerst habe sich der Neophyt hauptsächlich in Flusstälern verbreitet. In den letzten Jahrzehnten tauchte er vermehrt an Standorten wie Bahngeleisen oder Strassenböschungen auf.