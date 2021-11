Wer Jäger oder Jägerin werden will, muss einiges investieren. Denn die Ausbildung hat es in sich. Wie genau sie funktioniert, erklärt Roland Fringeli, der im Kanton Solothurn für die Jungjäger-Ausbildung verantwortlich ist. Sobald man volljährig ist, darf man sich im Kanton Solothurn für die Ausbildung als Jägerin oder Jäger anmelden. Idealerweise ist man bereits an einen Jagdverein angebunden, dies ist jedoch keine Voraussetzung. Nach der Anmeldung, die jeweils bis im Herbst erfolgen muss, finden in den ersten fünf Monaten fünf eintägige Theorie- und Praxismodule statt. Diese sind obligatorisch und behandeln Grundlagenthemen wie Wildbiologie, Wildverwertung, Jagdhunde, Wildökologie, Schiessen und Sicherheit. Parallel läuft die Schiessausbildung, die dann nach dem ersten Jahr mit einer praktischen Prüfung abgeschlossen wird. Zusätzlich müssen die angehenden Jägerinnen und Jäger auch ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. «Während den insgesamt rund zwei Ausbildungsjahren müssen sie regelmässig Hegestunden in ihrem Jagdrevier leisten und sie müssen an der Jagd teilnehmen. Und zwar an allen drei Typen – der Pirschjagd, der Treibjagd und der Ansitzjagd», erklärt Roland Fringeli. Am Ende der Ausbildung steht die Theorieprüfung an. Wer besteht und die erforderliche Praxiserfahrung mitbringt, hat die Jagdprüfung bestanden und kann in einen Jagdverein aufgenommen werden. «Im Kanton Solothurn schliessen pro Jahr rund 30 bis 35 Personen die Jagdausbildung ab, wovon 10 bis 20 Prozent Frauen sind. Das ist eine stattliche Anzahl, so dass wir im Kanton Solothurn kein Problem haben mit dem Jagdnachwuchs», sagt Fringeli.