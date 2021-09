Rückblick auf die Zeit der Jugendseelsorge Olten

Jugendseelsorge Olten Die Jugendbewegung aus der Region Olten, die eigentlich gar keine war Bereits 15 Jahre liegt die JUSESO-Zeit zurück – jetzt kommt es zum Wiedersehen. Auf den Spuren einiger (junger) Menschen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Die JUSESO-eigene Postkarte: sie zeigt das Tessiner Bergdorf, wohin die «Jugendbewegung» regelmässig ging, um zu arbeiten. zvg

Die Haare waren länger, die Brillengestelle grösser. Und die auf Farbfilm festgehaltenen Augenblicke weisen exakt jenen Sepia-Farbstich auf, den heute unzählige App-Filter nachahmen. Zu dieser Zeit rückte das Schweizer Waldsterben ins öffentliche Bewusstsein, eine fast 2000 Kilometer entfernte Atomkatastrophe oder der Einsturz einer langen Betonmauer in Berlin.

In Erzählungen wirken die 80er- und frühen 90er-Jahre heute wild und auf seltsame Weise voller Freiheit. In diesen Jahren, von 1979 bis 1996, war die Jugendseelsorge Olten (JUSESO) aktiv. Ein Zusammenschluss junger Leute, sie stammten aus der Region Olten, von Hägendorf bis Gretzenbach.

Das legendäre Woodstock war bereits ein Jahrzehnt passé. Dennoch regten sich zehn Jahre später da und dort noch Nachwehen aus der Hippiezeit. Die Flower-Power-Energie war weit verbreitet. Trotzdem will Urs Huber die JUSESO nicht einfach mit den damaligen Jugendbewegungen gemeinmachen, dafür sei man auch zu spät gewesen.

Urs Huber aus Obergösgen. Er ist SP-Kantonsrat und gehörte einst zum «harten Kern» der JUSESO. zvg

Urs Huber aus Obergösgen ist seit 1997 SP-Kantonsrat und Sekretär bei der Gewerkschaft des Verkehrspersonals. Für ein Treffen kramte er alte Dokumente, Zeitungen, Aufkleber, Fotoalben und sogar eine eigene JUSESO-Postkarte aus seinem Archiv.

Wenn er von der von dieser Zeit spricht, springt er von einer Geschichte zur nächsten; nicht entlang dem Zeitstrahl, sondern gemäss den auftauchenden Erinnerungen. «Ich möchte eigentlich gar nicht von einer Bewegung sprechen», erklärt Huber und sucht nach dem richtigen Wort.

Kirchgemeinden als Trägerschaft im Hintergrund

Getragen war die JUSESO von 14 Kirchgemeinden aus Olten und der unmittelbaren Umgebung. Sie leisteten einen finanziellen Pro-Kopf-Beitrag und gründeten dazu einen Zweckverband. Stets ein bis zwei Personen waren eigens für das Projekt angestellt, «sie haben das Ganze zusammengehalten». Urs Huber selbst wurde später die letzten sechs Jahre des Bestehens zum Präsidenten des Zweckverbandes. Er bezeichnet sich als «dem damaligen harten Kern» zugehörig und erinnert sich an die Anfänge:

«Zu Beginn, die ersten fünf, acht Jahre hatten wir eine unglaubliche Dynamik»,

sagt er. Das sei ja noch heute so bei einer Sache, die angesagt ist.

Was aber war eigentlich der Inhalt der Jugendseelsorge? «Die Kirche war noch viel mehr in der Mitte der Bevölkerung. Aber nach dem spürbaren gesellschaftlichen Wandel, den die 68er mit sich brachten, strebten auch die jungen Leute aus dem kirchlichen Umfeld nach neuen Gemeinschaftsformen.»

Ein Aufkleber der JUSESO zvg

Die verlängerten Wochenenden an Festtagen wie Ostern oder Pfingsten wurden für die JUSESO-Leute fester Bestandteil für Zusammenkünfte und zu einer eigenen Tradition.

Auflehnung gegen herrschende Strukturen gehörten allerdings nicht zu den Hauptanliegen der «Jugendbewegung». Und doch fielen beispielsweise die Jugend-Gottesdienste anders aus, als man es sich gewohnt war.

«Wenn das irgendwo in einem Zeltlager, improvisiert und am Boden sitzend stattgefunden hat, sorgte das für bleibende Erinnerungen.»

Auch deren Inhalte hätten nicht unbedingt dem klassischen Bild eines Gottesdienstes entsprochen: «Da gab es schon auch Kontroversen um eher traditionelle Meinungen.» Huber schildert Situationen an Ostertreffen, wo man vorhandene Stühle zur Seite rückte und am Boden im Kreis hockte. «Daran hatte ich damals schon nicht gerade Freude, man hätte es auch bequemer haben können», sagt er schmunzelnd.

Ausflüge, Arbeitseinsätze und Lager im Tessin

Ein konstanter Treffpunkt der Jugendlichen, die zwischen 16 und 25 Jahre alt waren, stellte das JUSESO-Haus am Krummackerweg 11 dar. Oben waren die Büros, im Keller hatte die JUSESO ihr Lokal: die «Wöschchuchi». Selbst umgebaut, wurden hier Pläne ausgeheckt und Projekte eingefädelt.

Ostertreffen in Obergösgen und von mit bis zu 130 Personen zählt Huber heute zu den «absoluten Höhepunkten». Geschlafen wurde in der unterirdischen Schutzanlage unter der Mehrzweckhalle. Neben Zelt-, Wander-, Wegbau-, Burg- und Velolagern, Volkstanztagen, Meditationen und den Schulentlassungsweekends am Ende des Schuljahres, standen lange Jahre die Arbeitslager in einem Tessiner Bergdorf im Zentrum.

Dieser alte Stall baute die Gruppe wieder auf. Später diente das Gebäude den «Jugendlichen» als Lagerunterkunft. zvg

In den Sommerwochen reiste man zusammen nach Bordei, gelegen im Centovalli. Dort engagierte man sich zum Beispiel für den Wiederaufbau eines Stalls, welcher dann gleichzeitig als Unterkunft diente. «Es war eine sehr gute Zeit», sagt Huber.

«Wir haben viel zusammen gearbeitet, gekocht, organisiert und diskutiert, oft bis in die frühen Morgenstunden.»

JUSESO-«Jugendsiite» aus dem lokalen Pfarrblatt. zvg

Rausch und Exzess gehörten nicht zur JUSESO. «Alkohol hat bei uns keine Rolle gespielt», erinnert sich Urs Huber, «es ging irgendwie ohne». In Bordei – es war die Zeit als viele abgelegene Tessiner Dörfer von Deutschschweizer Aussteigern belebt wurden – unterstützten die JUSESOS den lokalen Landwirt «Alfred» durch ihre Arbeitskraft. «Einmal haben wir für ihn sogar eine Geldsammelaktion angerissen, immerhin 30'000 Franken kamen dabei zusammen.» Wasserleitungen wurden gebaut und gewandert.

Das Politische habe weniger im Zentrum gestanden, eher ökologische Belange:

«Innerhalb der JUSESO setzten wir uns mit der Erde auseinander, machten uns Gedanken zu den Krisen dieser Epoche.»

Huber fühlt sich heute manchmal von der Klimajugend an diese Zeit erinnert: «Doch wenn wir im Centovalli waren gab es während zwei Wochen keinen Strom oder fliessend Wasser.» Anpacken sei vor debattieren gekommen. Quasi von der Juseso erfunden und die ersten Jahre organisiert, war auch die «JugendArt». Ein Vermächtnis, welches in veränderter Form noch heute seinen Platz in der Region hat.

Gruppenbild einiger JUSESO-Mitglieder. zvg

Ein Wiedersehen nach langer Zeit

Nun haben Urs Huber und einige Weggefährten von damals eine Einladung zu einem Wiedersehen verfasst. «Das Ganze ist eher spontan und auch ziemlich kurzfristig entstanden», sagt er. Klar, einige der Kontakte von einst bestünden bis heute. Viele hätten sich hingegen aus den Augen verloren, «einige habe ich bestimmt über 25 Jahre nicht mehr gesehen», so Huber. Ohne grosses Programm soll das Treffen eine Möglichkeit bieten, sich wieder einmal auszutauschen und um die alten Zeiten aufleben zu lassen.

Das Logo der JUSESO. Volkstänze gehörten zum Repetoire der JUSESO, hier am ersten Ostertreffen in Obergösgen. zvg Die Einladung zum Treffen vom Sonntag. zvg

Dazu ist für Sonntag, 19. September, das ehemalige Pfarrhaus angemietet. «Es gibt etwas zum Essen und Trinken und auch einen Raum, sollte das Wetter schlecht sein.» Huber kann sich vorstellen, dass weitere Treffen folgen werden. Will Huber also die JUSESO ein Stück weit wieder aufleben lassen, nachdem sie 1996 ihre Auflösung mit einem Fest beging?

«In gewisser Weise ja, eigentlich wie damals: gemütlich und angeregt über Gott und die Welt parlieren»,

sagt Huber, mit jugendlichem Schalk im Gesicht.

Hinweis: Das Treffen findet am Sonntag, 19. September, ab 14 Uhr im «Haus der Begegnung» statt, direkt neben der Kirche Obergösgen.