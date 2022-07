Schönenwerd: Das Jugendfest 2022 geht über die Bühne

Jugendfest 2022 Es wird ausgelassen gefeiert: Dieser Samstag steht ganz im Zeichen der Jugend von Schönenwerd Bei bestem Wetter und mit viel Freude konnte diesen Samstag der Jugendfest-Umzug in Schönenwerd nach vier Jahren Pause endlich wieder stattfinden: Ein buntes Treiben auf den Strassen, das Fest dauert bis spät am Abend. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 02.07.2022, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Oberstufe 2 am Jugendfest in Schönenwerd: Endlich kann die grosse Feier, nach vier Jahren wieder stattfinden. Patrick Lüthy

Nachdem 2020 das Jugendfest in Schönenwerd wegen Corona abgesagt werden musste, konnte es dieses Jahr bei bestem Wetter stattfinden. Die Vorfreude auf das Fest schien gross; schon bei der Besammlung für den traditionellen Umzug, dessen Startschuss am 2. Juli um 14 Uhr fiel, war die Aufregung bei Lehrpersonen, bei den Schülerinnen und Schülern wie auch bei den Zuschauenden deutlich spürbar.

Eröffnet wurde die Parade von der Musikgesellschaft Niedergösgen, dicht gefolgt von herzigen kleinen Zündhölzchen – wohl die Schönenwerder Unterstufe. Direkt dahinter erschien eine Gruppe mit buntem Federschmuck in den Haaren.

Auch der kürzlich verstorbene Künstler Paul Gugelmann, dessen Museum in Schönenwerd steht, wurde gewürdigt: Einige Kinder einer Schulklasse trugen Schilder mit der Aufschrift «Museum» vor sich her; andere hielten zu zweit kunstvolle, an Holzstäben befestigte metallen wirkende Kunstwerke fest – ganz im Stil des bekannten Künstlers.

Das Jugendfest 2022 in Schönenwerd in Bildern. Patrick Lüthy Kunstwerke für das Jugendfest in Schönenwerd, aufgehängt im Kreuzgang der Stiftskirche. Patrick Lüthy Kindergarten Feld und die KLassen 1b, 2b und 2c präsentierten am Jugendfest in Schönenwerd. den das Motiv Tunnel Eppenberg. Patrick Lüthy Buntes Treiben auf den Strassen. Patrick Lüthy Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind gekommen. Patrick Lüthy Die Oberstufe am Jugendfest in Schönenwerd. Patrick Lüthy Der Volleyballverein am Jugendfest in Schönenwerd. Patrick Lüthy Klasse 1c, 6b, Kindergarten Bühl und Kindergarten Feld am Jugendfest 2022. Patrick Lüthy Verschiedene Motive werden zur Schau getragen. Patrick Lüthy Klasse 1c, 6b, Kindergarten Bühl und Kindergarten Feld am Jugendfest in Schönenwerd. Patrick Lüthy Oberstufe Schönenwerd 1 am Jugendfest in Schönenwerd. Patrick Lüthy Die Musikgesellschaft Niedergösgen marschiert und musiziert am Jugendfest in Schönenwerd. Patrick Lüthy Klasse 1c, 6b, Kindergarten Bühl und Kindergarten Feld am Jugendfest in Schönenwerd. Patrick Lüthy Die Klassen 3b, 3c, 4c und 4b zeigten am Jugendfest in Schönenwerd Motive von Paul Gugelmann. Patrick Lüthy Die Klassen 3b, 3c, 4c und 4b zeigten am Jugendfest in Schönenwerd Motive von Paul Gugelmann. Patrick Lüthy Eine Feuerwehrleiter. Patrick Lüthy Kindergarten Feld und die Klasse 6c zeigten am Jugendfest in Schönenwerd Motive zum Thema Bally Park. Patrick Lüthy Die Klassen 5c, 5b und 5c zeigten am Jugendfest in Schönenwerd farbige Schuhe. Patrick Lüthy Kindergarten Feld und die KLassen 1b, 2b und 2c präsentierten am Jugendfest in Schönenwerd das Motiv Tunnel Eppenberg. Patrick Lüthy Kindergarten Feld und die KLassen 1b, 2b und 2c präsentierten am Jugendfest in Schönenwerd das Motiv Tunnel Eppenberg. Patrick Lüthy Auch die Spielgruppe Werkelkiste ist präsent. Patrick Lüthy

Ein Highlight unter den Basteleien und Sujets war definitiv der Bahntunnel aus Stoff. Zur Feier des endlich fertiggestellten Tunnels zwischen Gretzenbach und Wöschnau boten zahlreiche Kinder diesbezüglich dem Publikum eine Mini-Show – während einige Kinder den stattlichen Tunnel in die Höhe hievten, schlüpften andere als Zugabteile verkleidet unten dem Gebilde durch, was den Zuschauerinnen und Zuschauern einen kräftigen Applaus entlockte.

Für viel Ästhetik sorgte der Pontonierfahrverein Schönenwerd-Gösgen. Sie zogen ein Schiff, bis oben hin gefüllt mit Blumen, hinter sich her.

Das Jugendfest 2022 in Schönenwerd. Patrick Lüthy

Gemischte Gefühle bei der Oberstufe

Nach dem Umzug konnte sich Gross und Klein an verschiedenen Angeboten erfreuen. Wer gerne etwas Action mag, konnte beispielsweise auf dem Schulhausplatz Bühl eine Runde auf der «Butschibahn» drehen. Der grösste Teil der Anwesenden versammelte sich jedoch auf dem Festplatz unterhalb der Kirche. Dort gab es jede Menge Festbänke sowie die Möglichkeit sich zu verpflegen.

Bestes Wetter für den Umzug. Patrick Lüthy

Ebenfalls stand eine Bühne bereit, auf welcher für den Rest des Tages ein dichtes Programm gezeigt wurde. Bei den Kindern der Primarschule herrschte unzweifelhaft ausgelassene Stimmung. Zwar war ihnen anzusehen, dass sie einen anstrengenden Umzug hinter sich hatten, dennoch konnte von allen Seiten Lachen vernommen werden. Bei den Schülerinnen der Oberstufe gab es gemischte Gefühle.

Eine Gruppe von Teenagerinnen sass gemütlich auf der Wiese neben der Bühne und freute sich darauf, im Laufe des Nachmittags fünf Songs zum Besten geben zu können. Andere waren etwas weniger euphorisch und wussten noch nicht so recht, ob sie bis zum Abend bleiben oder lieber schon bald nach Hause gehen würden.

Jugendfest in Schönenwerd. Patrick Lüthy

Buntes Nachmittags- und Abendprogramm

Das gebotene Programm war jedenfalls äusserst attraktiv. Mal ehrlich: wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ein Graffiti zu sprayen? Genau das wurde den Kids und den Jugendlichen von Schönenwerd ermöglicht. Zwei Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit unteres Niederamt «OJuN» brachten riesige Kartonwände mit, auf welche munter drauflos gesprayt werden durfte. Immerhin war das Motto des Fests ja auch «So bunt ist Schönenwerd» – hoffentlich nicht auch schon bald Schönenwerds Hausmauern.

Eine Besucherin schaut dem Umzug zu. Patrick Lüthy

Tanzbegeisterte durften sich derweil auf den Abend freuen, gemäss Programm stand nämlich eine Darbietung des Tanzateliers Schönenwerd auf dem Plan. Einen speziellen Show-Leckerbissen organisierte die Gemeinde Schönenwerd für die Abendstunden: um 20.15 Uhr steht der Schweizer Rapper und Beatboxer Knackeboul mit einem Konzert auf dem Plan.

Gemeindepräsidentin freut sich mit der Jugend: «Es ist wie eine Erlösung»

Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin am Jugendfest in Schönenwerd. Patrick Lüthy

Gemeindepräsidentin Charlotte Shah waren die Emotionen, welche das Jugendfest auslösten, mehr als deutlich anzumerken:

«Es ist wie eine Erlösung, dass wir das Fest nach der Coronapause im Jahr 2020 endlich wieder durchführen durften.»

Die Menschen seien einfach nur glücklich und dankbar, sich endlich wieder in einem Rahmen wie diesem treffen, miteinander diskutieren und zusammen sein zu dürfen. Auch werde geschätzt, sich wieder ins Gesicht blicken zu können, ohne dass da eine Maske sein muss.

Allerdings habe sie bezüglich der Coronafallzahlen aktuell ein etwas mulmiges Gefühl, vor allem mit Blick auf den Herbst; man müsse möglicherweise damit rechnen, dass sich die Situation rund um das Virus wieder verschlechtern könnte. Umso wichtiger sei es, den Moment zu feiern.

Am Freitagabend sei bei der erwachsenen Bevölkerung dementsprechend die Post abgegangen. Bis spät in die Nacht sei getanzt und gefeiert worden. Für die Präsidentin stand jedoch klar die Jugend im Zentrum des Festes und sie freute sich zu sehen, dass die Kinder ihren Spass hatten.

«Der Samstag gehört den Jungen und ich hoffe, es wird heute ähnlich ablaufen wie gestern.»

Heisst, dass auch die Kinder Lust haben, bis in die späten Stunden Zeit miteinander zu verbringen. Überhaupt erachtet Shah die Jugend als einer der wichtigsten Teile einer Gesellschaft. «Unsere Jugendlichen sind unsere Zukunft.» In sie müsse ohne Wenn und Aber, unter anderem in Form von guter Bildung, investiert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen