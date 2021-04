Jüngster Kandidat «Heimat hat für mich eine grosse Anziehungskraft»: Der 24-jährige Michael Mollet ist neu im Lostorfer Gemeinderat Michael Mollet ist der jüngste Kandidat, der in Olten-Gösgen 2021 in den Gemeinderat gewählt worden ist. Im Interview erzählt er, wieso er sich in der Politik sieht, warum es auch junge Politiker braucht und was er sich für seine Amtszeit wünscht. Sophie Deck 30.04.2021, 05.00 Uhr

Michael Mollet träumt von einem energieneutralen Lostorf. zvg

Michael Mollet ist 24 Jahre alt und wohnt in Lostorf. Momentan studiert er an der Fachhochschule Freiburg Architektur, weswegen er unter der Woche in einer WG in der Stadt lebt. Michael hat ursprünglich Hochbauzeichner gelernt und dann noch seine Berufsmatur gemacht. Er möchte nach seinem Studium wieder zurück nach Lostorf ziehen.

Michael, du bist der jüngste neu gewählte Gemeinderat im Niederamt. Fühlst du dich erfahren genug für dieses Amt?

Ja. Jünger bedeutet ja nicht unbedingt weniger erfahren: Über gewisse Dinge weiss unsere Generation vielleicht mehr als die unserer Eltern ‒ und umgekehrt. Deswegen ist Politik immer eine Zusammenarbeit; da sollten junge Leute auch dabei sein.

Warum? Was bringen junge Leute in der Politik?

Politiker sollen das Volk vertreten. Deswegen finde ich es wichtig, dass junge Leute von jungen Leuten vertreten werden. Genau wie es wichtig ist, dass Frauen von Frauen vertreten werden und ältere Leute von älteren Leuten. Ausserdem ist man als junger Erwachsener noch nicht so in seinen Ideen und Werten festgefahren wie vielleicht mit 50 oder 60. Wir bringen eine gewisse Offenheit in die Politik.

Du möchtest dich als junger Mann politisch engagieren. Deine Mutter ist die Präsidentin der Freien Liste Lostorf. Bist du also schon mit politischem Interesse aufgewachsen?

Nein, gar nicht. Meine Eltern haben mich nie irgendwie dazu gedrängt und ich selbst habe mich bis vor etwa vier Jahren nicht so für Politik interessiert. Die ersten zwei Jahre, die ich abstimmen durfte, habe ich das auch nicht aktiv gemacht; ich hatte anderes um die Ohren. Das Interesse für Politik kam dann ziemlich plötzlich.

Kannst du dich noch erinnern, wann und wie es kam?

Ich kann mich erinnern an Gespräche mit Freunden über Politik, und wie wir unzufrieden waren mit der Welt. Wir redeten darüber, wie man Dinge ändern könnte und mir wurde klar: Wenn ich Dinge wirklich ändern will, dann muss ich in die Politik.

Was für Dinge stören euch denn an der Welt?

Klimawandel, Einkommensschere, geschlechtliche Ungleichstellung, um nur einige Themen zu nennen.

Alles Beispiele für linke Themen. Du positionierst dich also eher links. Warum hast du dann auf der Freien Liste kandidiert und nicht auf der der SP?

Die Freie Liste möchte unabhängig von Partei-Ideologien das Beste fürs Dorf. Weil wir finden, nationale Themen wie Migrationspolitik und Klimawandel sind zwar wichtig, passen aber nicht in ein kleines Dorf. Wir werden nicht über solche Sachen entscheiden müssen, deshalb bringt es auch nichts, im Gemeinderat basierend auf politischen Agenden Entscheidungen zu treffen.

Du sagst, du interessierst dich wegen der grösseren, nationalen Themen, wie Klimawandel, für Politik. Auf Gemeindeebene spielen diese aber keine Rolle. Willst du denn überhaupt Gemeinderat sein?

Das ist eine berechtigte Frage. Irgendwo muss ich anfangen. Ich kann nicht sagen, ich werde Bundesrat ‒ mit 24 und ohne jegliche Erfahrung.

Aber wenn du könntest, würdest du Bundesrat werden wollen?

Das möchte ich nicht bejahen, sonst kommen nachher alle und sagen: Ah, du willst doch Bundesrat werden. Fürs Erste denke ich nicht so weit in die Zukunft. Aber ich finde, die Welt verändern wollen ist beim Politisieren nur die Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte ist, sich lokal einzusetzen, für den Ort, wo ich zu Hause bin und an dem ich später einmal mit meiner eigenen Familie leben möchte. Das muss sich gegenseitig nicht ausschliessen.

Du möchtest also dein Leben in Lostorf verbringen, und nicht wie viele deiner Generation die ganze Welt bereisen?

Reisen möchte ich vielleicht schon. Ich wohne auch seit drei Jahren in Fribourg, und ich könnte mir auch vorstellen, mal für ein Jahr nach Holland zu gehen oder nach China oder Japan. Aber die Heimat hat für mich eine grosse Anziehungskraft. In Lostorf sind all meine Kindheitserinnerungen, wie ich auf dem Bauernhof, wo ich aufgewachsen bin, immer draussen war und mit den Händen im Dreck gespielt habe. Ich habe eine starke Bindung dazu.

Und was bringst du nun in den Gemeinderat deiner Heimat hinein?

Ich habe das Gefühl, wenn man ein politisches Amt hat, gibt es zwei Möglichkeiten, gut zu sein: Es gibt Leute, die sind relativ still und machen ihren Job relativ gut. Aber wenn sie fertig sind, erinnert man sich nicht so an sie. Und dann gibt es Leute, die machen ihren Job exzellent, treten währenddessen vielleicht einigen auf die Füsse, bleiben aber in Erinnerung als jemand, der etwas bewirkt hat. Natürlich möchte ich gerne einen exzellenten Job machen. Das kann ich aber nur hoffen, nicht voraussehen.

Was denkst du, müsstest du machen, damit die Leute am Ende sagen: «Michael hat einen exzellenten Job als Gemeinderat gemacht»?

Irgendetwas Bahnbrechendes. Stell dir zum Beispiel die Schlagzeile vor: «Erstes Dorf in der Schweiz komplett energieneutral. Unabhängig vom nationalen Energienetz.» Und Lostorf wäre betrieben mit Biogas aus dem Abfall der umliegenden Gemeinden und Solaranlagen und Wasserstoffbatterien und könnte deshalb die Kabel zum AKW Gösgen durchschneiden. Das ist in nur vier Jahren wohl nicht möglich, aber so etwas würde zu mir passen.

Warum könntest als Gemeinderat in Erinnerung bleiben? Was zeichnet dich aus?

Wenn ich mir etwas vornehme, dann ist es ein Ziel und das erreiche ich. Zum Beispiel habe ich an der FH Fribourg zu studieren begonnen, bevor ich richtig Französisch konnte, und mache jetzt bald meinen Abschluss. Ich stelle mir selten die Frage: «Schaffe ich das?», sondern sage mir einfach: «Ich will das schaffen.»