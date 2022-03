Jubla-Minischar Stüsslingen-Rohr «Man will automatisch mitmachen» und «Klar wird es mit der Zeit zur Pflicht» – Junge Stimmen über den Dienst an der Kirche Was treibt Jugendliche dazu, zu ministrieren? Ein Besuch bei der Jubla-Minischar Stüsslingen-Rohr verrät: Hinter dem Hobby stecken mehr Dinge als nur Gott und Kirche. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

In ihrem Raum fühlen sie sich wie zuhause: Die Mini- und Jublamitglieder Lara Duss, Anja Leuenberger und Pascal Soland (v.l.). Bruno Kissling

Sie tragen Tortschen, schwingen die Schellen und bringen das gesegnete Brot sowie Wein und Wasser zum Altar. Den Kirchgängerinnen und Kirchgänger der römisch- und christkatholischen Kirche sind die jungen Personen im weissen Gewand mit dem Zingulum bestens bekannt: Ministrantinnen und Ministranten gestalten den Gottesdienst mit und leisten der Kirche Dienst in ihrer Freizeit.

Auch die 16-jährige Anja Leuenberger aus Stüsslingen hat sich in der dritten Klasse, vor etwa acht Jahren, diesem Hobby angenommen. Bis heute ist sie von ihrer Entscheidung, bei der Jubla-Minischar beizutreten, überzeugt - obwohl sich ihr Verhältnis zur Kirche im Laufe der Jahre verändert hat. Diese Interessensentwicklung nehmen auch Lara Duss (20) und Pascal Soland (19) aus dem Leitungsteam der Schar bei sich selbst wahr.

Mit dem Alter kommen andere Interessen

Früher sei es für Anja eher ein «Dürfen» als ein «Müssen» gewesen, am Sonntagmorgen aufzustehen um in der Messe zu dienen. Sie habe sich zeitweise richtig auf den Dienst gefreut. In Erinnerungen schwelgend, erklärt Anja:

«Die ersten Male war es eine richtige Ehre für mich, im weissen Gewand entlang zum Altar zu schreiten.»

Mit der Pubertät hielten dann aber neue Interessen und Verpflichtungen Einzug und das Aufstehen am Sonntagmorgen fiel auf einmal schwerer als im Kindesalter. Nicht nur wegen einer langen Samstagnacht. «Plötzlich bist du in der Ausbildung und bist über Sonntage froh, an denen du ausschlafen und ruhen kannst. Vor allem wenn dann später Wochenendeinsätze dazukommen», so Anja.

Sie ist derzeit im ersten Lehrjahr zur Fachfrau Gesundheit und arbeitet im Kantonsspital. Bald erwartet auch sie Wochenendeinsätze an Sams- und Sonntagen.

Die Interessensentwicklung betrifft auch den Glauben. Anja betont, dass sie an Gott und die Kirche glaube, das sei es aber dann auch schon gewesen. Sie räumt Klischees aus dem Weg:

Anja Leuenberger ist seit der dritten Klasse in der Schar dabei. Bald wird sie in das Leitungsteam aufgenommen. Bruno Kissling

«Fromm bin ich nicht und die Bibel kann ich auch nicht auswendig.»

Mit dem Alter entdeckte sie für sich selbst einen anderen Sinn hinter dem Ministrieren: Die Gemeinschaft unter Gleichaltrigen. Deshalb gehören besonders Hochfeste, wie die Mitternachtsmesse an Weihnachten oder der Osternacht zu ihren Highlights. Denn da seien «alle von der Schar dabei». Zusammen mit der festlichen Stimmung sei die Geselligkeit untereinander beflügelnd.

Diversität in der Schar als Chance

Zur Schar gekommen ist Anja über ihren Bruder, so sei das in Stüsslingen oft der Fall. Sie führt aus:

«Man ist von den älteren Geschwistern oder Mitschülerinnen und Mitschülern eben beeindruckt und will automatisch auch mitmachen.»

Noch bis in den Winter wird sie ministrieren, dann wechselt Anja in das Leitungsteam der Schar und wird von da an nicht mehr zum Dienst in der Kirche aufgeboten. Denn die Gruppe ist nicht nur eine Minischar, sondern gleichzeitig auch eine Jubla. Die katholischen Kinder und Jugendlichen, die effektiv auch ministrieren, machen etwa 30 bis 40 Prozent der Schar aus, wie Leiter Pascal Soland schätzt.

Soland erklärt, dass die einzelnen Ministrierenden zwei bis drei Mal pro Quartal ministrieren würden. Das sei im Vergleich zu «reinen» Mini-Scharen wenig und liege vor allem an der Grösse der Gruppe. Soland sagt:

«Wir haben vor kurzem die Marke von 100 Mitgliedern geknackt, 35 davon sind Leitende.»

Die Nichtministrierenden organisieren Anlässe oder helfen bei gemeinnützigen Aktionen mit. Soland, wie auch die Mitleiterin Lara Duss, sehen die Diversität der Schar in Stüsslingen als Chance. «Wir pflegen einen interkulturellen Austausch», wie Duss sagt. Das bedeutet konkret, dass Kinder und Jugendliche aller Religions- und Herkunftszugehörigkeit in der Schar aufgenommen würden. Aber Ministrieren täten eben nur die katholischen Mitglieder.

Ministrieren gehört seit eh und je dazu

Duss und Soland seien nicht vordergründig wegen dem Ministrieren zur Schar hinzugestossen. «Es war uns klar, dass es in Stüsslingen zur Jubla dazugehört. Aber das spielte uns keine Rolle», kommentiert Duss.

Der Fakt, dass der Dienst in der Kirche für katholische Kinder in der Jubla Pflicht ist, werde allgemein hingenommen und auch nicht hinterfragt. Wie Soland aber sagt, habe ihm die sonntägliche Messe immer gutgetan – auch wenn er nicht der Gläubigste unter den Ministrierenden sei.

«Klar wird es mit der Zeit zur Pflicht, auch ich war gegen Ende nicht mehr so motiviert, am Sonntag frühmorgens aus den Federn zu müssen», wie Soland sagt. Dennoch habe er auch in seiner Phase der Pubertät nach den Gottesdiensten eine gewisse Lockerheit verspürt. Er erzählt weiter:

«Es fühlte sich jedes Mal an, als wäre eine Last von meinen Schultern gefallen.»

Die Jubla-Minischar ist seit 2016 in der Zivilschutzanlage unter dem reformierten Kirchgemeindehaus einquartiert und bei der Gemeinde eingemietet. Die meiste finanzielle Unterstützung erhalte die Schar von der katholischen Kirchgemeinde Stüsslingen, weshalb die Schar auch gewisse Verpflichtungen habe. «Es gibt einige kirchliche Anlässe, die wir mitgestalten», wie Duss sagt.

Die Schar unternimmt aber auch eigene Aktionen, um die Kasse selbst aufzubessern. So organisierten die Mitglieder letzten Samstag eine Pizzalieferdienst-Aktion.

Die drei denken, dass sie noch eine Zeit lang in der Schar mitwirken werden. Gerade Anja, die Ende Jahr in das Leitungsteam aufgenommen wird. Dazu sagt sie: «Ich freue mich auf die neue Herausforderungen.»

