Jahresrückblick im Niederamt: Das gab 2022 in der Region zu reden

Jahresrückblick Ein verborgenes Dieseldepot verschwindet, 700 Kinder feiern auf dem «Inseli» und zwei Menschen begegnen sich im Wald: Das gab 2022 im Niederamt zu reden Angefangen hatte das Jahr in Kienberg mit einem Missverständnis: Nach unserer Recherche musste das traditionelle Baumverbrennen dort anders als gewohnt durchgeführt werden – aus Umweltschutzgründen. Hier sind einige der bewegendsten Geschichten aus diesem Jahr. Noël Binetti Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine lange Geschichte endete in diesem Jahr: Nach 117 Jahren wurden mit dem Wegzug der ehemaligen Wernli-Guetzlifabrik ins luzernische Malters endgültig die Bande gekappt, die Trimbach und die traditionsreiche Marke verbanden. Was in der Region sonst noch Anlass zu Gesprächen gab und mit welchen Themen aus dem Niederamt wir uns während der letzen zwölf Monate beschäftigten, haben wir hier zusammengetragen. Gute Lektüre!

Inhaltsverzeichnis Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Tradition gekippt – wegen Umweltschutz

Die Bäume wurden für die spätere Entsorgung gesammelt: Das Feuer im Hintergrund ist aus regulärem Buchenholz. (Archivbild) Patrick Lüthy

Nach den Festtagen wollte der Feuerwehrverein Kienberg das traditionelle Baumverbrennen abhalten. Das Merkblatt des Solothurner Amts für Umwelt «Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum» interpretierte man dort eher als Empfehlung. Und auch dem Bundesgesetz für Umweltschutz war man sich nicht bewusst; dieses verbietet solche Feuer. Gemeinsam im Schein der Flammen gefeiert wurde trotzdem – mit Buchenholz.

Riesiges Dieseldepot wird aufgelöst

Von alten Obstbäumen getarnte Tankanlage des Militärs neben dem Schützenhaus in Wisen: Das VBS will die Anlage, von der äusserlich nur wenig sichtbar ist, zurückbauen. (Archivbild) Bruno Kissling

Zeitweise lagerten in Wisens Untergrund drei Millionen Liter Treibstoff. Selbst Gemeindepräsident Paul Hecht «wusste lange nicht», was sich neben dem Schützenhaus befindet, so unscheinbar ist die Anlage aus dem Jahr 1961. Im Februar machten wir bekannt, dass die Armee die Einrichtung 2023 mangels Bedarf zurückbauen will. Zweck der Anlage war die dezentrale Lagerung von Treibstoff. Wie viele solcher Anlagen es in der Schweiz noch gibt, verrät das VBS auf Anfrage nicht. Der Rückbau in Wisen kostet das Militär über eine Million Franken.

Plötzlich aktuell: Niederämter Waffenexporte und die Frage nach Luftschutzkellern

Die Rüstungsfirma Saltech will sich gut zwei Wochen nach Kriegsbeginn in Europa nicht dazu äussern, ob in der Ukraine Produkte von ihr eingesetzt werden. Man halte sich an geltende gesetzliche Bestimmungen, heisst es auf Anfrage.

Die Munitionsfabrik Saltech im Aarefeld Däniken. (Archivbild) Bruno Kissling

Entsprechende Lieferungen sind vom Bund zwar untersagt – trotzdem taucht bald der Name Saltech in diesem Zusammenhang auf: Die Zeitungen von Tamedia machen wenig später bekannt, dass der Bund ein Gesuch Deutschlands zur Wiederausfuhr von Kriegsmaterial in die Ukraine ablehnte. Dieses wurde zuvor in der Schweiz eingekauft. Demnach handelte es sich beim zweiten Posten des Gesuchs um kleinkalibrige Munition der Däniker Saltech.

Der Umstand, dass in Europa ein bewaffneter Konflikt Einzug hielt, brachte auch eine Einrichtung zurück ins allgemeine Bewusstsein, die als Schweizer Institution bezeichnet werden kann: den Luftschutzkeller. Die zuständigen kantonalen Stellen registrierten Mitte März eine Zunahme an Anfragen. Plötzlich wollten viele wissen: «Wo würde ich Schutz finden?» Wie die Zuteilung im Niederamt erfolgt und was die rechtlichen Grundlagen dafür sind, haben wir hier festgehalten.

Ein süsser Abschied mit langer Vorgeschichte

Anfang April reiste Andreas Hug, Co-Geschäftsführer der Firma Hug, von Malters ins Niederamt. Der Grund: Ein internes Abschiedsfest am ehemaligen Standort der Trimbacher Guetzlifabrik Wernli mit der ganzen Belegschaft.

Andreas Hug, Co-Geschäftsführer von Hug, besucht die ehemalige Wernlifabrik in Trimbach ein letztes Mal. (Archivbild) Fabio Baranzini

Die luzernische Biskuitproduzentin Hug hat Wernli 2008 geschluckt. Seither wurden hier weiterhin leckere Naschereien gebacken, doch seit diesem Jahr ist definitiv Schluss; die Produktion wurde in die neue Anlage der Firma in Malters gezügelt. Damit ging Trimbach ein Stück Identität verloren, das mit Wernli seine Anfänge im Jahr 1905 nahm.

Einen kleinen Trost fanden die Trimbacherinnen und Trimbacher wenig später in ihren Briefkästen. Das Unternehmen verabschiedete sich mit einer besonderen Geste von der Gemeinde: 3000 Päckli mit Guetzli und einem Abschiedsbrief wurden verschickt.

Frühlingsputz im Kernkraftwerk

Am Samstag, 21. Mai, wird das Kernkraftwerk Gösgen planmässig zur Jahresrevision abgeschaltet. Der Betriebsunterbruch, der für einen Wechsel der Brennelemente und für Unterhaltsarbeiten genutzt wird, dauert rund fünf Wochen: Während die Schweiz Strom aus anderen Quellen bezieht, leisten Angestellte und Externe im Kernkraftwerk Däniken einen logistischen Sondereffort.

Blick in die Operationszentrale des KKG: Während der Jahresrevision werden unzählige Systeme gewartet und auf ihre zuverlässige Funktionsweise hin überprüft. (Archivbild) Bruno Kissling

In einer dreiteiligen Serie haben wir in diesem Jahr beleuchtet, welche umfassenden Vorbereitungen (Teil 1) dieses alljährliche Spektakel zwischen Kühlturm und Reaktor mit sich bringt. Wir haben mit dem Werkschef Herbert Meinecke über seinen Job und die «besonderen Wochen einer Jahresrevision» (Teil 2) gesprochen und den Moment beschrieben, wenn die atomare Anlage nach dem Unterbruch wieder ans Schweizer Stromnetz gekoppelt wird (Teil 3).

Paradisos: Spiel und Spass trotz Regen und Gewitter

700 Kinder nehmen am kantonalen Jubla-Treffen «Paradisos» auf dem Niedergösger Aareinseli teil. Schlechtes Wetter? Kennt man in der Jubla nicht. Diesen Eindruck hatte man zumindest bei unserem Besuch am Sonntagmorgen auf dem Gelände.

Obwohl eine kräftige Regenzelle ihre Schleusen genau über dem Festgelände auf dem Aareinseli in Niedergösgen öffnet, läuft das Programm ohne Unterbrechung weiter. (Archivbild) Fabio Baranzini

Kurz nach zwölf Uhr an diesem Sonntag wurden 55 Kilogramm Hörnli und die insgesamt fast 70 Liter Saucen in die Speiseträger abgefüllt und mit einem motorisierten Wagen zum grossen Zelt in der Mitte des Festgeländes transportiert. Dort warteten hungrige Kinder, Leiterinnen und Helfer auf die wohlverdiente Stärkung nach dem Sportprogramm am Morgen.

Zwischen Dämmerschlaf und Hitzerekord

Heiss, heisser, Juli 2022: Weil den Thermostaten in der Region an einem Dienstag in der zweiten Julihälfte so ziemlich alles abverlangt wird, unternehmen wir einen veritablen Hitzetrip. Wir machen Halt an verschiedenen Stationen im Niederamt und fragten nach, wie Kinder, Badende und ältere Menschen mit der brütenden Hitze umgehen.

34 Grad und noch heisser: Badmeister Phithak Schmassmann hatte diesen Sommer in der Badi Schönenwerd alle Hände voll zu tun. (Archivbild) Patrick Lüthy

Auch die Mitarbeitenden einer Kindertagesstätte, die Belegschaft im Schwimmbad und ein Leiter eines Alterszentrums kamen zu Wort. Überall spielte kalte Glace an diesem Tag eine zentrale Rolle.

Feuerwerk Made im Niederamt durfte heuer an vielen Orten nicht gezündet werden – die Trockenheit war zu gross. Chris Iseli

Als Folge der Hitze zeichnet sich in weiten Teilen der Schweiz immer deutlicher ein Feuerwerksverbot für den nahenden Nationalfeiertag ab. Mehr als zehn Tage davor erlässt der Kanton Solothurn schliesslich ein generelles Feuerwerksverbot. Das Vorpreschen wundert die mit Abstand grösste Schweizer Händlerin mit Feuerwerk, die Weco Suisse AG in Walterswil. Deren Mitinhaber fragte sich: «Haben die Verantwortlichen eine Aversion gegen Feuerwerk?»

Auseinandergelebt: Bally und der Kanton Solothurn führen Gespräche

Dass der internationale Bally-Konzern sich von Schönenwerd wegbewegt, ist schon länger eine Tatsache. Lokale Akteure bemühen sich derweil, Gegensteuer zu geben, um so einen Teil des bedeutenden Industrieerbes im Solothurnischen zu bewahren.

Das Bally Schuhmuseum in Schönenwerd: Der internationale Modekonzern mit Wurzeln im Niederamt zügelt seine Schuhsammlung ins Tessin. (Archivbild) Bruno Kissling

Im August machen wir bekannt, dass sich der Kanton und «eine hochrangige Delegation» von Bally bereits früher im Jahr zu Gesprächen getroffen hatten. Details werden damals keine bekannt: Das Sich-Kennenlernen stand zunächst im Vordergrund.

Solothurner Kultur-Doyen tritt zurück

Peter André Bloch. (Archivbild) Bruno Kissling

Bei der diesjährigen Verleihung des «Prix Wartenfels» wird Peter André Boch als Präsident der Stiftung Schloss Wartenfels verabschiedet. Er darf sich aber über die Ernennung zum Ehrenpräsidenten auf Lebzeiten freuen. Zu seinem Nachfolger wird Georg Berger aus Lostorf.

Der Gemeindepräsident von Lostorf, Thomas A. Müller, würdigt Bloch mit den Worten: «Es ist Peter gelungen, im Niederamt einen Stolz und ein ‹Wir-Gefühl› für unser Schloss zu entwickeln. Dies ist eigentlich seine bedeutendste Leistung für unsere Region.»

Auf Patrouille im Niederamt

Nicht nur im September: Die Polizei ist rund um die Uhr auf Achse. Im trockenen und heissen Spätsommer 2022 durften wir die Solothurner Kantonspolizei auf einem ihrer Rundgänge zwischen Olten und Schönenwerd begleiten. Die zwei Polizisten hinterliessen dabei den Eindruck, dass ihnen die Gesellschaft am Herzen liegt – obwohl das Verhalten Einzelner immer wieder frustrierend ist.

Markus Schneeberger (links) und Daniel Wicki von der Kantonspolizei Solothurn in Olten. (Archivbild) Patrick Lüthy

Der Alltag der Uniformierten besteht neben minutiöser Bürokratie vor allem aus viel Präsenzzeit, etwas Prävention und ein bisschen «Law & Order». Im Niederamt gehören dazu in den warmen Monaten auch das Aufsuchen und Kontrollieren einer verbotenen Insel.

Das Kreuz Obergösgen wird verkauft

In ihren 27 Jahren als Wirtepaar im Landgasthof Kreuz empfingen Katharina und Herbert Balz unzählige Gäste aus der Region und darüber hinaus. Angefangen hat alles 1995. Doch im September geben die beiden bekannt, dass sie die Arbeit in ihrem gut laufenden Lokal bald niederlegen werden. Die verbleibende Zeit wurde genutzt, um sich bei jahrelangen Stammgästen zu verabschieden. Es bleiben die Erinnerungen an viele gefeierte Feste, darunter zahlreiche Hochzeiten und Taufen.

Katharina und Herbert Balz: Nach 27 Jahren im Kreuz in Obergösgen hören sie auf mit Wirten. (Archivbild) Bruno Kissling

Alpiq und Hydrospider setzen auf das Niederamt

Manche sehen in Wasserstoff den Energieträger der Zukunft – vor allem bei der Speicherung von Energie soll die Technologie mittelfristig eine zentrale Rolle spielen. In Niedergösgen will darum die Firma Hydrospider, an der Alpiq beteiligt ist, die ihre seit gut zwei Jahren laufende Pilotanlage um eine leistungsstarke Anlage ergänzen.

Die Firma Hydrospider produziert in Niedergösgen Wasserstoff mit Strom aus Alpiq-Wasserkraft. Das Unternehmen übernimmt schweizweit die Logistik der genormten Behälter und will am Standort im Niederamt ausbauen. (Archivbild) Patrick Lüthy

Anfang Jahr hat Alpiq darum bei den beiden Kantonen Solothurn und Aargau ein Gesuch zur Anpassung der erst kürzlich erneuerten Konzession eingereicht. Der Kanton Solothurn findet die Idee gut – will bei einer Mangellage aber mitreden können. Schon jetzt ist klar: Das Niederamt ist in Sachen Entwicklung der Wasserstoff-Technologie vorne mit dabei.

Gourmet-Besuch in Trimbach

Die «Traube» in Trimbach: Hier lassen sich aufwendig zubereitete Speisen geniessen – seit fast 30 Jahren. (Archivbild) Bruno Kissling

Wir haben einen Tisch am Mittag reserviert: bei Spitzenkoch Arno Sgier. Denn neben Altersheim und Kirche lässt sich in Trimbach ein Hauch Extravaganz erleben: Seit bald 30 Jahren bewirten Sgier und sein Team hier Gäste von nah und fern. Dieses Jahr wird der versierte Koch, dessen Restaurant zu den besten im Kanton Solothurn zählt, ein weiteres Mal vom Guide Michelin ausgezeichnet.

Lostorf hält nichts von Tempo 30

«Ich bin von der Deutlichkeit des Resultats überrascht. Ich hätte erwartet, dass der Entscheid knapper ausfällt», sagte Lostorfs Gemeindepräsident nach der Abstimmung.

Nach wie vor gilt Tempo 50: Lostorf schickt eine Vorlage zur Verkehrsberuhigung deutlich bachab. (Archivbild) Bruno Kissling

Die Lostorfer Bevölkerung sagte bei einer Stimmbeteiligung von etwas über 60 Prozent am nationalen Abstimmungssonntag am 27. November, der keiner war, mit 63,8 Prozent Nein zur Vorlage. Diese sah vor, den Verkehr auf beinahe allen Quartierstrassen von Lostorf und im Weiler Mahren zu beruhigen. Die unterlegene Befürworterschaft appellierte in der Folge an die Eigenverantwortung der Autolenkenden.

Ein weiteres Kapitel einer anrüchigen Liegenschaft

Noch vor Jahresfrist sah alles ganz vielversprechend aus. Weil sich aber keine Investoren für ein Seminarzentrum finden liessen, verkaufte der Bauherr die verwilderte Bolero-Ruine auf dem unteren Hauenstein wieder.

Drohnenaufnahme des ehemaligen Bolero-Grundstücks in Hauenstein-Ifenthal. (Archivbild) Bruno Kissling

Das geht aus einem Eintrag im «Solothurner Handelsblatt» hervor. Dann wird bekannt, dass auch die Gemeinde mit dem Gedanken spielte, das Grundstück zu kaufen – doch der finanzielle Aufwand wäre eine Nummer zu gross. Der neue Besitzer der Liegenschaft will sich auf Anfrage noch nicht zu seinen Plänen äussern.

Chose um illegalen Bau im Wald nimmt gütliches Ende

Ein halbes Jahr lang baute ein Mann einen Unterstand im Gretzenbacher Wald – von Hand und ohne einen Baum zu fällen. Das ist verboten, selbst wenn einem der Wald gehört. Nun muss der Mann seinen fachmännisch erstellten Unterstand wieder abbrechen.

Roman Gübeli und Elisabeth Huber haben sich darauf geeinigt, dass Gübeli den illegal erstellten Unterstand wieder abbaut. Bruno Kissling

Die Landeigentümerin verzichtet aber schliesslich auf eine Anzeige. Bei einem Treffen für einen Fototermin mit dieser Zeitung besuchen Erbauer und Waldbesitzerin zum ersten Mal gemeinsam den Ort im Unterholz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen