Kanton und Gemeinden: Das gilt bei der Ortsplanung

Interview «Wir bieten in der Regel nicht Hand bei Schritt-für-Schritt-Lösungen» Der Leiter Nutzungsplanung vom kantonalen Amt für Raumplanung zeigt auf wie die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden abläuft. Und er erklärt, warum der Kanton für eine Vorprüfung bei einer Ortsplanungsrevision ein halbes Jahr benötigt. Noël Binetti 31.12.2021

Die genauen Zonenpläne können im Netz aufgerufen werden. Screenshot: swisstopo

Drei Viertel der 107 Solothurner Gemeinden befinden sich im Prozess der Ortsplanungsrevision (OPR). In elf Gemeinden ist die OPR gemäss angepasstem, von der Bevölkerung 2013 angenommenen Raumplanungsgesetz abgeschlossen und rechtskräftig. Mit seinem Team begleitet Stephan Schader als Leiter Nutzungsplanung beim Solothurner Amt für Raumplanung die Gemeinden bei der Entwicklung ihrer Dossiers und wacht über die Einhaltung gesetzlicher Grundlagen.

Was sind die ersten konkreten Aufgaben einer Gemeinde, wenn sie die OPR angeht?

Stephan Schader, Leiter Nutzungsplanung beim Solothurner Amt für Raumplanung.

Stephan Schader: Der erste Schritt ist das richtungsweisende räumliche Leitbild. Seit das angepasste Raumplanungsgesetz in Kraft ist, sind die Möglichkeiten für die Ausdehnung der Siedlungsfläche sehr eingeschränkt. Die Gemeinden müssen ihr Potenzial in den bestehenden Bauzonen ausnutzen, auch bei bereits bebauten aber unternutzten Flächen oder alten Brachen. «Siedlungsentwicklung nach innen» meint genau das.

Was machen Gemeinden heute anders als früher?

Früher wurde mit einer Ortsplanung das Siedlungsgebiet erweitert und es folgten Erschliessungspläne zu Leitungen oder Strassen. Das ist heute nicht mehr zulässig. Flächen sind vorwiegend innerhalb bestehender Bauzonen zu suchen und auszunützen. Wenn eine Gemeinde beispielsweise die zwingenden Abstände zwischen Gebäuden verringert oder den Mindestabstand zu Quartierstrassen reduziert, können Eigentümer ihre Grundstücke mehr ausnutzen. Dabei ist Vorsicht geboten: Nicht jede Massnahme führt zum gewünschten Resultat. Voraussetzung für eine bessere Qualität der Bebauung und der Freiräume ist eine sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Bestand. Zudem geben wir den Gemeinden mit; sich mit der Entwicklung von Natur und Landschaft zu auseinanderzusetzen. Das können Bachrenaturierungen oder Hecken für mehr Biodiversität sein.

Sind die Gemeinden verpflichtet, die OPR in einer gewissen Frist vorzunehmen?

Die Gemeinden haben die Ortsplanung theoretisch alle zehn Jahre zu überprüfen. Diese Vorgabe wird in der Praxis aber oft nicht eingehalten. Allein der Prozess nimmt meist mehrere Jahre in Anspruch. Dass der Kanton auf die Gemeinden zugeht und sie zur Revision drängt, kommt nicht mehr vor. Der Auslöser für eine Revision kommt meist aus der Gemeinde selbst; wenn Instrumente wie das Zonenreglement einer Überarbeitung bedürfen oder die räumliche Entwicklung dynamisch verläuft und der Bauzonenplan angepasst werden muss. Wichtig ist eine Gesamtschau. Wir bieten in der Regel nicht mehr Hand bei Schritt-für-Schritt-Lösungen mit Teilzonenplanungen.

Welche Gemeinde kommt Ihnen in den Sinn, wenn sie ans Niederamt denken?

Ein Beispiel ist Winznau. Die Gemeinde hat grosse Anstrengungen unternommen, um ein schlüssiges räumliches Leitbild zu erarbeiten. Dabei wurde die Bevölkerung aktiv einbezogen, trotz Coronabedingter Einschränkungen. Am Ende wiesen die Stimmberechtigten aber das Resultat an einer Gemeindeversammlung zur Überarbeitung zurück an den Gemeinderat. Winznau hat sich zwar im Prozess vorbildlich bewegt, aber vorläufig noch keinen erfolgreichen Abschluss der Leitbildphase gefunden.

Ein anderes Beispiel ist Trimbach: Die Ortsplanung ist komplex. Die Siedlungsentwicklung nach innen soll mit verdichtetem Wohnen in den zentral gelegenen Wohngebieten in der Ebene und punktuellen Rückzonungen am Siedlungsrand erreicht werden. Ausserdem befasst sich die Gemeinde mit der Frage, wo künftig öffentliche Bauten und Anlagen schwerpunktmässig liegen sollen. Daneben sind verschiedene Arealentwicklungen wie das Wernli-Areal zu begleiten. Diese Diskussionen benötigen Zeit, damit am Ende gute Lösungen entstehen.

Wie viel Gestaltungsraum hat eine Gemeinde?

Es sind anspruchsvolle Themen, die hier behandelt werden. Eine Gemeinde kann für die Zukunft räumliche Schwerpunkte setzen und überall dort, wo sich Veränderungen abzeichnen, gute Voraussetzung für die Entwicklung von Schlüsselarealen schaffen. Umgekehrt gibt es in jeder Gemeinde Quartiere, bei denen der Erhalt der bestehenden Qualitäten im Vordergrund stehen soll. Eine Erkenntnis ist, dass bei grossen Einfamilienhäuserquartieren oft wenig Wunsch nach Veränderung besteht. Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist eine aktive Landpolitik. Mit Landerwerb kann die Gemeinde das Heft selbst in die Hand nehmen. Auf diese Weise kann sie Projekte direkter beeinflussen.

Warum braucht der Kanton für eine Vorprüfung ein halbes Jahr?

Wir machen eine Rundumprüfung. Dabei geben wir das Dossier an sämtliche betroffenen Ämter zur Detailprüfung weiter. Ob Waldabstände, Gestaltungsbaulinien entlang von Kantonsstrassen oder Nutzungskonflikte; das wird alles angeschaut. Auch Ortsbilder, Freiräume, Fliessgewässer, der Schutz und die Entwicklung der Landschaft oder die Bedürfnisse der Landwirtschaftsbetriebe werden geprüft. Das dauert seine Zeit. Hinzu kommen Sicherheitsthemen wie bei Schulhäusern oder Spitälern und bei störfallrelevanten Anlagen wie Gasleitungen, oder SBB-Linien. Und natürlich alles was Industrie- und Gewerbezonen betrifft, mit den entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr und Umwelt.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Gemeinden ab?

Wir legen das Vorgehen mit jeder Gemeinde individuell fest. Bei Meilensteinen während des Prozesses laden wir die Gemeinden nach Solothurn ein. Sie können auch freiwillig auf uns zukommen und um Unterstützung bitten. Dies wird auch häufig getan. Ein Austausch ist uns wichtig, das kann auch per Videokonferenz geschehen. Wird uns ein Dossier übergeben, definieren wir den Zeitpunkt, wann die Prüfung abgeschlossen ist. Das setzt uns unter Zugzwang. Dabei halten wir die Reihenfolge der Gemeinden ein.

Wo kommt es im Revisionsprozess zu Differenzen zwischen Kanton und Gemeinden?

Solche entstehen oft im Umgang mit Reservezonen. Rechtlich gesehen ist die Reservezone einer Landwirtschaftszone gleichgestellt. Der kantonale Richtplan gibt vor, dass Reservezonen in der Regel der Landwirtschaftszone zuzuweisen sind. Einzonungen bilden die absolute Ausnahme. Die Gemeinden interpretieren das aber oft anders. Auch der Bedarf nach Gewerbezonen für die Entwicklung des örtlichen Gewerbes führen immer wieder zu Diskussionen. Der kantonale Richtplan und Bundesrecht sehen vor, dass die Arbeitszonen regional und Gemeindeübergreifend abgestimmt werden müssen. Häufig fühlt sich dann aber eine Gemeinde deswegen bei Steuerfragen benachteiligt. Eine Kritik ist immer wieder, dass der Prozess so lange dauert und die Gemeinden in immer grössere Aufwände getrieben werden.

Wie unterscheidet sich das Niederamt von anderen Kantonsteilen?

Das Niederamt ist im Quervergleich sehr weit. Alle Gemeinden bis auf zwei haben den Prozess des räumlichen Leitbildes abgeschlossen. Winznau wurde wie gesagt einen Schritt zurückgeworfen. Zwei Niederämter Ortsplanungen sind bereits rechtskräftig und zwei weitere liegen momentan beim Regierungsrat zur Genehmigung. Beide sind allerdings mit Beschwerden belastet.

Hat eine Gemeinde zehn Jahre Ruhe, wenn ihre neue Ortsplanung rechtskräftig ist?

Das hängt von der Dynamik in dieser Gemeinde ab. Die Ortsplanung schafft nur die Grundlage für die anstehenden Entwicklungen. Der Prozess der Siedlungsentwicklung mit Qualität nach innen ist eine Daueraufgabe, der sich die Gemeinden verpflichten sollten, vom einzelnen Baugesuch bis zur Arealentwicklung mit Gestaltungsplan. Im Rahmen unserer Möglichkeiten beraten wir auch Gemeinden mit abgeschlossener Ortsplanung gerne bei diesen Herausforderungen.

