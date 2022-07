Schönenwerd: Firma Schenker Storen trotzt den Krisen

Schönenwerd Firmenchef von Schenker-Storen über verschiedene Krisenherde: «Wir haben zum Glück gut vorgesorgt» In zweieinhalb Jahren als CEO von Schenker Storen musste Marcel Frei eine Krise nach der anderen meistern. Doch Pandemie und Krieg zum Trotz: Das Unternehmen mit Niederämter Hauptsitz ist solid unterwegs. Ein Gespräch. Interview: Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 08.07.2022, 12.00 Uhr

Marcel Frei, CEO von Schenker Storen; aufgenommen im Showroom des Unternehmens in Schönenwerd. Fabio Baranzini

Marcel Frei ist 51 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Wil, Kanton St. Gallen. Er ist gelernter Maschinenbauingenieur und hat sich zudem als Betriebswirtschaftsingenieur weitergebildet. In seiner beruflichen Laufbahn hat er für verschiedene Firmen im Baugewerbe gearbeitet. Seit fünf Jahren ist er für Schenker Storen tätig. Zuerst war er zweieinhalb Jahre Mitglied des Verwaltungsrats und seit Februar 2020 ist er Geschäftsführer des Unternehmens.

Das Unternehmen Schenker Storen: Die Firma Schenker Storen ist spezialisiert auf Sonnen- und Wetterschutzprodukte für Innen- und Aussenräume. Seit über 140 Jahren ist Schenker Storen auf diesem Gebiet tätig und beschäftigt insgesamt 1450 Personen an über 30 verschiedenen Standorten. 850 davon arbeiten in der Schweiz. Schenker Storen führt eigene Abteilungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service. Produziert wir am Firmenhauptsitz in Schönenwerd, aber auch im grenznahen Thanvillé (Frankreich) und in Mahlberg (Deutschland). (fba)

Inflation, Lieferengpässe, Ukrainekrieg – wir leben aktuell in einer sehr herausfordernden Zeit. Welches Thema beschäftigt Sie in Ihrem Alltag als CEO von Schenker Storen derzeit am meisten?

Marcel Frei: Zwei Themen sind aktuell am drängendsten. Einerseits sind das mögliche Lieferengpässe und andererseits die Energiefrage. Insbesondere an unserem Produktionsstandort in Deutschland arbeiten wir praktisch ausschliesslich mit Gas. Das ist nicht ideal. Darum sind wir daran, eine hybride Lösung zu implementieren, damit wir je nach Situation Öl oder Gas einsetzen können. Dafür rüsten wir noch in diesem Jahr unsere Anlagen um. In Schönenwerd haben wir zudem drei Wärmepumpen im Einsatz.

Wäre es nicht sinnvoller, noch mehr auf erneuerbare Energien zu setzten, statt Gas mit Öl zu ersetzen?

Natürlich, wir werden auch in diesen Bereich weiter investieren und alle unsere Dächer für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen. In diesem Bereich war unsere Unternehmen bislang etwas konservativ. Das soll sich so schnell wie möglich ändern. Durch das Aufrüsten mit Photovoltaikanlagen können wir 50 Prozent unseres Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien ersetzen.

Sie haben im Februar 2020 den Posten als CEO von Schenker Storen übernommen. Nur wenige Tage später wurde die Coronakrise zum alles dominierenden Thema. Inwiefern hat diese Krise Ihr Unternehmen getroffen?

Ein Teil der Firma war ganz zu Beginn der Pandemie für drei Monate in Kurzarbeit und wir hatten insbesondere im Tessin und in der Westschweiz mit Baustellenstopps und sehr strengen Kontrollen zu kämpfen. In unserer Produktion und unseren anderen Standorten haben wir alle Sicherheits- und Hygienemassnahmen umgesetzt und wir haben wo immer möglich Home-Office eingeführt. Grundsätzlich aber hat die Coronakrise unsere Firma kaum negativ getroffen – im Gegenteil.

Wie meinen Sie das?

In der Pandemie lernten die Leute ihr eigenes Zuhause zu schätzen. Statt Geld in Ferien zu investieren, haben sie in den letzten zwei Jahren viel mehr für Ihr Zuhause ausgegeben – für einen schönen Garten, einen neuen Balkon oder eine tolle Terrasse. Das hat uns als Outdoor Living Experten in die Karten gespielt. Wir hatten 2020 und 2021 überdurchschnittliche Umsätze, die jeweils fünf bis zehn Prozent über dem Vorjahr lagen. Auch in diesem Jahr sind wir auf einem positiven Kurs. So gesehen haben wir von Corona profitiert – so wie unsere gesamte und auch andere Branchen.

Als Folge der Coronakrise kämpfen viele Unternehmen mit Lieferengpässen. Auch Schenker Storen ist davon betroffen. Wie macht sich das bemerkbar?

Es gibt drei Bereiche, in denen wir Lieferengpässe haben: Bei den Mikrochips für unsere Funksender, den Sensoren für unsere hochwertigen Motoren und bei den Aluprofilen, die wir aus China beziehen.

Wie hat Schenker Storen darauf reagiert?

Wir haben zum Glück gut vorgesorgt. Wir beziehen unsere Komponenten schon länger von mehreren Produzenten und führen grosse Lager. So konnten wir die Lieferengpässe abfedern und hatten bislang noch keine Lieferverzögerungen. Wir haben aber auch einige Produzenten ausgetauscht und bei gewissen Produkten auf regionale Hersteller gewechselt.

Macht sich das beim Preis bemerkbar?

Ja, wir mussten die Preise bei einzelnen Produkten erhöhen.

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in den kommenden Monaten im Bezug auf die Lieferengpässe?

Wir gehen davon aus, dass sich die Situation bis Ende des nächsten Jahres nicht gross verändern wird und die Herausforderung der Lieferengpässe bestehen bleibt. Verschlimmern wird sich die Situation aber wohl nicht – ausser China reagiert noch restriktiver auf das Coronavirus oder der Ukrainekrieg eskaliert weiter.

Apropos Ukrainekrieg – gibt es Auswirkungen des Krieges, die sich bei Schenker Storen bemerkbar machen?

Wir sind nur indirekt betroffen. Einerseits im Bezug auf die Energie, worüber wir ja bereits gesprochen haben, und andererseits ist eine grosse Verunsicherung in Deutschland zu spüren.

Inwiefern?

Wir rechnen damit, dass wir in Deutschland in diesem Jahr einen kleinen Umsatzrückgang verzeichnen werden. Das hängt damit zusammen, dass Privatpersonen aktuell sehr vorsichtig sind beim Investieren in ihr Eigenheim. Das hängt stark mit der Unsicherheit des Ukrainekonflikts zusammen, sowie mit den steigenden Energiekosten und der hohen Inflation in Deutschland.

Kann die Inflation zum Problem werden für Schenker Storen?

Bei den Lohnverhandlungen im Herbst wird das natürlich ein Thema sein. Schon jetzt stehen wir in den Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretungen. Wir haben das Ziel, die Inflation für alle unsere Mitarbeitenden in der Schweiz, Deutschland und Frankreich auszugleichen. Und zwar ohne Leute zu entlassen.

Wie soll das gelingen?

Wir werden die Strukturkosten senken und bei gewissen Produkten die Preise erhöhen. Der Preisanstieg wird allerdings auf keinen Fall so hoch sein, wie das während der Coronakrise der Fall war.

In Ihren zweieinhalb Jahren als CEO von Schenker Storen folgte eine Krise auf die andere. Welches war für Sie der schwierigste Moment?

Das schwierigste war die Coronakrise. Wir haben einige Mitarbeitende, die sich nur langsam von den Folgen ihrer Erkrankung erholen und an Long Covid leiden. Auch die Phase der Kurzarbeit war für einige Mitarbeitende sehr hart. Gerade in der Produktion haben wir Personen mit tieferen Löhnen, die während der Kurzarbeitsphase weniger verdienten. Solche Schicksale haben mich bewegt.

Wenn man während zweieinhalb Jahren immer wieder mit neuen Krisen und daraus folgenden Problemen konfrontiert wird – wie geht man da den Alltag an, damit man nicht nur das Negative sieht?

Das war in der Tat nicht ganz einfach, denn die grossen Themen wie die Coronakrise oder den Ukrainekrieg kann man nicht ausblenden. Mir hat es geholfen, weiter konsequent an unseren Zielen zu arbeiten. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass es natürlich enorm geholfen hat, dass unser Geschäft stets gut gelaufen ist. Es wäre viel schwieriger gewesen, wenn wir beispielsweise in der Unterhaltungs- oder der Gastronomiebranche tätig wären.

Was haben Sie in den Krisenjahren gelernt?

Ich habe realisiert, wie wichtig ein gutes Team ist. Allein kann man eine solche Situation unmöglich stemmen. Was sich auch gezeigt hat: In Krisenzeiten ist sehr viel möglich, wenn man mit dem nötigen Willen und Einsatz dabei ist. Dann finden sich fast immer Lösungen.

Besonders in herausfordernden und intensiven Zeiten ist der Ausgleich zum Berufsalltag wichtig. Wie können Sie sich am besten erholen und die Batterien wieder aufladen?

In erster Linie bei meiner Familie. Diesbezüglich hatte die Coronakrise auch ihr Gutes. Wir haben die Möglichkeit des Home-Office beibehalten. So arbeite ich auch jetzt freitags immer von Zuhause aus. Das ist ein angenehmer Vorteil – gerade weil mein Arbeitsweg relativ lang ist.

