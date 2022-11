Unter den Bänken befindet sich noch Asbest: Jetzt soll die ex-christkatholische Kirche in Starrkirch-Wil repariert und neu eingerichtet werden

Bereits beim Kauf von Kirche, Chilesäli und Land durch die Gemeinde war klar: Es müssen noch Arbeiten ausgeführt werden. An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am kommenden Montag wird in Starrkirch-Wil nun über den Kredit «Instandstellungen und Einrichtungen Kirche» abgestimmt.