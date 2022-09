«Eine coole Sache»: Wie die ARA Winznau an der ETH interessiert

Innovativ in Winznau «Eine coole Sache»: Niederämter Abwasserreinigungsanlage wird zum Studienprojekt an der ETH – mit vielversprechenden Erkenntnissen Zwei Masterarbeiten von ETH-Studenten zeigen auf, wie der Zweckverband Abwasserregion Olten seine vorhandene Infrastruktur möglichst optimal einsetzen kann. Das hat viel mit komplexen, ausgeklügelten Systemen zu tun. Gewässerschutz und Kostensenkung stehen dabei im Zentrum. Beat Wyttenbach Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Betreuer Philipp Weber, ZAO-Geschäftsführer Martin Grob und Student Diego Gregorio (v.l.): Die Kläranlage ZAO ARA Olten im Schachen in Winznau mit Klärbecken SBR-Becken. Bruno Kissling

Der Jahresbericht, den Martin Grob, Geschäftsführer der ARA Winznau, den Delegierten des Zweckverbandes Abwasserregion Olten (ZAO) Mitte Juni präsentierte, liess aufhorchen: Zwei Studenten der ETH Zürich hatten ermittelt, wie die Effizienz der Kläranlage und des Kanalnetzes gesteigert werden und dadurch Kosten eingespart werden können. Wir haben nun mit den Verantwortlichen vor Ort gesprochen; Louis Barth, einer der beiden Studenten, war per Video zugeschaltet.

«Als öffentlich-rechtliches Unternehmen möchte der ZAO nicht nur einen Beitrag zum Gewässerschutz leisten, sondern auch Methoden finden, um Kosten der öffentlichen Hand einzusparen», erklärt Martin Grob vom ZAO. Und:

«Im besten Fall kann gleichzeitig der Gewässerschutz sogar noch verbessert werden.»

Denn der Druck aus dem immer grösser werdenden Siedlungsbereich im Einzugsgebiet zwischen Hägendorf und Stüsslingen werde immer grösser. Die ARA stehe daher im steten Spannungsfeld zwischen Grossinvestitionen und smarter Bewirtschaftung.

So kam es, dass Grob und Philipp Weber, Umweltingenieur und Projektleiter bei einer spezialisierten Firma in Zürich, die beruflich eng miteinander zu tun haben, vor rund zwei Jahren zusammensassen und nach einer Lösung suchten. «In der Folge hat es sich ergeben, dass wir zunächst ein Praktikum am Wasserforschungsinstitut der ETH Zürich anboten. Die Vergabe der Masterarbeitsthemen an die beiden Studierenden erfolgte gleichzeitig», führt Weber aus.

Intelligentes Steuerungsmodell entwickelt

Als erster Studierender kam der 29-jährige Louis Barth aus Stäfa ZH zum Zug. Er untersuchte die Effizienz des sogenannten INKA-Reglers der Firma Stebatec aus dem bernischen Brügg, der im Kanalnetz der ARA Winznau eingebaut ist; dieses gehört ebenfalls zum ZAO.

Louis Barth, Studierender aus Stäfa. zvg

«Die INKA-Hard- und Software erlaubt, den Wasserstand in den Regenbecken zu messen und die Abflussmengen zu bestimmen. In meiner Arbeit ging es darum aufzuzeigen, wie INKA möglichst optimal eingesetzt werden kann und welchen Mehrwert das System für den Gewässerschutz liefert», veranschaulicht Barth.

Das intelligente System regelt automatisch die Schieber, um die Abflussmengen vor allem nach heftigen Gewittern und bei unregelmässigen Wasserständen so zu optimieren, dass möglichst alle Regenbecken auf den einzelnen Achsen gleichmässig belastet seien, was wiederum die Steuerung derjenigen Wassermengen ermögliche, die schliesslich in der Kläranlage ankomme.

So könne die Leistung der vorhandenen Infrastruktur erhöht werden; im Umkehrschluss würden entsprechend bauliche Massnahmen wie etwa der Ersatz der bestehenden Abwasserleitungen durch solche mit einem grösseren Kaliber entfallen, ergänzt Grob.

«Meine daraus erhobenen Daten bieten die Grundlage zur Weiterentwicklung und Optimierung solcher Steuerungen», legt Barth dar und ergänzt lachend:

«Das System ist nicht nur innovativ, es ist auch eine coole Sache.»

Allerdings fehlten derzeit Langzeitstudien zu diesem Thema, räumt er ein. «Aber es ist ein sinnvolles System, das der Gesellschaft etwas bringt», zeigt sich Barth überzeugt.

«Eine coole Sache»: Wenn die Prozesse rund um die Wiederaufbereitung von Wasser die Interessen von Studierenden der ETH wecken. Bruno Kissling

Höhere Durchflussmengen sind möglich

Am anderen Ende des Systems befindet sich die Kläranlage, die im Fokus der zweiten Masterarbeit Anfang 2021 stand: Der 26-jährige Student Diego Gregorio untersuchte, wie die hydraulische Kapazität der Biologie-Becken optimiert werden kann. «Das Kanalnetz und die Kläranlage nehmen viel Abwasser aus dem Siedlungsgebiet auf. Meine Aufgabe war es aufzuzeigen, wie bei einer intelligenten Steuerung das Abwasser-Volumen möglichst optimal verarbeitet werden kann», erklärt der aus Locarno stammende junge Mann.

Er fand heraus, dass die heutigen maximalen Durchlaufmengen von 900 Liter pro Sekunde problemlos über einen längeren Zeitraum auf 1000 Liter im gleichen Zeitraum erhöht werden können, ja kurzfristig (bis zu drei Stunden) sogar 1050 Liter in der Sekunde verarbeitet werden können, ohne den Betriebsablauf in der Kläranlage zu stören. «Bei höherem Durchlauf können die Kanalnetze bei Starkregen entsprechend mehr Wasser fassen, was wiederum das Risiko herabsetzt, dass das Netz überlastet wird. So werden auch die Abwässer entlastet, die in die lokalen Gewässer fliessen», folgert Gregorio.

Werde die Kapazität der Anlage voll ausgeschöpft, würden die Ammoniumfrachten aus dem Gesamtsystem – das heisst, der ARA und des Kanalnetzes – um bis zu zehn Prozent reduziert. Gregorio:

«Dies ist eine erhebliche Menge und erhöht – ohne bauliche Massnahmen – den bereits guten Gewässerschutz noch weiter.»

Aufwendige Vorgänge: Noch gibt es für die ARA Winznau keine gesetzliche Verpflichtung dazu, Mikro-Rückstände von Medikamenten aus dem Abwasser herauszufiltern. Bruno Kissling

Freiwerdende Gelder anderweitig nutzen

Die Quintessenz der beiden Masterarbeiten: «Ein optimierter Betrieb der vorhandenen Infrastruktur bedeutet, dass die im Bestand vorhandenen versteckten Kapazitäten und Reserven voll ausgeschöpft werden. So verbessert sich auf der einen Seite umgehend der Gewässerschutz und Neuinvestitionen werden erst später erforderlich, fallen geringer aus oder können teilweise ganz entfallen», schätzen Grob und Weber.

So würden Gelder frei, die für andere Herausforderungen der Zukunft benötigt werden; beispielsweise für die Sanierung der Hauptsammelkanäle oder für die Investitionen in Verfahren, mit denen Mikro-Rückstände von Medikamenten aus dem Abwasser in der Kläranlage herausgefiltert werden können. Für letzteres besteht für die ARA Winznau zwar noch keine gesetzliche Verpflichtung, «aber sie könnte noch kommen», mutmassen Grob und Weber.

