Industrielandfläche Däniken bietet sich die Gelegenheit für einen Rückkauf – die Munitionsfabrik Saltech hat aber doch noch andere Pläne Die Gemeinde Däniken könnte Industrieland von der Firma Saltech zurückkaufen; der Gemeinderat beantragt dies an der Gemeindeversammlung vom Montag. Doch Saltech wünscht sich eine Fristverlängerung um zwei Jahre – und will wachsen. Noël Binetti 17.06.2022, 17.00 Uhr

Auch nach fünf Jahren noch grüne Wiese: Die Munitionsfabrik Saltech hat keinen Neubau realisiert. Nun will sie das nachholen - doch die Gemeinde könnte das Land per Entscheid an der Gemeindeversammlung vom Montag zurückkaufen. (Archivbild) Bruno Kissling

2016, als es darum ging die lokale Wirtschaft zu fördern und die Firma Saltech enger ins Industriegebiet von Däniken einzubetten, machte man dem Unternehmen ein lukratives Angebot: Auf zwei angrenzende Parzellen sollte Saltech während zwei, beziehungsweise fünf Jahren Zugriff haben – sollte sie wachsen wollen und am Standort Däniken einen Ausbau planen.

Insgesamt ging es um rund 23'000 Quadratmeter: Man teilte die Fläche in zwei Hälften zu je gut 11'000 Quadratmeter. Die eine Fläche blieb im Besitz der Gemeinde; die Saltech erhielt dafür ein Kaufrecht. Das zweite Grundstück hat das Unternehmen erworben, zum «wirtschaftsfördernden» Preis von 200 Franken pro Quadratmeter, wie es Gemeindepräsident Matthias Suter ausdrückt, für gut 2,3 Millionen Franken.

Für letzteres Stück Land vereinbarte man damals ein Rückkaufsrecht. Das alles wurde von der Gemeindeversammlung gutgeheissen. Jetzt, da die Frist für einen möglichen Rückkauf durch die Gemeinde bald abläuft und die Saltech nach wie vor keine Industriebaute erstellt hat, ist der Rückkauf für die Gemeindeversammlung vom Montag traktandiert.

Auf Anfrage sagt Gemeindepräsident Suter:

Gemeindepräsident von Däniken, Matthias Suter. Bruno Kissling

«Mit diesem Antrag handelt der Gemeinderat im Auftrag der Stimmbevölkerung und gemäss dem Entscheid von 2016.»

Suter bestätigt, dass das Land in der Zwischenzeit an Wert gewonnen hat. Auf die Frage, ob die Gemeinde mit kaufinteressierten Firmen Gespräche führe, sagt Suter: «Es gibt immer Interessierte.» Hat er eine bestimme Firma im Hinterkopf? «Nein», sagt Suter, «doch es ist klar, dass auf diesem eingezonten Industrieland irgendeinmal ein entsprechender Bau zu stehen kommen soll».

Und hat der Gemeinderat im Vorfeld noch einmal mit der Saltech Rücksprache gehalten? «Ja, ich habe das Unternehmen mündlich informiert, dass der Rückkauf zum damaligen Verkaufspreis und gemäss Vereinbarung für die Gemeindeversammlung vom 20. Juni traktandiert wird.» Woher nimmt die Gemeinde das Geld für den Rückkauf – sollte der Antrag des Rates gutgeheissen werden? Suter: «Die Gemeinde verfügt über das Geld, dieses stammt unter anderem aus kurzfristigen Darlehensaufnahmen.»

Was anschliessend mit dem Land geschehe sei noch nicht entschieden: «Das muss der Gemeinderat dann beraten.» Und Suter fügt an:

«Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Stimmberechtigten diesen Antrag des Gemeinderates so mittragen.»

Was geschieht, wenn sie das nicht tun? «Dann verfallen die Abmachungen. Das Land ginge dann definitiv in den Besitz von Saltech über und das Unternehmen kann es bebauen, zum marktüblichen Preis weiterverkaufen oder leer stehen lassen», sagt Suter.

Saltech möchte weiteren Aufschub erwirken

Recherchen zeigen: Die Firma Saltech hat noch eine weitere Idee. Das bestätigt auf Anfrage Gery Meier. Er ist Mediensprecher der Munitionsfabrik und als ehemaliger Gemeindepräsident von Däniken war er es, der dem Unternehmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung einst zum Land-Deal verhalf.

Er sagt: «Die Saltech AG will den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung einen Kompromiss vorschlagen.» Demnach will Saltech-CEO Andreas Stauffer persönlich einen Gegenantrag stellen. Inhalt: Saltech möchte von der Gemeinde Däniken einen weiteren Aufschub um zwei Jahre bewirken, während derer das Unternehmen Ausbaupläne ins Rollen bringen kann. «Ja, solche Pläne sind vorhanden und müssen nur noch für eine Baueingabe finalisiert werden», sagt Meier.

Aufschwung in der Rüstungsbranche? Saltech will wachsen und in Däniken ausbauen. Die Firma ist unter anderem Zulieferer der Schweizer Armee. (Archivbild) Bruno Kissling

Zudem sei die Finanzierung durch Banken gesichert, wie einem Informationsschreiben zu entnehmen ist, das für Stimmberechtigten an der Versammlung vorbereitet wurde und das dieser Zeitung vorliegt. Darin wird darauf eingegangen, warum Saltech die letzten fünf Jahre verstreichen liess, ohne auszubauen. So heisst es etwa: «Wir fielen wegen eines missglückten Geschäfts in die Nachlassstundung, welche wir erfolgreich überstanden haben.»

Als weiterer Grund wird die Situation mit der Pandemie erwähnt. Doch: «Es waren schwierige Jahre – heute schreiben wir wieder gute Zahlen und blicken zuversichtlich in die Zukunft.»

Es scheint, dass das Selbstverständnis der Rüstungsbranche gerade im Aufwind ist. Auch wenn Saltech keine Produkte an Kriegsparteien liefert und sämtliche Exporte streng reglementiert sind, dürfte sie indirekt von der Aufrüstung profitieren, die aufgrund des Ukrainekriegs allenthalben wieder en vogue ist. Als Zulieferer der Schweizer Armee kann das Unternehmen zudem auf künftige Aufträge hoffen.

Im Schreiben an Dänikens Bevölkerung heisst es weiter:

«Die heutige Annahme des Rückkaufs würde uns hart treffen und die Entwicklung der Firma und die Schaffung von Stellen in Däniken verhindern.»

Und: «Die Gemeinde verliert durch den Kompromissvorschlag nichts: Sollte etwas scheitern, kann der Rückkauf zu den gleichen Bedingungen in zwei Jahren wieder ausgeübt werden.» Unerwähnt bleibt, dass die Landfläche in dieser Zeit mit ziemlicher Sicherheit an Wert zulegen wird. Sollte Saltech die zusätzliche Zeit nutzen, um zu bauen, entginge der Gemeinde Mehrerlös, den sie bei einem jetzigen Rück- und Wiederverkauf erzielen könnte.

Darauf angesprochen sagt Gery Meier:

Gery Meier. Patrick Lüthy

«Würde die Gemeinde so denken, würde sie die Entwicklung der Saltech AG als ‹Opfer› in Kauf nehmen.»

Und die Vermeidung von Spekulation sei Gegenstand der Überlegungen gewesen, als man der Saltech das Land mit den erwähnten Auflagen verkaufte. Mit dem Unterschied, dass beim Antrag des Gemeinderats vom Montag es die Allgemeinheit ist, die über das ihr vertraglich zugesicherte Rückkaufsrecht und damit über eine mögliche Wertsteigerung bei einem Wiederverkauf entscheidet – und nicht eine private Firma.

Gery Meier fügt hinzu, dass die Saltech im Frühjahr 2020 die Gemeinde darüber informierte, dass ein Ausbau innert Frist aufgrund der erwähnten Gründe nicht möglich ist. Damals hat Saltech die Gemeinde auch gebeten, vom Rückkaufsrecht abzusehen. Doch darauf wollte der Rat wegen des Bevölkerungsentscheids von 2016 nicht eingehen. Am Montag sind es nun erneut die Stimmberechtigten, die über die gut 11'000 Quadratmeter Industrieland entscheiden.

Die Gemeindeversammlung von Däniken findet am Montag, 20. Juni um 20 Uhr, als Landsgemeinde draussen beim Gemeindehaus statt. Bei Schlechtwetter wird auf die Bühlhalle ausgewichen.

