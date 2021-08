Gemeinde stellt Vereine vor die Tür für Impfzentrum

Impfzentrum Wegen Neuvermietung: Trimbach stellt Vereine kurzfristig vor die Tür Mehrere Benutzer des Mühlemattsaals erhalten wegen des neuen Impfzentrums eine Kündigung der Gemeinde – das sorgt für Unmut. Noël Binetti 03.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ist nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie die Gemeinde die Neuvermietung der Säle kommunizierte: Patrik Flück vom Verein «Musical for you».

Nun öffnet im Mühlemattsaal in Trimbach das neue Impfzentrum des Kantons. Neben Selzach ist es der zweite Standort, in dem der Kanton seine bisherigen Impfzentren und Drive-ins zusammenlegt. Vermieterin der Räumlichkeiten ist die Gemeinde Trimbach, sie hat mit dem Kanton einen Mietvertrag über neun Monate abgeschlossen, mit Option auf Verlängerung um weitere drei Monate.

Das neue Impfzentrum in Trimbach Der Kanton hat mehrere Standorte geprüft. Beat Kamber, Leiter Impfungen beim Kanton, sagt auf Anfrage: «Wir kommen mit dem neuen Impfzentrum den Anforderungen des Bundes nach, gemäss denen eine Infrastruktur für Erst-, Zweit- und Nachimpfungen aufrecht zu erhalten ist.» Im Moment erfolgten kantonsweit noch rund 1000 Anmeldungen wöchentlich. Das neue Zentrum bringe mit sich, dass Impfwillige beim Kanton online neu einen freien Impftermin wählen können. Ab September sind auch walk-in-Impfungen innerhalb der Öffnungszeiten geplant. Diese wird der Kanton noch bekannt geben. Laut Kamber ist es das Ziel, eine optimale Balance zwischen tiefer Kosten und Auslastung zu finden. Das nötige Personal wird flexibel und gemäss Nachfrage aufgeboten. Noch sei nicht abschätzbar, wie hoch die Auslastung sein werde. «Das hängt mit der epidemiologischen Situation und anderen Faktoren zusammen», so Kamber. Für nach den Ferien rechnet er aber mit einer Zunahme der Anmeldungen. Täglich könnten in Trimbach 1000 Impfungen verabreicht werden. Gefragt, ob der Kanton von der Gemeinde darüber informiert wurde, dass Vereine wegen der Vermietung an den Kanton von einer Saalnutzung ausgeschlossen werden, sagt Kamber: «Wir haben davon Kenntnis. Die Gemeinde hat uns mitgeteilt, dass mit den Betroffenen eine Lösung gefunden werde.»

Dieses neu geschaffene Mietverhältnis tangiert nun aber die bisherigen Mieter und Nutzerinnen der Räume und stellt einige von ihnen vor grosse Schwierigkeiten, darunter der Elternverein mit der Kleiderbörse, das Kulturforum oder die Banausenzunft.

Am härtesten trifft die Absage eine Musicalproduktion. Patrik Flück ist Präsident des Vereins «Musical for you». Seit rund 20 Jahren nutzt der Verein die Säle und andere Infrastruktur beim Mühlemattsaal für seine Produktionen und Aufführungen. «Das aktuelle Stück wurde wegen Corona zwei Mal verschoben», erklärt er im Gespräch. Ursprünglich für März 2020 geplant, sollte das Musical nun endlich in sechs Vorstellungen während einer Woche im September aufgeführt werden.

Ab jetzt und mit online-Terminwahl sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen in Trimbach möglich. Bruno Kissling

Verein war im Besitz einer Benutzungszusage

Mit zusätzlichen zwei Wochen für Vorbereitungen hätte der Verein die Lokalität für drei Wochen beansprucht. «Dafür haben wir bei der Gemeinde eine Reservation angemeldet und bereits eine Benutzungszusage erhalten», erklärt Flück. Dort steht in den Nutzungsbedingungen, dass der Mieter sich bis 30 Tage vor Mietbeginn vom Vertrag zurückziehen könne, ohne dass für ihn dadurch Kosten entstehen.

Was aber gilt, wenn die Gemeinde sich anders entscheidet, ist nicht aufgeführt. Und genau das ist jetzt geschehen: Trimbach hat den Mühlemattsaal dem Kanton angeboten und mit ihm einen Vertrag abgeschlossen, die anderen Benutzer haben das Nachsehen.

Am gleichen Tag, wie der Kanton den Umzug der Impfzentren vermeldete, wurde Patrik Flück von Gemeindepräsident Martin Bühler telefonisch darüber informiert. Ein anderer betroffener Mieter hat davon zuerst aus der Zeitung erfahren.

Geprüfte Alternativen taugen nicht für Aufführung

Patrik Flück fühlt sich übergangen. Nachdem der Verein bereits die Auswirkungen der Pandemie wegstecken musste – ohne dafür Entschädigungen von Kanton oder Bund zu erhalten – sieht er sich mit einem Haufen Probleme konfrontiert: «Wir haben bereits gegen 1000 Tickets verkauft. Zahlreiche Leute treffen sich regelmässig zu Proben. Eine Band ist engagiert, die sich für die Dauer der geplanten Aufführungen Zeit freigehalten hat. Wir haben bereits beträchtliche Summen in die Werbung für das Musical investiert und nicht zuletzt mag es mich, wie die Gemeinde mit langjährigen Partnern umgeht und uns vor die Türe stellt», erklärt Flück nur einige seiner Probleme.

Ein Monat vor den Aufführungen ist ungewiss, was nun mit dem Musical passiert, ob es zu einer Aufführung kommt oder erneut verschoben werden muss. Flück sagt:

«Wir haben kaum noch Zeit, uns zu entscheiden.»

Die Gemeinde hat dem Verein den Vorschlag gemacht, für die Zeit des Musicals ein Bühnen- und ein Besucherzelt aufstellen zu lassen. «Wir haben diese Variante geprüft» sagt Flück, «doch unsere Produktion mit der längst gebauten, eingelagerten und zweistöckigen Kulisse wäre darin und in Form eines OpenAir-Musicals schlicht nicht umsetzbar.»

Flück betont, dass der Verein für einen Kompromiss offen sei. «Doch ein solcher muss für uns umsetzbar sein. Da spielen die Dimensionen, die Technik und die übrige Infrastruktur eine Rolle.»

Patrik Flück erkundigte sich in der Umgebung um Ersatz: «Diese Hallen sind entweder ausgebucht oder schlicht nicht geeignet», hält er fest.

Der Mühlemattsaal ist neben Selzach einer von zwei Standorten, an die der Kanton seine bisherigen Zentren und Drive-Ins gezügelt hat. Bruno Kissling

Verein nimmt Folgen der Pandemie ernst

In der Zwischenzeit versuchte Patrik Flück in Gesprächen mit der Gemeinde doch noch einen gangbaren Weg zu schaffen. Und er hat noch eine letzte Hoffnung: «Als der Kanton davon erfahren hat, dass wir die Folgen der Neuvermietung zu tragen hätten, hat man uns angeboten, die Impfungen während drei Wochen in ein Zelt zu verlegen.» Auf diesen Vorschlag wäre man eingegangen und der Verein hätte dafür sogar auf die Garderoben verzichtet, doch der Gemeinderat stellte sich dagegen. Flück ist enttäuscht und wütend:

«Und das kann ich nun wirklich nicht nachvollziehen.»

«Schliesslich hätte die alternative aber nicht zweckdienliche Zeltvariante die Gemeinde auch etwas gekostet.»

Zuletzt habe die Gemeinde dem Verein auch noch vorgeworfen, er würde seine Aufführungen über die Auswirkungen der Pandemie stellen. «Diese Aussage muss ich vehement zurückweisen», wehrt sich Flück,

«wir haben die Proben zurückgefahren, zwei Mal alles verschoben und unsere Leute sind weitgehend durchgeimpft, damit wir sicher üben können.»

Wenn bis zum Ende dieser Woche keine Lösung gefunden wird, sieht sich Flück zu einer Absage und erneuten Verschiebung des Projekts gezwungen.

«Wir sind unseren Sponsoren, Helferinnen und Gästen eine Antwort schuldig.»

Die Einwohnergemeinde Trimbach wird ihre Sicht der Dinge zu einem späteren Zeitpunkt darlegen. Wegen ferienbedingter Abwesenheit war innert nützlicher Frist niemand für eine Stellungnahme erreichbar.