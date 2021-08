Vermietung Mühlemattsaal an Kanton als Impfzentrum

Impfzentrum Mühlemattsaal Unklar, wie viel Einnahmen der «Kampf gegen die Pandemie» in die Gemeindekasse spült Nachdem die Gemeinde Vereine vor die Tür stellte, erklärt Trimbachs Gemeindepräsident die Gründe. Zahlen nennt er dabei keine – Geld spiele nicht die Hauptrolle. Noël Binetti 04.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für mindestens neun Monate hat sich der Kanton Solothrn in den Mühlemattsaal eingemietet. Die bisherigen Nutzer müssen «Lösungen finden». Bruno Kissling

Seit Beginn dieser Woche bietet der Kanton seine Impf-Dienstleistungen neben Selzach auch im Trimbacher Mühlemattsaal an. Die Gemeinde hat die Räumlichkeiten dem Kanton aktiv angeboten, als dieser sich nach einer geeigneten Anschlusslösung umsah.

Als es zum Vertragsabschluss kam, kündete die Gemeinde an den ersten Tagen im Juli verschiedenen Benutzern, die bereits im Besitz einer rechtmässigen Bestätigung für die Saalbenützung waren. Wir berichteten, vor welche Probleme sich der Präsident des Vereins «Musical for you» versetzt sieht. Angesichts der kurzfristigen Kündigung und mangels einer adäquaten Alternative ist unklar, ob die für September geplanten Aufführungen des Vereins stattfinden können. Zwar hat die Gemeinde ihre Hilfe angeboten, doch eine Lösung konnte bisher nicht erzielt werden.

Für Gemeinde gelten «gleiche Spielregeln»

Gemeindepräsident von Trimbach: Martin Bühler Bruno Kissling

Auf Anfrage nimmt Gemeindepräsident Martin Bühler Stellung. Am Telefon erklärt er die Beweggründe und das Vorgehen der Gemeinde:

«Für Trimbach als zweitgrösste Gemeinde in der Region Olten ist klar, dass sie den Kanton im Kampf gegen die Pandemie unterstützen will.»

Bereits in der ersten Welle seien die Räumlichkeiten um den Mühlemattsaal im Gespräch gewesen. «Doch es zeigte sich, dass es diese nicht brauchte», so Bühler. Er sei selbst in der regionalen Zivilschutzkommission; «da wurden verschiedene Szenarien diskutiert».

Als sich herausgestellte, dass der Impf-Standort in Olten nicht länger betrieben werden kann, sei für die Gemeinde klar gewesen, dass man dem Kanton ein entsprechendes Angebot mache. Schliesslich habe der Regierungsrat darüber befunden. Der gesamte Gemeinderat habe einer Vermietung an den Kanton zugestimmt.

Warum wurden die verschiedenen Veranstalter und Vereine nicht einheitlich über die Aufhebung orientiert? Martin Bühler erklärt: «Wir stellten uns dabei die Frage der Dringlichkeit.»

Anschliessend habe man dort persönlichen Kontakt hergestellt, wo es geboten war. Und dann habe die Gemeinde auch schriftliche Kündigungen erlassen. Und auf welche juristischen Spielregeln beruft sich die Gemeinde dabei? Bühler vergleicht die Situation mit einem Hausbesitzer, der für seine Räumlichkeiten Eigenbedarf anmeldet und Mietern die Kündigung ausspricht:

«Wir berufen uns auf das Mietrecht.»

Für die Gemeinde würden die gleichen Spielregeln gelten wie für potenzielle Saalmieter. Diese dürfen sich laut Nutzungsbedingungen bis 30 Tage vor Mietantritt vom Vertrag zurückziehen, ohne dass dabei Kosten für sie entstehen.

Einen Blick ins neue Impfzentrum. Bruno Kissling

Trimbach tue es nicht des Geldes wegen

Auch habe die Gemeinde versucht, Lösungen für die betroffenen Veranstalter zu finden: «Es geht um rund ein Dutzend Vereine oder Anlässe», sagt Bühler, «mit fast allen haben wir eine Lösung gefunden. Auch wenn nicht alle von der Situation begeistert waren.» Mit dem Verein «Musical for you» steht aber eine Lösung noch aus.

«Wir stehen mit dem Verein nach wie vor im Austausch. Auch wir wünschen uns, dass dieses etwas grössere Projekt durchgeführt werden kann, und noch eine Lösung erzielt wird.»

Doch könne die Gemeinde nicht einfach eine vorgeschlagene Zeltvariante finanzieren: «Basierend auf welcher rechtlichen Grundlage sollen wir mit Steuergeldern einem privaten Verein eine Zeltlösung für ein kantonales Impfzentrum finanzieren?» fragt Bühler, «eine solche Grundlage gibt es nicht.»

Es brauche die Bereitschaft von allen Beteiligten, sagt der Gemeindepräsident.

Und was ist mit den Einnahmen, welche die Gemeinde durch die Saalvermietung generiert? Obwohl Kanton als auch Gemeinde öffentliche Organe sind, wollen beide nicht über die Details im Vertrag sprechen. Martin Bühler stellt indes klar, dass Trimbach den Mühlemattsaal nicht der zusätzlichen Einnahmen wegen an den Kanton vermiete:

«Wir tun es als Beitrag im Kampf gegen die Pandemie.»

Noch sei diese nicht überstanden.

Gefragt, was geschehe, wenn die Impfbereitschaft weiter nachlasse und der Saal über Monate leer stehe, sagt Bühler: «Auf die Nachfrage haben wir keinen Einfluss. Diese ist Sache des Kantons. Er ist nun für neun oder zwölf Monate Mieter.»

Impfzentrum Wegweiser. Bruno Kissling

Kein Mehrverkehr auf Schulhausplatz

Im Frühling empfing der Gemeinderat eine Schülerdelegation. Diese forderte einen autofreien Schulhausplatz. Darauf angesprochen sagt Bühler: «Für das Impfzentrum stellen wir die vorhandene Tiefgarage zur Verfügung.» Auf dem Schulhausplatz werde demnach kein Mehrverkehr generiert.

Einzig Personen mit körperlichen Einschränkungen erhalten die Erlaubnis, vor das Gebäude zu fahren. «Ein Mitarbeiter der Securitas ist während der Betriebszeiten für ordnungsgemässes Parkieren zuständig.» Der Anspruch der Schulkinder auf den Schulhausplatz habe auch beim negativen Entscheid des Gemeinderates mitgespielt, die Impfungen während drei Wochen in ein Zelt zu verlegen, erklärt Bühler.

Dennoch tue der Gemeinderat sein Möglichstes, um dem Verein «Musical for you» eine Realisierung des Projekts zu ermöglichen.