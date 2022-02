In Trimbach wird nur noch bis Ende Juli geimpft

Impfzentrum Bald ist Schluss mit Impfen: Der Trimbacher Gemeinderat wirft den Kanton aus dem Saal Der Gemeinderat von Trimbach hat beschlossen, den Mühlemattsaal nicht über den Juli hinaus als Impfzentrum zu vermieten. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 02.02.2022, 18.00 Uhr

Ab Mitte Jahr ist der Mühlemattsaal kein Impfzentrum mehr. Bruno Kissling

Ab Juli, nach gut einem Jahr, ist fertig mit Impfen: Der Gemeinderat von Trimbach hat an seiner Sitzung vom 27. Januar beschlossen, den Mühlemattsaal nicht über die Vertragsdauer hinaus als kantonales Impfzentrum zur Verfügung zu stellen.

Das Gesundheitsamt des Kantons Solothurn habe den Antrag an die Gemeinde Trimbach gestellt, den Saal bis ans Jahresende als Impfzentrum weiter gebrauchen zu können, wie Gemeindeschreiber Philipp Felber an der Gemeinderatssitzung mitteilte. Der Vertrag mit dem Kanton läuft Ende Juli aus.

Der Gemeinderat von Trimbach stimmte dem Vorschlag von Philipp Felber, eine Verlängerung des Vertrags bis Ende 2022 abzulehnen, einstimmig zu. Die Mitglieder des Gemeinderats waren sich also grösstenteils einig über den Verbleib des Saals. Diskussionen gab es aber dennoch.

Einnahmen sind durch Impfzentrum höher

Ein grosser Diskussionspunkt waren die Einnahmen, die mit dem Mühlemattsaal einhergehen. Mit der Einmietung des Impfzentrums sei ein fixer Betrag gesichert. Diese Sicherheit fällt weg, wenn der Saal wieder den Vereinen zugesprochen würde.

Philipp Felber, Gemeindeschreiber von Trimbach. Bruno Kissling

Um somit auch die Einnahmen sichern zu können, bittet ein Gemeinderat darum, die Reservationen zu prüfen und abzuklären, ob bei den Vereinen überhaupt ein grundlegendes Bedürfnis besteht, den Saal schon in diesem Jahr wieder verwenden zu können. Doch Felber hakt hier ein:

«Gewisse Vereine haben schon Reservationen getätigt.»

Unter anderem sei das der Verein «Musical for you», der im September sein bereits verschobenes Musical aufführen will. Auch der Kulturverein Forum hat ab Juli ein, zwei Anlässe geplant. Das Interesse bei den Vereinen sei also bestehend.

Gleichzeitig betont der Gemeinderat, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und das Impfen noch immer einen wichtiger Pfeiler gegen Corona darstellt. «Die Nachfrage nach dem Impfen ist nach wie vor gegeben», so Gemeindepräsident Martin Bühler. Trotzdem habe die Kultur in den vergangenen zwei Jahren genug gelitten. Eine ähnliche Ansicht hat ein anderes Gemeinderatsmitglied:

«Das Impfen ist ein übergeordnetes Interesse.»

Dieses Interesse bestehe weiterhin. Dennoch sei es an der Zeit, dass sich der Kanton nach einem neuen Standort in einer anderen Gemeinde umsieht. «Wir haben gegen aussen kommuniziert, dass wir den Mühlemattsaal bis längstens im Juli in diesem Jahr als Impfzentrum zur Verfügung stellen», so eine weitere Stimme aus dem Gemeinderat. Den Vertrag nochmals bis Ende 2022 zu verlängern, würde somit an der Glaubwürdigkeit der Gemeinde nagen.

Trotzdem würden mehr Einnahmen generiert, wenn der Mühlemattsaal weiterhin an den Kanton vermietet würde, als an einzelne Vereine, die da ihre Anlässe durchführen. Dies bestätigt Philipp Felber auf Anfrage. Er habe aber die genauen Zahlen nicht vorliegen und könne deswegen den genauen Unterschied nicht einschätzen. Felber sagt dazu:

«Es ist aber kein Geheimnis, dass die Vermietung an ein Impfzentrum mehr abwirft.»

Das hängt aber auch von der Art der einzelnen Veranstaltungen ab und ob solche aufgrund der Pandemie überhaupt durchgeführt werden können. Gleichzeitig sei aber der Unterhalts- und Reinigungsaufwand bei einem Impfzentrum höher. «So gibt es bei beiden Varianten Pro und Contra», kommentiert Felber. Er betont, dass der Entscheid vom Gemeinderat steht und der Mietvertrag mit dem Kanton somit Ende Juli ausläuft.

Vereine wollen Planungssicherheit

Der Kulturverein Forum Trimbach beispielsweise ist direkt vom Entscheid des Gemeinderats betroffen. «Wir haben für dieses Jahr nächste Anlässe nach der langen Coronapause geplant», erklärt Vereinspräsidentin Margrit Huber auf Anfrage. Seitens der Gemeinde habe sie aber noch keine offizielle Bestätigung erhalten, dass der Mühlemattsaal auch wirklich nur noch bis Ende Juli als Impfzentrum betrieben wird.

Die Anlässe habe der Verein aber offiziell über die Gemeinde angemeldet, der Mühlemattsaal sei gebucht. «Wir warten nun auf den Bescheid der Gemeinde, um auch eine gewisse Planungssicherheit zu haben», so Huber. Generell freue sich der Verein, das normale Programm wieder hochfahren zu können. Huber führt aus:

«Keine Anlässe, gleich keine motivierten Vereinsmitglieder.»

Zudem sei es die Hauptaufgabe des Kulturvereins Forum, den Mühlemattsaal mit Anlässen zu bespielen.

Die Gemeinde Trimbach habe das Gesundheitsamt am gestrigen Morgen schriftlich über den Entscheid des Gemeinderats informiert. Bis zur Kommunikationsabteilung Pandemiebewältigung durchgedrungen ist diese Information aber noch nicht. «Wir sind überrascht, dass bisher niemand seitens Gemeinde auf uns zugekommen ist», sagt Ursula Gautschi von der Kommunikation auf Anfrage.

Trotzdem werde die Lage regelmässig analysiert und die Infrastruktur laufend an die Szenarien des Bundes und des zu erwartenden Impfaufkommens angepasst. Gautschi sagt: «Heute wissen wir noch nicht, in welcher Form oder Umfang es in Zukunft weitere Auffrischungsimpfungen braucht».

