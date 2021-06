Tote Hose: Kaum Anmeldungen für Impf-Drive-in im Kanton Solothurn

Lostorf/Grenchen/Zuchwil Tote Hose auf der Impfstrasse: Der erwartete Ansturm bleibt aus – Betrieb ist auf Stop-and-go-Modus umgestellt Die drei Solothurner Impf-Drive-ins in Lostorf, Grenchen und Zuchwil öffnen nur noch an einzelnen Tagen - dennoch spricht der Verantwortliche beim Kanton von einem Erfolg. Noël Binetti 24.06.2021, 05.00 Uhr

Erster Tag: Am 8. Juni eröffnete das Impf-Drive-in an der Lostorfer Industriestrasse. Doch die grosse Nachfrage blieb anschliessend aus. Bruno Kissling

Sich auf dem Heimweg von der Arbeit rasch eine Dosis Moderna verabreichen lassen? Das ist seit dem 8. Juni in Lostorf, im Depot Busbetrieb der BOGG an der Industriestrasse, möglich. Hier steht eines von drei Impf-Drive-in-Center des Kantons bereit. Die Infrastruktur besteht aus zwei «Impfstrassen».

Bis zu 120 Personen könnten hier täglich geimpft werden, auch zu Randzeiten. Könnten; denn aktuell melden sich weder telefonisch noch online kaum Leute dafür an.

«Tatsächlich ist es so, dass die Kapazitäten nicht ausgeschöpft werden, wir haben uns mehr erhofft»,

sagt Frederik Sitje.

Sitje ist operativer Leiter der drei Center. Neben Lostorf bestehen die Standorte Zuchwil und Grenchen. «Wir haben nun auf den Stop-and-go-Modus umgestellt», erklärt er. Und:

«Termine werden gebündelt, um einzelne Tage auszubuchen».

Diese Woche wurde nur am Montag geimpft – die restliche Woche bleibt der Standort geschlossen. Weil am Montag die Termine dicht getaktet waren, kam es denn auch zu längeren Wartezeiten. Eigentlich wollte man genau das vermeiden: eine speditive Abwicklung wurde bei der Lancierung angestrebt.

Der Start sei gut gewesen. «Zu Beginn brauchte es eine Weile, bis alles reibungslos ablief», so Sitje. Er erklärt, dass die Nachfrage in Lostorf – auch wegen der geringeren Bevölkerungsdichte – am geringsten sei. Doch in den anderen beiden Drive-ins ist die Auslastung ähnlich: «Auch da fahren wir Stop-and-go.»

Kam das Angebot zu spät?

An einem Tag, an dem das Center geöffnet ist, stehen zwischen 10 und 14 Mitarbeitende im Einsatz. Medizinische Praxisangestellte verabreichen die Impfung, Mitarbeitende der Securitas verantworten den administrativen Ablauf und regeln den Verkehr. «Die Rückmeldungen der Besucher sind durchwegs positiv», sagt Sitje.

Und auch die Mitarbeitenden würden gerne hier arbeiten: «Es herrscht eine ganz andere Stimmung als in einem herkömmlichen Impfcenter. Nicht zuletzt, weil man an der frischen Luft ist.» Und man sei dankbar, dass das Unternehmen Bogg den Platz zur Verfügung stelle.

Wieso sich nur wenig Personen anmelden, kann Sitje nicht beantworten. Er vermutet, dass es mit der beginnenden Ferienzeit zusammenhängt.

«Aber auch die fortgeschrittene Durchimpfung der Bevölkerung dürfte eine Rolle spielen.»

Gefragt, ob das Angebot zu spät laciert wurde, verweist Sitje an das Gesundheitsamt des Kantons.

Es entstehen keine Fixkosten

«Nein, das Angebot kam nicht zu spät», zeigt sich Beat Kamber auf Anfrage überzeugt. Er ist Leiter Impfen beim kantonalen Gesundheitsamt. «Vorher standen zu wenig Dosen zur Verfügung.» In den drei Zentren seien bisher rund 8000 Personen geimpft worden. «Das ist ein Erfolg.»

Die Drive-ins stellten ein ergänzendes Angebot dar: «Es geht darum, die Impfcenter zu entlasten. Das ist uns gelungen.» Und das Angebot, sich im eigenen Auto impfen lassen zu können, spreche eine andere Gruppe von Menschen an: «Es sind Leute, welche die Anonymität schätzen oder von den verlängerten Öffnungszeiten profitieren wollen.»

Anonymität: Die Stimmung im Drive-In ist anders als in einem Impfzentrum. Ein Tag Betrieb kostet den Kanton 5000 Franken. Wenn das Drive-in geschlossen ist, fallen keine Kosten an. Bruno Kissling

Kamber betont, dass an Tagen, an denen nicht geimpft wird, keine Kosten entstehen: «Wir sind bemüht, diese gegenüber den Steuerzahlenden so tief als möglich zu halten.» Darum werden nun Termine für einzelne Tage gesammelt. Wenn geimpft wird, kostet der Betrieb vom Standort Lostorf rund 5000 Franken am Tag. Dieser Betrag wird vom Kanton getragen.

Wann werden die Drive-ins wieder geschlossen? Ende Juli will man eine Standortbestimmung durchführen: «Bis dahin schauen wir, wie es bei den Zweitimpfungen anzieht.» Und schliesslich sei man auch froh um die Erfahrung: «Nun wissen wir, wie und dass es funktioniert», sagt Kamber. So könne man die Infrastruktur bei Bedarf jederzeit reaktivieren.