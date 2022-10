Immobilie im Boden Das Erdhaus in Lostorf ist wieder zum Verkauf ausgeschrieben: Gesucht werden solvente Käufer mit Faible für das Einzigartige Die Eigenschaften eines Mutterleibs und andere Wirkungen werden der Immobilie am Lostorfer Waldrand nachgesagt. Nun hat sich der aktuelle Besitzer offenbar dazu entschlossen, sich vom Erdhaus zu trennen. Auch, weil es über keinen Lift verfügt. Noël Binetti Jetzt kommentieren 26.10.2022, 16.00 Uhr

Das einzigartige Erdhaus am Höhenweg in Lostorf steht zum Verkauf. Bruno Kissling

Für knapp 2,3 Millionen Franken ist es diesmal zu haben. Bereits vor vier Jahren war das bekannte Erdhaus am oberen Dorfrand käuflich zu erwerben. Jetzt ist das weitum als «Schaumkrone von Lostorf» bezeichnete Wohnhaus unter Tage erneut im Netz annonciert.

Das entsprechende Inserat tauchte kürzlich auf den gängigen Immobilienplattformen im Internet auf. Dem Begleittext ist zu entnehmen: «Ein besonderes Haus für besondere Leute.» Besonders ist an diesem Gebäude tatsächlich so ziemlich alles. So fehlen darin etwa gerade Kanten; die Übergänge von den Decken zu den Wänden und von da zum Boden scheinen aus einem Guss.

Bruno Kissling Bruno Kissling Blick ins Innere des Erdhauses und auf dessen Fassade. Bruno Kissling

«Das Objekt strahlt mit seiner ganzen äusseren wie inneren, nicht alltäglichen Erscheinung eine gewisse Extravaganz und Erhabenheit aus. Zudem hat es viele Extras zu bieten.»

Die Nettowohnfläche beträgt laut Inserat 340 Quadratmeter. Als Vorteile werden zudem wirtschaftliche und ökologische Aspekte hervorgehoben. Demnach ist das Haus an drei Seiten «natürlich isoliert» und eine Wärmepumpe sorge im Innern für «umweltfreundliche Wärme».

Die Aussicht: Aus dem geborgenen Kokon über Lostorf kann der Blick ins Weite schweifen. Bruno Kissling

Erdbebensicher, aber kein Lift

Und eine weitere Eigenschaft wird speziell unterstrichen: Das Haus ist erdbebensicher. «Die Wände sind mit einem elastischen Eisen-Stahl-Konstrukt oder mit einem Eisen-Geflecht konstruiert worden. Zum Abschluss wurde das Eisenkonstrukt mit einer zusätzlich isolierenden Schicht Spritzbeton versehen. Erderschütterungen können dem Haus wegen seiner speziellen Bauweise nur wenig anhaben.» Die neue Besitzerschaft darf sich also geborgen fühlen.

Genau so fühlte sich innerhalb der «fliessenden» Wände auch der Mann, der das Haus bewohnt und besitzt. Erst diesen Sommer öffnete er dieser Zeitung im Rahmen einer Serie über aussergewöhnliche Häuser seine Türen und führte durch die Gemächer. Schon damals kündigte René Häberli an, dass er an den Verkauf denkt. Der steile Hang und der fehlende Aufzug setzen dem 75-Jährigen immer mehr zu. Und er hegt Pläne, die sich im Süden abspielen, verriet er.

Nur einzelne Elemente der Haustechnik erinnern hier an das Haus unter dem «Boden». Bruno Kissling

Erbaut wurde das markante Gebäude mit Seltenheitswert und Uterus-Ästhetik vom Zürcher Architekten Peter Vetsch 1996. Seit rund 15 Jahren wohnt René Häberli hier im 1. Stock, die Erdgeschoss-Wohnung hat er vermietet. Wer wird wohl bald schon an seiner Stelle von hier den Blick über das Niederamt, in die weite Welt richten?

