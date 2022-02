Wisen: Armee baut verborgenes Diesel-Depot zurück

Im Untergrund von Wisen Keine Verwendung mehr: Armee baut verborgenes Diesel-Depot in Wisen zurück Zeitweise lagerten in Wisen drei Millionen Liter Treibstoff im Boden – bald soll hier wieder Landwirtschaftszone sein. Noël Binetti Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Unscheinbar und mit Obstbäumen getarnt: Die militärische Tank-Anlage befindet sich beim Schützenhaus Wisen (im Hintergrund).

«Die Anlage ist sehr unauffällig, lange wusste ich selbst nicht, was sich dort befindet», erklärt Wisens Gemeindepräsident Paul Hecht bei einem Anruf. Diesel in grossen Mengen schlummert in Wisens Untergrund. Oder schlummerte einst; denn die Armee, welche beim Schützenhaus, zwischen Hauptstrasse und Feldweg, ein dreieckiges Grundstück besitzt, will den Standort aufheben.

Das unterirdische Treibstofflager wird nicht mehr gebraucht; es soll bald zurückgebaut werden. Danach soll hier alles wieder aussehen wie vorher. Die Fläche des Grundstücks beträgt knapp 7000 Quadratmeter. Viel ist vor Ort nicht zu entdecken: ein Zaun, einige Obstbäume, in deren Schatten etwas Beton. Dabei handelt es sich um die Tankvorrichtung mit Zapfsäule. Schilder vor Ort fehlen, einzig die oberste Zaunreihe aus Stacheldraht sagt: «Zutritt verboten». Das Fassungsvermögen der Tankanlage ist beachtlich: Drei Millionen Liter Treibstoff können hier gelagert werden.

Einst war das Militär regelmässiger Gast

«Wisen war einst Garnisondorf», sagt der Gemeindepräsident, «doch in den letzten Jahren hat sich die Armee immer mehr aus der Gemeinde zurückgezogen». Neben dem unterirdischen Treibstofflager gäbe es noch weitere Anlagen auf dem Gemeindegebiet, welche militärischen Zwecken dienten. «Ich weiss aber gar nicht, ob davon etwas geheim ist», sagt Hecht und lacht. Früher habe das Militär in der Gemeinde noch für Leben gesorgt:

Paul Hecht, Gemeindepräsident von Wisen. zvg

«Die Beizen im Dorf profitierten davon.»

Bereits im Ersten und auch im Zweiten Weltkrieg hätten die Wälder am Hauenstein und in Wisen eine strategische Bedeutung gehabt, das sei aber vorbei. Hat die Armee wegen der anstehenden Arbeiten mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen? «Ja», sagt Hecht, «ein Ingenieurbüro informierte uns über die Pläne der Armee.»

Vor einigen Jahren sei zudem die Armasuisse, sie verwaltet die Immobilien und Anlagen der Armee, an die Gemeinde herangetreten. Wisen hätte die Anlage übernehmen können. «Doch uns fehlte die Verwendung», meint Hecht. Auch gingen mit einer Übernahme ungewisse Risiken einher. Stichwort Altlasten. Hecht ergänzt: «Vor Jahren gab es Ideen rund um eine mögliche Biogasanlage.» Aufwand und Nutzen hätten aber in keinem sinnvollen Verhältnis gestanden. Was, wenn plötzlich kontaminierter Boden ans Licht kommt?

Ganz ohne sei der bevorstehende Rückbau nicht. Hecht sagt: «Das Grundstück befindet sich im Einzug der Hauensteiner Tunnelquelle und damit in der Gewässerschutzzone. Da darf kein einziger Tropfen Treibstoff in die Erde sickern.» Es gelten strenge Auflagen. Sollten sich Lecks zeigen, gestalten sich die Arbeiten schwierig. Und teuer.

Bestand für die Anlage ein spezielles Sicherheitsdispositiv oder ging von der gelagerten Menge Treibstoff eine Gefahr für die Gemeinde aus? So etwas sei ihm nicht bekannt, sagt Hecht.

Die Anlage befindet sich in einer sensiblen Gewässerschutzzone: Hier ist Einzugsgebiet der Hauensteiner Tunnel-Quelle. Bruno Kissling

Armee verrät nicht, wie viele solche Depots bestehen

Die Anlage diente der Armee zur dezentralen Lagerung von Diesel und Benzin als Einsatzreserven für Armee und Bundesverwaltung. Gebaut wurde sie 1961, seit zwanzig Jahren ist sie stillgelegt. Gefragt, wie viele solche Treibstoffdepots in der Schweiz bestehen, antwortet Kaj-Gunnar Sievert, Leiter Kommunikation bei Armasuisse, schriftlich:

«Diese Auskunft können wir aus Sicherheitsüberlegungen nicht geben.»

Allerdings befinden sich in der Nähe Wisens keine weiteren solcher Treibstoffdepots. Und nach speziellen Sicherheitsvorkehrungen gefragt, heisst es knapp: «Das Depot war als Unterflurtankanlage ausgelegt.» Eine Gefahr für das Dorf sei von der riesigen Menge an Treibstoff nicht ausgegangen.

Blick über den Stacheldraht: Drei Millionen Liter Treibstoff lagerten hier einst im Boden. Bruno Kissling

Dazu, wie viel Geld die Armee bei der Errichtung des Depots in Wiesen ausgegeben hat, liegen ihr keine Informationen vor. Für den anstehenden Rückbau sind rund 1,1 Millionen Franken veranschlagt. Noch ist nicht ganz klar, wann die Rückbauarbeiten abgeschlossen werden. Sievert schreibt dazu: «Das wird voraussichtlich 2023 geschehen.»

Und was passiert anschliessend mit dem Grundstück? «Nach dem Rückbau wird das Gelände renaturiert und soll als Landwirtschaftsland zur Verfügung stehen», schreibt Armasuisse. Angesprochen auf die sensible Gewässerschutzzone meint Sievert: «Der Rückbau muss im Hinblick auf die Lage durch Fachleute sorgfältig geplant und überwacht werden.» Die Ausschreibung und die Vergaben der Arbeiten sei noch offen: «Sie erfolgen gemäss den Vorgaben des öffentlichen Beschaffungsrechts.»

Im ersten Quartal 2022 wird das Militärische Plangenehmigungsverfahren gestartet. Gegen Ende des Jahres beginnen die Ausschreibungen für die Realisierung. 2023 soll die Umsetzung erfolgen.

