Bauen auf Pump: So kommen Einwohnergemeinden zu Geld

Im grossen Stil Wenn ein Dorf viel Geld braucht: So können auch kleinere Solothurner Gemeinden grosse Projekte stemmen Eine Schwimmbadsanierung, ein neues Gemeindehaus oder die geplante Erweiterung des Schulraumes um zwei grosse Gebäude: Einwohnergemeinden führen zuweilen happige Posten im Budget – so kommen sie zu den nötigen finanziellen Mitteln. Noël Binetti 12.07.2022, 05.00 Uhr

Kaufen auf Pump: Nicht nur Private können sich bei Banken Konsumkredite verschaffen. Einwohnergemeinden sind bei Grossprojekten meist auf Kreditinstitute angewiesen. (Archivbild) Gaetan Bally/Keystone

Einkaufen oder bauen auf Pump, das tun auch Einwohnergemeinden. Dann wird von einer Investition mit Fremdkapital gesprochen. Ein aktuelles Beispiel aus dem Niederamt ist die Gemeinde Dulliken: Kürzlich bewilligten die Stimmberechtigten an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung die Investition von rund 27 Millionen Franken; ein neuer Kindergarten und ein neues Schulgebäude sollen es werden.

Die erste Eigentumswohnung mit Dachterrasse, eine Weiterbildung an einer kostspieligen Institution oder ein schickes Auto: Wenn sich Private einen Wunsch erfüllen wollen und das dafür nötige Kleingeld nicht aufbringen, stossen sie im Netz an allen Ecken auf einschlägige Angebote. Was Schuldenberatungen von solchen Angeboten halten, sei an dieser Stelle dahingestellt.

Verschiedene Kreditinstitute buhlen mit «unschlagbaren» Zinssätzen und ausgedehnten Rückzahlungsfristen um die Gunst Konsumwilliger; mal mehr oder weniger seriös. Analog zum Kleingedruckten auf Prospekten findet sich weit unten auf der Seite dann der Satz: «Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt.» Es ist dies ein Artikel aus dem Bundesgesetz gegen unlauteren Wettbewerb.

Zurück zum Beispiel aus dem Niederamt: Nach seiner letzten Sitzung hält der Gemeinderat Dulliken in einer Mitteilung fest: «Nach intensiven Wochen rund um die Schulraumplanung und viel Freude über die wichtigen Richtungsentscheide» habe sich der Rat wieder einer Auswahl an «regulären» Themen zuwenden können.

Dennoch taucht das Projekt zum Schluss des Berichts erneut auf. Dort heisst es: «Der Gemeinderat gab eine erste Kapitalaufnahme im Umfang von zehn Millionen Franken für die Schulhaus- und Kindergarten-Neubauten frei.»

17,8 Millionen Franken sind für den Bau des Schulhauses Langmattt vorgesehen. (Visualisierung) Zvg/Nightnurse Images AG

9,2 Millionen Franken will Dulliken für den sechsfach-Kindergarten Hausmatt ausgeben. (Visualisierung) Zvg/Nightnurse Images AG

Das überzeugendste Angebot macht das Rennen

Wie läuft ein solcher Prozess genau ab? Ein Telefongespräch mit dem Gemeindeschreiber von Dulliken, Michael Steiner, zeigt: Ein wesentlicher Teil der Arbeit geschieht im Vorfeld des politischen Entscheids, also bevor der Souverän sein D’accord zum Bau eines Schulhauses gibt, um beim Beispiel Dulliken zu bleiben.

Michael Steiner sagt: «Zuerst wird bei einem solchen Vorhaben im Vorfeld der Kapitalbedarf simuliert. Dann werden verschiedene Szenarien vorbereitet, um entsprechend auf den Entscheid der Gemeindeversammlung reagieren zu können. Schliesslich werden die Eigenmittel berechnet, über die eine Gemeinde verfügt.» Auch andere erwartbare Faktoren fliessen ein. Damit können spätere Überraschungen vermieden werden.

Die Gemeinde zeigt in der Simulation auf, wie geplante Gross-Investitionen über mehrere Jahre vom Eigenkapital zehren. So wird deutlich, welcher Handlungsspielraum übrig bleibt und wo das vorhandene Geld nicht reicht. Sagt dann der Souverän zu dieser Kalkulation ja, kann es schnell gehen.

Steiner führt aus: «Was dann folgt, ist eigentlich ziemlich unspektakulär.» Die Gemeinde wendet sich an ihre Hausbank und andere Kreditinstitute und bittet um Offerten:

Michael Steiner, Gemeindeschreiber von Dulliken. zvg

«Zinssätze und Konditionen werden verglichen und dem Gemeinderat vorgelegt; das überzeugendste Angebot macht dann das Rennen.»

Eigentlich sei das Ganze vergleichbar mit einer Hypothek, die Private für einen Hauskauf abschliessen. Doch wenn eine Familie mit Hilfe der Bank ein Haus kaufen will, muss sie der Bank Eigenkapital vorweisen, Einblick in die Lohn-Verhältnisse gewähren und andere Sicherheiten bieten. Wie ist das bei einer Gemeinde?

Michael Steiner: «Eigentliche Tragbarkeitsrechnungen werden hier nicht gemacht. Doch es gibt bestehende Ratings der Gemeinden; ihre letzten Jahresabschlüsse und die Eigenkapitaldeckung werden angeschaut.»

Das Geschehen auf dem Finanzmarkt spielt mit

Im erwähnten Beispiel holt sich Dulliken mit zehn Millionen Franken eine erste Tranche vom Finanzmarkt – warum nicht alles auf einmal? Steiner erklärt: «Damit wird, zusammen mit dem Geld über das die Gemeinde bereits verfügt, alles abgedeckt, was im ersten Teil dieses Grossprojekts anfällt.»

Ziehen am Finanzmarkt dunkle Wolken auf, bedeutet das auch weniger lukrative Deals für Gemeinden mit Grossprojekten. (Archivbild) Patrick Huerlimann

Schliesslich gelte es auch, die aktuelle Entwicklung auf dem Finanzmarkt zu berücksichtigen:

«Gerade hat sich das Momentum etwas gegen uns gewandt, die Zinsen sind angestiegen.»

Und weiter: «Sollte beim Restbetrag, den die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen will, die Lage eine günstigere sein: umso besser. Wenn sie sich bis da verschlechtert, haben wir wenigstens einen Grossteil bereits früher und zu besseren Konditionen aufgenommen.»

Kanton: «Es gibt allerdings rote Linien»

Thomas Steiner ist Leiter Gemeindefinanzen beim Solothurner Amt für Gemeinden. Auf Anfrage erklärt er in Zusammenhang mit der Geldbeschaffung durch Gemeinden deren Möglichkeiten und zeigt auf, wann dabei der Kanton ins Spiel kommt. Weitgehend bleiben die Gemeinden dabei aber autonom.

Wie kann eine Gemeinde zu zusätzlichem Geld kommen?

Thomas Steiner, Leiter Gemeindefinanzen beim Kanton Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Als selbstständiges Institut hat die Gemeinde die Möglichkeit, ähnlich wie natürliche oder juristische Personen auch, sich bei einer Bank, der Post oder einem anderen Kreditinstitut Geld zu beschaffen. Der Prozess ähnelt aber eher der Geldbeschaffung einer Firma. Dazu müssen einige Bedingungen erfüllt sein, etwa eine Bonitätsprüfung. Entsprechende Eigenmittel müssen vorhanden sein.

Was ist den Gemeinden nicht erlaubt?

Es empfiehlt sich für Gemeinden beispielsweise nicht, Geld bei zweifelhaften oder politisch anrüchigen Kreditinstituten zu beschaffen.

Welche Funktion hat der Kanton inne, wenn sich eine Gemeinde Geld beschafft?

Er hat in diesem operativen Geschäft eigentlich keine Befugnisse; es gilt die Autonomie der Gemeinde. In einzelnen Kantonen gab es früher Genehmigungsvorschriften. Doch der Kanton Solothurn kennt das schon lange nicht mehr. Es gibt allerdings rote Linien: Wenn die Kapitalaufnahme zur Überschuldung einer Gemeinde führen würde. Das wäre der Fall, wenn die Gemeinde pro Person der Bevölkerung mehr als 5000 Franken Schulden hätte oder wenn ein Bilanzdefizit (Bilanzfehlbetrag) resultiert. Das hat aber nicht direkt mit dem operativen Geschäft zu tun. Das heisst, der Kanton würde in solchen Fällen erst nachgelagert intervenieren. Die Verantwortung liegt diesbezüglich beim Gemeinderat und bei der Finanzverwaltung.

Was wäre die Rolle des Kantons beim Überschreiten der erwähnten roten Linie?

Der Kanton führt eine Aufsichtsliste. In einer erste Phase beobachtet er solche Gemeinden. In einer zweiten Phase bietet er seine Beratungsdienste an, damit Massnahmen zur Entschuldung durch die Gemeinde ergriffen werden. Führen diese nicht zum Ziel, besteht die Möglichkeit der Eröffnung eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens durch den Kanton. Im Rahmen eines solchen Verfahrens kann der Regierungsrat als Ersatzmassnahme unter anderem den Steuerfuss der Gemeinde erhöhen. Im Niederamt war einst Kienberg in diese Situation geraten, doch auch kantonsweit liegt der letzte Fall bereits mehrere Jahre zurück.

Welche Rolle spielen heute ökologische oder ethische Werte eines potenziell geldgebenden Finanzinstituts?

Auch hier entscheidet die Gemeinde selbst. Relevanter ist diese Frage in umgekehrter Weise, also wenn eine Gemeinde über Werte für Anlagen verfügt. Allerdings ist nach Gemeindegesetz das Anlagerisiko angemessen und zweckmässig zu verteilen. Wir empfehlen für Finanzanlagen ab einem Anlagevolumen von 500'000 Franken den Erlass eines Anlagereglements. Darin kann der Gemeinderat die Art der Anlage – also beispielsweise in ökologische und ethische ‹Papiere› – und deren Anteile am ganzen Anlageportefeuille festlegen.

