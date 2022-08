Schwingfest Trimbacher Gemeindeschreiber ist Troubleshooter am Eidgenössischen: «Ein zweites Mal werde ich das nicht mehr machen» Philipp Felber ist am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest für sämtliche Helferinnen und Helfer zuständig – wir haben ihn kurz vor dem grossen Ansturm auf dem Festgelände in Pratteln begleitet. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 24.08.2022, 12.00 Uhr

Das ESAF 2022 findet in seiner Heimat satt: Für den Einsatz im OK hat Philipp Felber sein Pensum als Gemeindeschreiber von Trimbach reduziert. Fabio Baranzini

Die Arbeitstage von Philipp Felber sind derzeit ganz schön lang. Meist beginnen sie morgens um 7 Uhr und dauern bis gegen 22 Uhr abends. Die meiste Zeit davon verbringt er auf dem Festgelände in Pratteln.

Seit etwas mehr als einer Woche ist Felber, der eigentlich als Gemeindeschreiber und Gemeindeverwalter in Trimbach arbeitet, ausschliesslich für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) im Einsatz. Dort ist er «Leiter Stabsstelle Personal». Heisst: Er ist verantwortlich für die Helferinnen und Helfer des Festes.

6500 Helferschichten sind einzuplanen

Und das ist eine sehr fordernde Aufgabe. Ein paar Zahlen, die das untermauern: In den vier Tagen von Donnerstag bis Sonntag werden auf dem Areal 400’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Allein die Schwingarena bietet täglich Platz für 50’900 Zuschauer. Damit alles klappt mit den Parkplatzeinweisung, den Zugängen zum Campingplatz, dem Fundbüro, der Verpflegung, sowie der Platzeinweisung und der Ticketkontrolle auf der Tribüne, sind 6500 Helferschichten eingeplant.

Die Tribünen sind bereit für die rund 400'000 Besuchenden vom Wochenende. Anthony Anex / KEYSTONE

Für die Besetzung all dieser Schichten ist Philipp Felber zuständig. «Ich bin für die Rekrutierung aller Helfenden zuständig, für die Einteilung der Schichten und dafür, dass die Helfenden, wenn sie bei uns auf dem Gelände sind, mit dem nötigen Material wie Helfershirt und Mütze ausgerüstet werden», erklärt Felber.

Reguläres Arbeitspensum reduziert fürs ESAF

Der 41-Jährige ist gebürtiger Baselbieter. Mit dem Schwingsport hat er dagegen wenig zu tun. Als Zuschauer war er schon an einigen Festen mit dabei, mehr aber auch nicht. Wie also ist es dazu gekommen, dass Felber auf fast ausschliesslich ehrenamtlicher Basis eine Aufgabe im OK des ESAF übernimmt, für die er sogar sein Pensum bei der Gemeinde Trimbach für eine Dauer von insgesamt eineinhalb Jahren um 10 Prozent reduziert hat?

«Es ist toll, dass dieser Anlass in unserer Region stattfindet und ich wollte deshalb Teil davon sein», so Felber. Und er fügt lachend an:

«Dass es gleich eine so grosse Aufgabe im Kern-OK wird – das war aber nicht geplant.»

Bereut hat er seinen Entscheid, sich freiwillig als OK-Mitglied zur Verfügung zu stellen, bisher aber nicht. «Trotzdem ist für mich klar: Ein zweites Mal werde ich das nicht mehr machen.»

In den letzten Tagen und Wochen direkt vor dem Start des ESAF am Donnerstag hatte Philipp Felber alle Hände voll zu tun. Als wir ihn am Dienstagmorgen in Pratteln besuchten, hatte er gerade eine ausserplanmässige Lieferung zu koordinieren:

«Ein Lastwagen hat die Helfershirts gebracht – drei Stunden früher als geplant. Als er angerufen hat, dass er jetzt abladen wolle, war ich noch Zuhause in Zeiningen.»

Kurzfristige Absagen von Helfenden sind «ärgerlich»

Ein Zwischenfall wie dieser bringt Philipp Felber aber längst nicht mehr aus der Ruhe. Sonst könnte er seinen Job nicht machen. «Wir haben im Vorfeld alles so gut es geht geplant. Aber es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass trotzdem einige Dinge schief gehen werden. Das gehört einfach dazu und wenn es passiert, dann muss man improvisieren können», sagt Felber.

Derzeit schlägt er sich vor allem mit kurzfristigen Absagen bei den Helferinnen und Helfern herum. «Das ist schon ein wenig ärgerlich», sagt Felber. Vor allem, wenn dann gleich grössere Gruppen wieder absagen. «Ein Verein, der 45 Schichten übernommen hätte, sagte mir am Montagabend ab. Jetzt muss ich kurzfristig wieder Ersatz organisieren.»

Philipp Felber wird überall auf dem Gelände angesprochen. Fabio Baranzini

Durch kräftezehrenden Einsatz Gewicht verloren

Philipp Felber der Troubleshooter. Das wird voraussichtlich auch seine Kernaufgabe sein, wenn das ESAF läuft. «Das werden drei sehr intensive Tage mit wenig Schlaf. Im OK freuen wir uns schon jetzt darauf, wenn wir am Sonntagabend gemeinsam ein Bier nehmen und auf einen gelungenen Anlass anstossen können», sagt Felber.

Bevor es aber soweit ist, hat Felber noch viel zu tun. Ein Beispiel: Das Helferbüro ist am Dienstagmorgen noch nicht eingerichtet. Ganz einfach deshalb, weil die Bestellung des Containers vergessen ging. Philipp Felber nimmts gelassen. «Jetzt sind wir halt zwischen Fundbüro und Gepäckdepot.» Dennoch ist sein Engagement zu Gunsten des ESAF kräftezehrend:

«Ich habe bereits mehrere Kilos verloren und ich musste zuletzt wirklich drauf achten, dass die Work-Life-Balance nicht zu sehr leidet.»

Als Ausgleich ging Philipp Felber jeweils joggen oder besuchte eine Probe der Polizeimusik Baselland, wo er Trompete spielt. «Beides hilft mir, den Kopf zu lüften. Das ist extrem wichtig, denn ansonsten würde sich alles nur noch um das ESAF drehen.»

Philipp Felber: «Wenn etwas schief geht, muss man improvisieren können.» Fabio Baranzini

Im Postfach landen bis zu 200 E-Mails pro Tag

Als wir nach dem Fotoshooting in der Arena zurück zum Arbeitsplatz von Philipp Felber laufen, wird er mehrmals angesprochen von anderen Helfern oder OK-Mitgliedern. In den Gesprächen geht es praktisch immer um Helferinnen und Helfer, Einsatzpläne und Schichten, die noch nicht besetzt sind. Felber verspricht, sich um alle diese Anliegen zu kümmern.

Es dürfte also wieder ein langer Tag werden. Vor allem, weil er ja nicht nur auf dem Festgelände angesprochen wird, sondern auch täglich 100 bis 200 Mails in seinem Posteingang landen. Und Felber sagt:

«Es ist extrem intensiv und viel grösser als alles, was ich bis jetzt gemacht habe.

Und: «Aber ich lerne sehr viel und ich kann viele Kontakte knüpfen, die allenfalls auch später mal hilfreich sein können.»

