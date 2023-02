Igelstation in Niedergösgen entsteht beim Tierhotel 5 Sterne

Tierrettung Neue Igelstation in Niedergösgen: «Wir wollen ein schweizweites Kompetenzzentrum werden» Der Verein Igel-Hilfe Schweiz will im Frühling eine neue Igelauffangstation eröffnen. Für 150'000 Franken soll es die landesweit modernste ihrer Art werden. Bald will der Geschäftsführer auch Vorträge in Schulen anbieten. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 09.02.2023, 18.00 Uhr

Piet Umiker, Inhaber des Tierhotels 5 Stern in Niedergösgen und Geschäftsführer des Vereins Igel-Hilfe Schweiz. (Archivbild) Fabio Baranzini

Beim Tierhotel 5 Stern, das normalerweise Hunde und Katzen von Ferienreisenden beherbergt, können bald auch aufgefundene Igel abgegeben werden. Die dafür benötigte Igelstation soll aber nicht bloss eine unter vielen werden. Geht es nach Piet Umiker, soll dort bald ein «schweizweites Kompetenzzentrum für Igel» entstehen. Dazu werden die Lagerräume des Tierhotels umgebaut. Die müssen dafür wieder neu gebaut werden.

Umiker ist sowohl Geschäftsführer des Tierhotels als auch des 2021 gegründeten Vereins Igel-Hilfe Schweiz. Er sagt: «Wir wollen hier ab Frühling eine professionelle Igelstation auf höchstem Standard betreiben. Alles in enger Absprache mit den Veterinärämtern und in Zusammenarbeit mit der Tierklinik Mittelland.»

Die Lagerräume des Tierhotels 5 Stern werden zur Igelstation umgebaut. zvg

Für die Zusammenarbeit mit Tierärzten muss auch die Technik auf dem besten Stand sein. So soll etwa das Mikroskop für die Untersuchungen via Bildschirm ans Internet angeschlossen werden. «So können wir den Tierärzten direkt die Bilder in einer Qualität liefern, die sie zum Arbeiten brauchen», erklärt Umiker. Auch eine professionelle Station für Eingriffe sowie ein digitales Medikamentensystem, das auch von Spitälern genutzt wird, soll es geben.

Finanzierung mittels Spenden und Kleiderverkauf

Das alles kostet: 150'000 Franken hat der Verein für den Umbau zur Igelstation budgetiert. 95'000 Franken hat man mittlerweile beisammen. Das Ganze wird hauptsächlich durch Spenden finanziert, man ist also «weiterhin sehr darauf angewiesen». Der Verein hat aber noch eine weitere Einnahmequelle erschlossen. Über die Marke «Rico Clothing» verkauft der Verein T-Shirts, Pullover und Mützen mit Igellogos. Der Gewinn fliesst direkt in die Finanzierung der Station.

Piet Umiker (Mitte) beim Umbau der neuen Igelstation. zvg

Die Igelstation soll Platz für 40 Tiere bieten. Um den Betrieb der Station sicherzustellen und zum gewünschten Kompetenzzentrum zu werden, hat der Verein bereits ab März eine Wildtierpflegerin angestellt. Zwei weitere Stellen sollen mit der Eröffnung geschaffen werden. Umiker sagt: «Wir wollen eine Station mit Vorbildcharakter werden, an die man sich bei allen Fragen zum Thema Igel wenden kann. Zudem möchten wir bald auch Vorträge in Schulen anbieten.» Nicht nur in der Region: «Am besten landesweit. Je grösser, desto besser», so Umiker lachend.

«Zweites Oberentfelden» vermeiden

Dass der Verein Igel-Hilfe die Station unter der Leitung von drei Wildtierpflegenden betreiben will, hat einen Grund. «Wir möchten ein zweites Oberentfelden auf jeden Fall verhindern», sagt der Geschäftsführer. «Deswegen arbeiten wir eng mit dem Kanton zusammen und unter genauster Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen.»

Die Station in Niedergösgen soll Platz für 40 Tiere bieten. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Die Schliessung der Station in Oberentfelden führte im letzten August zu einigem Aufruhr. Der Betreiberin wurde nach fast 40 Jahren die Bewilligung entzogen. Der Kanton Aargau stellte schwere Verletzungen des Tierwohls fest. Unter anderem soll die Betreiberin Tiere operiert haben, ohne ein tiermedizinisches Studium absolviert zu haben. Nach der Schliessung gründete sich der Verein Igelhilfe Mittelland, der mittlerweile in Dürrenäsch eine weitere Station eröffnet hat. Die beiden Vereine arbeiten unabhängig voneinander.

