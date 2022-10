Im Niederamt könnte es bald eine neue Igelstation geben

Igelrettung «Jungtiere würden den Winter nicht überleben» – neue Igelstation prüft einen Standort auch im Niederamt Nach einer umstrittenen Schliessung der Igelstation in Oberentfelden mussten die Tiere in Freiheit entlassen oder auf andere Stationen verteilt werden. Ein neu gegründeter Verein will nun die Lücke in der Region schliessen. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Gerade kurz vor dem Winter benötigen unterernährte Igel besondere Hilfe. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

Die Schliessung der Igel-Auffangstation in Oberentfelden ging nicht geräuschlos vonstatten. Die Gründe dafür sind bis heute nicht ganz klar. Die kranken oder verletzten Tiere übergab man der Igelstation Satis in Seon AG, die gesunden wurden in Freiheit entlassen. Die Station in Seon kann aber auf Dauer weder räumlich noch personell alle Igel aus der Region aufnehmen. Deswegen hat nun eine Gruppe von Igelfreunden den Igel-Verein Mittelland gegründet, um eine neue Igelstation zu eröffnen.

Peter Assoph, Präsident des neuen Igel-Vereins, sagt:

«Die Tiere brauchen uns. Wir suchen schnell und intensiv nach einem geeigneten Gebäude.»

Noch ist man nicht definitiv fündig geworden. Für einen möglichen Standort im Niederamt wurde aber bereits eine Umnutzungsbestätigung beantragt. Um welche Adresse es sich handelt und in welcher Gemeinde das Objekt liegt, will Assoph nicht kommunizieren, bis alles geregelt ist. Denn auch im Kanton Aargau habe man ein Gebäude im Auge. Zudem könnten beim Igelverein jederzeit noch weitere Antworten auf gemachte Suchanfragen eingehen.

Der Kot wird mit dem Mikroskop untersucht

Aktuell müssen die in der Region aufgefundenen Igel von Helfenden über längere Wege nach Grenchen, Seon oder Ormalingen BL gebracht werden. Der potenzielle Standort im Niederamt würde also viel kürzere Wege und damit schnellere Hilfe ermöglichen. Etwa 30 bis 40 Igel könnten dort in der neuen Station Platz finden.

Wenn ein aufgefundenes Tier in die Station gebracht wird, muss es zuerst gewogen und auf Krankheiten und Parasiten untersucht werden. Freiwillige Helferinnen und Helfer untersuchen dafür vor Ort mit einem Mikroskop den Kot. Unverzichtbar sei zudem die Zusammenarbeit mit den umliegenden Tierärzten.

Zuerst gehts mit den aufgefundenen Igeln wie hier in Seon auf die Waage. (Archivbild) Andreas Walker

Nach einer Erstuntersuchung werden die Tiere in verschiedene Boxen auf der Station verteilt. Auch eine separate Quarantänestation ist in der neuen Igelstation vorgesehen. Die meisten geretteten Tiere haben Flöhe oder sind gar von Maden befallen und dürfen darum nicht mit anderen geschwächten Tieren in Kontakt kommen.

Die zweite Igelgeneration des Jahres muss zittern

Gerade im Hinblick auf den Winter benötigen die Tiere besonders Hilfe. In der Regel, abhängig von Witterung und Klima, bringt ein Igelweibchen einmal im Jahr Junge zur Welt. Da der Sommer dieses Jahr aber lange warm und trocken war, hatten viele Tiere im September noch ein zweites Mal Nachwuchs. Und für diese nur wenige hundert Gramm schweren Neugeborenen wird jetzt die Zeit, sich ein Fettpolster für den Winterschlaf anzufressen, zu knapp: «Die Jungtiere würden den Winter nicht überleben», sagt Assoph.

Normalerweise werden die Stachelträger nach drei bis vier Wochen wieder ausgesetzt. Für diejenigen, die den Winter auf der Station verbringen müssen da sie zu schwach sind, wird ein Winterquartier geschaffen. Dazu wird etwa die Raumtemperatur gesenkt und das Licht ausgeschaltet. So sollten sie immerhin tageweise schlafen können.

Auch Insekten, Hauptnahrungsquelle nachtaktiver Tiere, sterben mit den sinkenden Temperaturen. Assoph erklärt:

«Um nicht zu verhungern, fressen sie zur Not dann teilweise auch Schnecken, was öfters zur Übertragung von Parasiten wie Lungenwürmern oder anderen Wurmarten führt.»

Generell werde der Lebensraum der Igel, laut Peter Assoph, immer mehr bedroht. Die Säugetiere leben bevorzugt im begrünten Siedlungsrandbereich; in Gärten und Parks mit vielen Hecken und Büschen. «Die Leute wollen aber immer sauberere Mustergärten und perfekt geschnittene Rasenflächen. Den Igeln wird zudem durch Pestizideinsatz in Landwirtschaft und Gärten die Nahrungsgrundlage entzogen.»

So ziehen sich die Tiere beispielsweise an befahrene Strassenränder zurück wo ihnen durch Verkehr und motorsensenbewehrte Arbeiter neues Ungemach droht.

Der Stachelträger wird von einem Helfer, hier im Tierheim Aarebrüggli, genau untersucht. (Archivbild) Hanspeter Bärtschi

«Wir suchen händeringend finanzielle Unterstützung»

Um den verletzten, kranken oder unterernährten Säugetieren Sorge tragen zu können, ist der Verein ab November auf viel Hilfe von Freiwilligen angewiesen. «Noch sind keine Arbeitspläne gemacht. Aber es muss dann natürlich täglich jemand vor Ort sein, auch am Wochenende», so Assoph. Beim Personalbestand scheint es dem neuen Verein gut zu gehen, jede Woche würden sich neue Mitglieder finden.

In finanzieller Hinsicht sieht die Lage hingegen noch schlecht aus: «Vom Kanton erhalten wir keinerlei finanzielle Unterstützung. Um den Igeln schnell helfen zu können, sind wir auf Privat-und Firmenspenden angewiesen», erklärt Assoph. In naher Zukunft könne er sich auch ein Crowdfunding-Projekt vorstellen.

Der Betrieb der Igelstation soll rund 50'000 bis 60'000 Franken pro Jahr Kosten. Genauer gesagt sind dies die Kosten für die Raummiete, die Tiernahrung und für Tierarztkosten oder die Medikamente. Die Vereinsmitglieder und Freiwillige helfen ehrenamtlich. Vereinspräsident Assoph sagt abschliessend:

«Uns gehts um die Igel, nicht ums Ego.»

Der Verein Igelhilfe Mittelland sucht weiterhin personelle und finanzielle Unterstützung: Interessierte können sich jederzeit per E-Mail unter igelhilfemittelland@gmail.com melden.

