Ein einziger Kreislauf: Landwirt baut Pflanzenkläranlage aus Sand, Kies und Schilf Patrick Lüthy Christoph Hümbelin aus Stüsslingen-Rohr hat auf seinem abgelegenen Grundstück eine Idee aus dem Studium umgesetzt - seit Sommer ist die Anlage in Betrieb - sie macht Abwasser wieder klar.

Es gab mal ein Schulfach mit dem Namen «Natur, Mensch, Umwelt». Diese Begriffe stehen für viele wundersame Kreisläufe, die existieren, seit auf dem Planeten gelebt wird. (Sauberes) Wasser ist dazu ein entscheidender Faktor.

In unserer Zivilisation haben wir längst sämtliche Bachläufe exakt kartografiert, kanalisiert oder mittels baulicher Massnahmen auf irgendeine Weise erschlossen und nutzbar gemacht. Wir spülen Geschirr und Toiletten, waschen Kleider oder Autos und baden uns selbst. Was dann mit dem Wasser geschieht, welches durch mehr oder minder verstopfte Abflüsse und gekrümmte Siphons unbemerkt in die Kanalisation verschwindet, wissen viele nicht so genau. Ist auch egal – aus dem Hahn gibt’s Nachschub. Und das in Trinkwasserqualität.

Christoph Hümbelin vor der fertigen Anlage. Rund drei Jahre dauerte es von der Idee bis zur Fertigstellung, vieles hat der 32-Jährige selbst gebaut. Patrick Lüthy

Einer, dem das nicht egal ist, ist Landwirt Christoph Hümbelin aus dem Ortsteil Rohr, oberhalb von Stüsslingen. Einst machte Hümbelin eine Lehre als Maurer. Er lebt auf dem elterlichen Gitziberghof, der vor bald zwei Jahren auf ihn überschrieben wurde.

«Wir teilen uns aber die Arbeit, es sind ja noch immer gleich viele Leute da. Nur auf dem Papier gehört der Hof mir»,

erklärt Hümbelin bei der Begrüssung vor dem Hof, mit einem verlegenen Lächeln im Gesicht.

Der 32-Jährige hat mittlerweile noch eine zweite Ausbildung in der Tasche: einen Bachelor of Science in Umweltingenieurwesen. Dieser Abschluss, aber vor allem Christoph Hümbelins Interesse für Kreislaufwirtschaft und deren ökologische Umsetzung, sind der Grund für die Visite auf dem Bauernhof, nahe der Kantonsgrenze. Hier auf der Schafmatt, 742 Meter über Meer, hat Hümbelin ein Projekt umgesetzt, von dem er zum ersten Mal während seines Studiums gehört hat: eine Pflanzenkläranlage.

Blick über den Schilf: darunter befindet sich der Bodenfilter aus Sand und Kies. Im Haus im Hintergrund ist die hofeigene Molkerei untergebracht. Patrick Lüthy

Grundstück nicht an Abwassernetz angeschlossen

Hümbelins Hof hat keinen Anschluss an eine zentrale Kläranlage. Für Bauernhöfe oder Gebäude, die eine zu grosse Distanz zum Kanalisationsnetz aufweisen, ist das nichts Unübliches. Hümbelin erklärt: «Bis zu einer gewissen Menge darf Abwasser an solchen Orten in das Gülleloch geführt werden.» Das Verhältnis von Gülle und Abwasser ist aber auf 3:1 begrenzt und wird vom Kanton reglementiert. «Weil hier mehrere Menschen wohnen und mit der Produktion von Milchprodukten zusätzliches Abwasser anfällt, sahen wir uns nach einer Lösung um», erklärt Hümbelin. Eine solche hätte für viel Geld in einem Anschluss ans Gemeindenetz bestanden. Oder in der Erstellung eines Kleinklärwerks, ausgerüstet mit viel Technik. Hümbelin fand beides nicht zielführend.

Denkt in Kreisläufen: Christoph Hümbelin Patrick Lüthy

«Die nun fertige Anlage war zwar aufwändig im Bau, dafür reinigt sich das Wasser auf natürliche Weise von selbst.»

Autonom und unabhängig von Ersatzteilen oder Piquet-Diensten. Eine simple Vergrösserung des Güllelochs hätte mehr gekostet und wäre wegen des erlaubten Mischverhältnisses nicht bewilligt worden.

Die Einfahrt verläuft zum Wohnhaus hin ansteigend. Wer von der Fahrstrasse auf das Grundstück einbiegt, findet rechts einen Misthaufen, der zum Stall gehört. Links fällt ein mit Holzlatten und Maschendraht eingezäuntes Schilffeld auf. Darunter befindet sich der Bodenfilter, das eigentliche Herzstück der Pflanzenkläranlage.

Abwasser von Haushalt und Milchverarbeitung gelangen aber zuerst in ein Holzhäuschen, etwa so gross wie zwei Container. Ein Sieb behält hier natürliche Feststoffe zurück, sie werden allmählich zu Kompost. «Ab und zu geben wir etwas Stroh hinzu, um der Masse Struktur zu geben», führt der junge Landwirt aus, und fügt an:

«Klar, wir werfen nichts in die Toilette was hier nicht hingehört.»

Das schmutzige aber von Fäkalien befreite Wasser gelangt dann in einen in den Boden eingelassenen Schacht aus Beton. Wird ein gewisser Pegel erreicht, schaltet sich automatisch eine Pumpe an. Sie verteilt das Wasser gleichmässig durch ein Röhrensystem über den Bodenfilter unter dem Schilffeld. Von dort sickert es durch die ein Meter tiefe Kies- und Sandschicht, Mikroorganismen leisten den Rest der Arbeit. «Die Schilfwurzeln geben dem Boden Struktur und die nötige Lockerheit», so Hümbelin.

Christoph Hümbelin auf seinem Betrieb. Das Abwasser von Molkerei... Patrick Lüthy und Wohnhaus auf dem Gitziberghof gelangt... Patrick Lüthy ..in diesen Rottenbehälter. Darin wird das Wasser von Fäkalien und Feststoffen befreit (diese werden zu Kompost) und fliesst dann.. Patrick Lüthy in diesen Tank. Wenn er voll ist, schaltet sich eine Pumpe an und verteilt das Schmutzwasser auf.. Patrick Lüthy ..dem Bodenfilter unter dem Schilffeld. Eine ein Meter dicke Schicht aus Kies und Sand filtert das Wasser, Mikroorganismen übernehmen den Rest der Arbeit. Patrick Lüthy Heraus fliesst klares Wasser. Patrick Lüthy Einzig ein leichter Duft nach Molke ist beim Geruchstest mit der Nase noch wahrnehmbar. Patrick Lüthy

Weil der Bauernhof in einer Gewässer- und zudem in der Juraschutzzone liegt, darf das gereinigte Wasser anschliessend nicht in die Erde sickern. Es wird in den Bach geleitet. Christoph Hümbelin öffnet den Deckel des Kontrollschachts am Ende der Anlage, taucht ein Glas hinein, und zeigt nicht ohne Stolz das Ergebnis: klares, beinahe geruchloses Wasser. Lediglich ein Hauch von Molke ist beim Riechen mit der Nase festzustellen.

Firma begleitete das Projekt

Obwohl Christoph Hümbelin – dank seiner Erstausbildung – viele der Arbeiten selbst ausführen konnte und dafür viel Zeit investiere, schätzt er die angefallenen Kosten für Material und Planung auf rund 100'000 Franken. Subventionen gabs dafür keine. Als er den Entschluss zum Bau fasste, das war Anfang 2018, zog er den Rat und die Unterstützung der auf solche Bauten spezialisierten BiCon AG bei. «Die Firma übernahm die ganze Planung und dimensionierte die Anlage», sagt Hümbelin. Das Unternehmen nahm auch die Baueingabe bei der Gemeinde vor.

Der Kanton prüft Kläranlagen genau auf Über 97 Prozent der Liegenschaften in der Schweiz sind an die öffentliche Kanalisation mit zentraler Abwasserreinigung angeschlossen. «Dennoch gibt es im ländlichen Raum Handlungsbedarf», sagt Patrick Schneider auf Anfrage. Er arbeitet für den Gewässerschutz beim Solothurner Amt für Umwelt und hat das Projekt Hümbelins begleitet. Bei abgelegenen Liegenschaften seien dezentrale Lösungen gefragt. Aktuell sind im Kanton 94 dezentrale bewilligte Kleinkläranlagen in Betrieb. Jährlich kommen etwa drei bis fünf neue Anlagen hinzu, hauptsächlich durch den Strukturwandel landwirtschaftlicher Betriebe im ländlichen Raum getrieben. Innerhalb der Bauzone gilt eine generelle Anschlusspflicht, ausserhalb muss diese auf Zumutbarkeit und Zweckmässigkeit hin geprüft werden. Die Kosten dürfen dabei jene, die innerhalb der Bauzone anfallen würden, nicht wesentlich überschreiten. Ist beides nicht gegeben, wird beispielsweise der Einsatz einer Kleinkläranlage geprüft. «Die Anforderungen an Reinigungsleistung und Betriebssicherheit sind hoch», so Schneider, «sie werden regelmässig überprüft». Die kantonalen Behörden sorgen gestützt auf das Gewässerschutzgesetz dafür, dass die Anforderungen an die Qualität der Gewässer erfüllt werden. «Richtig dimensioniert und mit einem erfahrenen Unternehmer umgesetzt, bietet das naturnahe Verfahren eine Pflanzenkläranlage eine sehr gute Reinigungsleistung, gepaart mit einer hohen Betriebssicherheit», sagt Schneider. Dies, «weil kaum anfällige technische Komponenten verbaut sind». Eine solche Anlage setze aber wegen der Bewirtschaftung des Rottebehälters und der Bepflanzung des Filters ein gewisses Mass an Eigeninitiative des Eigentümers voraus. Auch benötigt eine Pflanzenkläranlage im Vergleich zu technischen Kleinkläranlagen deutlich mehr Fläche. (nob)

Alle Mauern weisen eine beachtliche Dicke auf,

«das ist den Auflagen und den Schutzzonen geschuldet»,

so Hümbelin. Funktion und Wirkung der Anlage sind mittlerweile vom kantonalen Amt für Umwelt abgenommen – die Abnahme durch die lokale Baubehörde steht noch aus. «Es wurde aber alles gemäss Plan erstellt», versichert Hümbelin. Seit dem Sommer ist das Projekt abgeschlossen, die Anlage in Betrieb.

Weitere Pläne für die Zukunft

Neben Menschen sind hier stets 10 bis 15 Milchkühe zuhause. Auf dem Gitziberghof wird ausschliesslich Grünlandwirtschaft betrieben, also Weide und Wiese. Der Hof ist mit den Labels Bio-Suisse und Demeter ausgezeichnet. Käse, Quark oder Glacé finden den Weg von hier nach Olten zum «Wackerbeck» oder an andere Orte, bis nach Basel.

Der «Rottenbehälter»: am Äussern hat Hümbelin eine Ladestation für Elektrofahrzeuge angebracht. Der Strom dafür stammt - zumindest teilweise - von der Solaranlage auf dem Wohnhaus. Patrick Lüthy

«Auf dem hinteren Bereich vom Hausdach befindet sich eine Solaranlage», sagt Christoph Hümbelin, «vielleicht wird die eines Tages noch erweitert». Auch mit dem Bau eines kleinen Speichersees für das geklärte Wasser hat er bereits begonnen. «Dieses können wir dann im Haus für die WC-Spülung einsetzten.»

Es fällt auf, dass Hümbelin das Zusammenspiel von Natur, Mensch und Umwelt in Kreisläufen denkt. Dabei versucht er, diese so effizient als möglich zu gestalten.

Über Schulfächer hinaus.