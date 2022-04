Diese zwei Niederämter wandern mit ihren Bienen durch die Region

Im Kanton Solothurn sind derzeit 715 Imkerinnen und Imker gemeldet; davon 66 im Niederamt. Im ganzen Kanton gibt es ungefähr 20 Wander-Imkerinnen und Wander-Imker, wovon etwa fünf aus dem Niederamt stammen, wie Marcel Strub, Leiter Fachstelle Bienen des Bildungszentrums Wallierhof, erklärt.



Die Imkerinnen und Imker müssen vorgängig die Einwilligung des Landbesitzers oder des Pächters einholen, bevor die Bienenvölker aufgestellt werden dürfen. Danach müssen die Koordinaten des Bienenstandortes via App dem kantonalen Bienenverband gemeldet werden. So wolle man verhindern, dass die Völker in ein Sperrgebiet kämen, sagt Strub. Ein Sperrgebiet definiere sich als Ort, an dem hoch ansteckende Brutkrankheiten oder Bienenseuchen ausgebrochen seien.



Auch der Wegzug der Bienenvölker muss vermerkt werden: Dann werden die Bienen auf besagte Krankheiten untersucht, um eine mögliche Verbreitung zu unterbinden. Wenn die Völker nach der Untersuchung seuchenfrei sind, sei auch der Honig in Ordnung, so Strub.