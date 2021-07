Ein Stück Hollywood in Däniken: das Film- und Fotostudio Arthaios

Hollywood in Däniken In diesem Filmstudio werden Illusionen geschaffen Michael Feuz lebt seinen Traum als Filmemacher im Film- und Fotostudio Arthaios AG roundaboutmedia bereits seit vier Jahren im Niederamt aus. Denise Donatsch 27.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Feuz ist Gründungsmitglied und Inhalber des Film- und Fotostudios Arthaios AG in Däniken. Patrick Luethy

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist vor rund vier Jahren etwas näher gerückt – im Jahr 2017 entstand in Däniken mit dem Foto- und Filmstudio Arthaios eine Art Klein-Hollywood. Auf einer Fläche von 400 Quadratmeter steht alles Erdenkliche an Technik und Einrichtung bereit, um zu fotografieren und Filmszenen zu drehen. «Hier im Studio kann jedes erdenkliche Film-Set aufgebaut werden», bemerkt Filmemacher Michael Feuz. Die Grenzen des filmisch Machbaren lägen im Studio denn auch dort, wo die menschliche Vorstellungskraft ende.

Auch habe das Filmstudio schweizweit einzigartige technische Möglichkeiten anzubieten, so kann man es beispielsweise in einer eigens dafür konstruierten Box richtig regnen lassen.

«Dank dieser Regensimulation können auch richtig wilde Sachen gemacht werden.»

Während die gefilmte Person beim Dreh die ganze Zeit im warmen Studioregen steht, sähe es am Ende aus wie das grösste Unwetter. Gerade für Musik-Clips sei dieses Angebot bisher rege genutzt worden.

«Wenn man möchte, kann man im Studio auch ein ganzes Dorf zum Leben erwecken.» Möglich gemacht werde dies mit Hilfe von technischem Know-How sowie der richtigen Ausrüstung, sodass die Übergänge von real Vorhandenem und Fiktivem für den Betrachter am Schluss nicht mehr erkennbar seien.

Aber obwohl ein Film in einem professionell eingerichteten Studio heutzutage quasi komplett aufgenommen und bearbeitet werden könne, würde bei Waldszenen oder Landschaftsaufnahmen in der Grössenordnung von «Herr der Ringe» dann doch die reale Welt bevorzugt.

Schon als Kind technikaffin

Von hier kann Feuz diverse Elemente im Studio steuern. Patrick Luethy Das Film- und Fotostudios Arthaios AG in Däniken von aussen. Patrick Luethy Fotografie zählt zu den Leidenschaften von Michael Feuz. Patrick Luethy Einblick in die Technik, die dahintersteckt. Patrick Luethy

Feuz, welcher mit seiner Mutter und Fotografin Ruth Feuz den Betrieb in Däniken führt, bezeichnet sich selbst als Technik-Nerd mit grosser Leidenschaft für Film und Fotografie – und zwar schon von Kindesbeinen an. «Bereits mit acht Jahren habe ich in meiner Freizeit Lego-Stop-Motion-Filme produziert.» Bewegung für Bewegung habe er seine Legofiguren in Position gebracht und Bilder davon geknipst, um diese dann in schneller Abfolge aneinanderzureihen. Auch habe er bereits als Kind gemeinsam mit Schulfreunden «Fake-News» verbreitet. «‹Hurrican über Olten› war Titel unseres Kurzfilms und beinhaltete eine üble Wetterprognose», erinnert er sich amüsiert.

In den Teeny-Jahren des mittlerweile 42-Jährigen flachte die Freude am Film etwas ab, dafür rückte die Fotografie vermehrt ins Zentrum. Damals lichtete er am liebsten Landschaften ab, heutzutage erfreut er sich vor allem am Sternenhimmel und hat sich auf die Astrofotografie spezialisiert. Die Entscheidung, seine Passion für Film und Fotografie zum Beruf zu machen, fiel ihm dementsprechend leicht. Um sich das nötige Wissen anzueignen, besuchte er deshalb in seinen Zwanzigern die School of Audio Engineering (SAE) in Zürich und absolvierte dort den Bachelor of Arts in «Digital Filmmaking».

Michael Feuz gibt im Video Einblick in sein Film- und Fotostudio Arthaios. Patrick Lüthy

Highlights, die seit der Eröffnung umgesetzt wurden An zwei Produktionen denkt der Jungunternehmer aus Starrkirch-Wil besonders gerne zurück. «Eine der interessantesten Arbeiten, bei denen ich bisher mitwirken durfte, war ein Autoshooting.» Obwohl er dort zwar nur Mitarbeiter einer Filmcrew gewesen sei, welche das Studio gemietet hatte, habe ihm die anspruchsvolle Arbeit sehr gefallen. «Ein Auto korrekt auszuleuchten ist eine schwierige Aufgabe, weshalb man am Schluss aus ca. zehn Bildern eine Fotomontage zusammenbaut.» Die zweite Produktion, die ihm speziell gut in Erinnerung blieb, ist noch gar nicht ganz abgeschlossen. «Für einen Studierenden aus Olten, der einen eigenen Gin herstellt, drehe ich kurze Clips.» Der Gin, den es zu bewerben gilt, trägt den Namen «Cameleon» und zwar aus gutem Grund. «In dem Moment, wo Tonic in den Gin gegossen wird, ändert das ursprünglich cyanfarbene Getränk seine Farbe zu Magenta.» Diese Verwandlung wurde von Feuz filmisch festgehalten und wird schon bald auf verschiedenen digitalen Kanälen zu sehen sein.

Mit seiner technischen sowie kreativen Arbeit ist Feuz nach wie vor sehr zufrieden, obwohl in den vergangenen vier Jahren nicht immer alles nach Wunsch lief. Das Foto- und Filmstudio musste – wie viele andere Betriebe auch – coronabedingt in den letzten 18 Monaten verschiedentlich Abstriche machen. «Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 sind rund zwei Monate an Aufträgen komplett gecancelt worden.» Und auch danach seien die Aufträge nur tropfenweise eingegangen.

Für das junge Unternehmen, welches sich noch immer im Aufbau befindet, eine nicht ganz einfache Situation. Dennoch bleibt Feuz zuversichtlich und rechnet damit, dass bald wieder vermehrt Aufträge eintrudeln werden.