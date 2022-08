Obergösgen: Massnahmen gegen Hochwasser zugestimmt

Das Minus in der Verwaltungsrechnung 2021 beträgt knapp 370'000 Franken ; budgetiert war ein Verlust von rund 840'000 Franken. Dieses bessere Ergebnis ist laut Gemeinderat Christian Hug und Finanzverwalter Markus Straumann in erster Linie auf ein Plus bei den Steuereinnahmen (gut 217’000 Franken) und einen geringeren Aufwand bei der Bildung, beim Personal, beim Sachaufwand und bei der Sozialen Sicherheit (gesamthaft knapp 247’000 Franken) zurückzuführen.

Das Eigenkapital beträgt neu noch gut 3,5 Millionen Franken. Die Abwasserentsorgung schliesst mit einem Plus ab (gut 82’000 Franken), die Abfallbeseitigung mit einem kleinen Minus (gut 3'000 Franken). Obergösgen verzeichnet zudem eine Nettoinvestitionsabnahme (Desinvestition) von gut 200'000 Franken. Der Souverän genehmigte die Rechnung 2021 einstimmig.