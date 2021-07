Hochwasserlage im Niederamt spitzt sich zu

Hochwasser Die Lage im Niederamt spitzt sich zu: «Hoffentlich regnet es nicht mehr» Entlang der Aare wird mobil gemacht. Schutzkonzepte werden hochgefahren, die lokalen Feuerwehren sind im Einsatz und der Stand der Aare wird genau überwacht. 13.07.2021, 16.18 Uhr

zvg RFSN

Philipp Graber ist Stabschef vom regionalen Führungsstab Niederamt (RFSN). Am Telefon auf die momentane Hochwassersituation angesprochen, sagt er: «Aktuell ist es so, dass uns der Kanton gegen 14:15 Uhr alarmiert hat. Im Moment gilt noch die Stufe 1.»

Erste Vorsichtsmassnahmen bestehen darin, in Obergösgen, Niedergösgen und Gretzenbach bei der Aare Dammbalken einzubauen, damit allfälliges Hochwasser nicht in Quartiere treten kann.

Philipp Graber (Archiv) Remo Fröhlicher

«Auch bei der Badi Schönenwerd laufen erste Vorbereitungen», so Graber. Dort werde aber lediglich Material bereitgestellt. «Dieses käme bei Stufe 2 zum Einsatz.»

Im Moment wurden vom Führungsstab alle zehn Gemeinden, die im Niederamt an die Aare grenzen, informiert. Sieben Feuerwehren sind im Einsatz, und die Gemeinden sind angehalten, die Wege entlang der Aare für Passanten zu sperren.

Permanente Überwachung des Wasserpegels

«Im Moment können wir nicht einschätzen wie sich die Lage entwickeln wird», sagt Graber. «Wir wissen ziemlich genau, wie viel Wasser die Aare von Biel her kommend führt.» Doch spielen hier lokale Niederschlagsmengen eine wichtige Rolle. «Diese können wir kaum abschätzen.»

Gefragt, was das weitere Vorgehen des Führungsstabes ist, sagt Graber: «Wir werden die Aare nun permanent, also auch in der Nacht, überwachen.» Dies gelte, bis sich der Wasserstand wieder zu normalisieren beginne. Und Graber ergänzt: «Hoffentlich regnet es nicht mehr.»

zvg RFSN

Der Regionale Führungsstab kommt zum Einsatz bei Katastrophen und Notlagen. Er ist Bestandteil der Bevölkerungsschutzregion Niederamt. Der Bevölkerungsschutzregion sind folgende Gemeinden angeschlossen: Däniken, Eppenberg-Wöschnau, Gretzenbach, Lostorf, Niedergösgen, Obergösgen, Rohr, Schönenwerd, Stüsslingen, Walterswil und Winznau. (nob)