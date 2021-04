Hinter den Kulissen Diese Leute kümmern sich um die Vielfalt im Ballypark – insbesondere während des Corona-Ansturms Silvia Glanzmann von der Betriebskommission und Förster Walter Kiener erzählen bei einem Rundgang, was den über 100-jährigen Park ausmacht.

Fabio Baranzini 03.04.2021, 05.00 Uhr

Die Pfahlbauten des Bally Park mit dem rund 130 Jahre alten Mammutbaum im Hintergrund, den Carl Franz Bally pflanzen liess. Fabio Baranzini

Die Coronapandemie hat auch positive Seiten. Eine davon: Wir lernen wieder schätzen, wie schön wir es auch vor der eigenen Haustüre haben. Gerade beim schönen Wetter in diesen Tagen zieht es uns nach draussen. In die Wälder, an die Aare oder eben in den Ballypark. Die 10 Hektare grosse Anlage ist schon lange ein beliebtes Naherholungsgebiet in der Region, erfreute sich aber insbesondere in den letzten Monaten einer noch grösseren Beliebtheit.

«Wir können den Anstieg nicht genau beziffern, aber es ist offensichtlich, dass insbesondere an den Wochenenden deutlich mehr Leute im Park sind als noch vor der Coronapandemie»,

sagt Silvia Glanzmann. Sie ist seit fünf Jahren Mitglied der Betriebskommission des Ballyparks, der sich seit 2001 im Besitz der Einwohner- und Bürgergemeinden Schönenwerd, Gretzenbach und Niedergösgen befindet und von der einfachen Gesellschaft Ballypark verwaltet wird.

Silvia Glanzmann an einem ihrer Lieblingsorte im Park. Fabio Baranzini

Silvia Glanzmann nimmt uns mit auf eine Runde durch den Park. Vom Eingang beim sogenannten «Bally House» laufen wir über die breit angelegten Kieswege zur Aare. Silvia Glanzmann kennt den Park in- und auswendig. Sie ist in Schönenwerd aufgewachsen und hat schon als Kind viel Zeit im Park verbracht. Zuerst mit ihren Geschwistern, dann mit Kolleginnen und Kollegen und später mit ihrer eigenen Familie. Sie sagt:

«Der Ballypark ist noch heute ein wichtiger Ort für mich. Auch wenn ich nicht mehr in Schönenwerd wohne: Ich komme noch immer regelmässig hier hin.»

«Gerade wenn ich gestresst bin, drehe ich nach der Arbeit eine Runde durch den Park, bevor ich nach Hause gehe», erzählt sie weiter. Sie nimmt uns mit zum Chinesischen Pavillon, einer leicht erhöht gelegenen Holzkonstruktion direkt am Weiher. Es sei einer ihrer Lieblingsplätze im Park. Von hier hat man einen tollen Ausblick über die Parkanlage. Vom Bally House über den Fruchtspeicher zum Weiher, bis hin zu den Pfahlbauten und zum grossen Mammutbaum. «Den liess Carl Franz Bally, der grosse Patron der Bally-Familie, vor rund 130 Jahren pflanzen», erzählt sie.

Der Ballypark wurde nach englischem Vorbild gestaltet

1868 begann der bekannte Schuhfabrikant Carl Franz Bally mit der Trockenlegung des Schönenwerder Schachenlandes zwischen der Eisenbahnlinie Aarau-Olten und der Aare. Dort errichtete er einerseits einen Gewerbekanal, der das firmeneigene Kraftwerk antrieb und legte andererseits die erste Parkanlage an, die unter anderem von seinen Mitarbeitenden genutzt wurde. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Anlage erweitert. Als Inspiration dienten die traditionellen Englischen Gärten. Typisch dafür ist die Kombination aus grossen, freien Wiesenflächen und Bereichen mit dichteren Ansammlungen von Bäumen – so, wie das im Ballypark noch heute der Fall ist.

Die Parkbegrenzungen sind ebenfalls durch Bäume markiert. Ein weiteres wichtiges Element des Parks ist das Wasser, das sowohl in der natürlichen Form der Aare, als auch in der künstlich arrangierten Teichanlage anzutreffen ist. Auch die Wege – die breiten, gradlinigen Abschnitte entlang der Aare und dem Kanal und die schmaleren, geschwungenen Verbindungen zwischen den Hauptachsen – sind typisch für den Stil der Englischen Gärten. Nach dem grossen Bally-Jubiläum 1950 genoss der Park nicht mehr oberste Priorität bei der Familie Bally. Erst in den 1990er Jahren begann man sich wieder aktiv darum zu kümmern.

Baumbestand um 175 Exemplare erweitern

Walter Kiener vor der Rotbuche, die er vor 25 Jahren pflanzte. Fabio Baranzini

In der Nähe des Chinesischen Pavillons arbeiten an diesem Nachmittag die Mitarbeiter der Oltech unter der Leitung von Walter Kiener. Er ist Förster aus Fulenbach und bei der Firma Oltech unter anderem zuständig für den Unterhalt im Ballypark. Jeden Freitag ist er mit einem Team von rund acht Leuten im Park. Rasenmähen, Schilf schneiden, den Baumbestand pflegen inklusive Biberschutz, Laub rechen, Wege unterhalten, Weiher pflegen und falls nötig mit Wasser füllen – das alles gehört zu den Aufgaben von Kiener und seiner Crew.

Besonders viel Zeit investieren sie momentan in die Erweiterung des Baumbestandes. Kiener:

«Wir haben das Ziel, in den nächsten Jahren 175 neue Bäume zu pflanzen. Anhand historischer Aufzeichnungen wurde in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege Solothurn sowie einem Landschaftsarchitekturbüro ein Baumkonzept erstellt.»

Das Konzept gibt klar vor, welche Baumart an welcher Stelle gepflanzt werden soll. «Diese neuen Bäume sind unbedingt nötig, denn ab den 1950er- Jahren hat man – wohl aus Sicherheitsgründen – Bäume abgeholzt, aber nicht mehr ersetzt», erklärt Kiener, der seit 1996 für den Ballypark zuständig ist.

Mitarbeitende der Oltech pflegen den Ballypark regelmässig. Fabio Baranzini

Einweggrills, Gummiboote und Glasflaschen

An diesem Freitag wurden im Rahmen der «Baumspende Aktion» fünf Bäume gepflanzt. Einer davon war eine Nordmanntanne, die von Familie Schneeberger gespendet wurde. Barbara und Markus Schneeberger sind in Gretzenbach aufgewachsen und wohnen heute mit ihren Kindern in Schönenwerd. Für sie hat der Ballypark eine besondere Bedeutung. «Als unsere Kinder noch kleiner waren, kamen wir fast täglich in den Park. Vor allem brütende Schwäne waren für die Kids ein Highlight», erzählt Barbara Schneeberger. Und ihr Mann ergänzt: «Der Ballypark ist für uns ein ideales Naherholungsgebiet. Hier kommen wir zur Ruhe.»

Ruhig war es im Bally Park im vergangenen Jahr nicht immer. Im Gegenteil. Insbesondere an den Wochenenden herrschte Hochbetrieb. Der grosse Ansturm der Leute hatte aber nicht nur positive Effekte.

«Wir hatten grosse Probleme mit dem Littering»,

bedauert Silvia Glanzmann. Um dem Abfall-Problem so gut wie möglich Herr zu werden, wurde die 25 bestehenden Abfallkübel vergrössert und zusätzlich fünf 200 Liter fassende Abfallbehälter installiert. «Leider lassen die Leute alles liegen. Die Einweggrills, aber auch Gummiboote und leere Glasflaschen sind besonders ärgerlich. An schönen Wochenenden müssen wir fast jeden Tag vorbeikommen und uns um den Abfall kümmern», sagt Walter Kiener. Gut möglich, dass er und seine Leute auch jetzt an Ostern wieder alle Hände voll zu tun haben werden.