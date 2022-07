Hilfsprojekt Erste-Hilfe: Trimbacher schult Menschen in der Ukraine im Umgang mit Verletzten Im April ist Yannick Stalder in die Ukraine gereist, um zu helfen wo Hilfe nötig ist. Jetzt startet er sein eigenes Hilfsprojekt – Erfahrungen hat er bei Kfor-Einsätzen im Kosovo gesammelt. Rebecca Rutschi Jetzt kommentieren 05.07.2022, 13.00 Uhr

Yannick Stalder aus Trimbach leistet einen Beitrag vor Ort: Die erste Schulung von Laien in Erste-Hilfe organisierte er in Kiew. zvg

Der Trimbacher Yannick Stalder hat eigentlich eine Ausbildung als Elektroinstallateur gemacht. Er habe jedoch früh gemerkt, dass dies auf lange Dauer kein Job für ihn sei. Auf der Suche nach einer für ihn sinnvolleren Arbeit hat er sich schliesslich der Kosovo-Truppe Kfor angeschlossen.

Die Kfor ist eine militärische Einheit, die nach dem Kosovo-Krieg durch die Nato formiert wurde. Sie kümmert sich primär darum, vor Ort ein sicheres Umfeld zu erhalten. Stalder hat dort fünf Einsätze während je eines halben Jahres geleistet und war zuletzt Team-Commander eines «Liaison and Monitoring»-Teams. Das bedeutet, dass er unter anderem die Sicherheitslage im zugeteilten Operationsgebiet bewertet und mögliche Spannungsfelder rapportiert hat.

Nachdem sein letzter Einsatz im vergangenen Frühling geendet hat, wollte sich der 28-Jährige einer neuen Aufgabe widmen. Kurzerhand hat er sich allein auf den Weg nach Medyka gemacht, einem Dorf an der polnischen Grenze. Er beabsichtigte, sich einer bestehenden Organisation anzuschliessen, die sich um ukrainische Geflüchtete kümmert.

Er sei zuerst einem Team beigetreten, das Geflüchtete am Grenzübergang mit Nahrung versorgt und Flüchtlingsheime mit Pizza beliefert. Dies, um etwas Abwechslung in den ereignislosen und tristen Alltag der Geflüchteten in solchen Heimen zu bringen, erklärt Stalder. Und:

Yannick Stalder: Der Trimbach stellt in der Ukraine ein eigenes Hilfsprojekt auf die Beine. zvg

«Das war eine super Sache, aber ich habe gemerkt, dass ich meine Fähigkeiten anderswo besser einsetzen kann.»

Medizinische Versorgung im Kriegsgebiet

Während der kurzen Zeit an der polnischen Grenze habe er realisiert, dass dem Grossteil der ukrainischen Zivilbevölkerung das Wissen zu Erste-Hilfe fehlt. Darin habe er seine Chance gesehen, anpacken zu können. Er hat deswegen nun sein eigenes Projekt ins Leben gerufen.

Ausgebildet werden internationale und lokale Freiwillige und Leute in grossen Gemeinschaftszentren wie aus Flüchtlingsheimen, Schulen, Luftschutzbunkern oder Polizeistationen. zvg

Das grobe Konzept sei es, Freiwillige in taktischer Medizin auszubilden, beschreibt der Trimbacher. Taktische Medizin ist die Erste-Hilfe in Kriegssituationen. Es gehe darum zu wissen, wie man schwer verletzte Personen versorgt, wenn das nächste Krankenhaus nicht so einfach Rettungskräfte losschicken kann, um Verletzte abzuholen.

Blutungen müssen gestoppt, Atemwege freigemacht und Verletzte sicher verschoben werden. Eigentlich seien gut 24 Prozent der Kriegsverletzten, die sterben, bevor sie eine medizinische Einrichtung erreichen, potenziell überlebensfähig, erzählt Stalder. Sein Projekt mache es möglich, Freiwillige zu schulen und sie mit Trauma-Kits auszustatten, welche alle nötigen Sanitätsartikel beinhalten.

Blutung stoppen: Yannick Stalder bringt Menschen vor Ort Skills in Erste-Hilfe bei. zvg

Die Ausbildungen der Freiwilligen dauern etwa sechs bis acht Stunden. Die Dauer sei abhängig davon, wie viel Personen an einer Schulung teilnehmen würden und wie gut sie Englisch sprechen. Stalder:

«Ich lerne momentan Ukrainisch. Aber bis ich es wirklich kann, wird es noch etwas dauern. Es ist keine einfache Sprache.»

Wenn seine Erklärungen also zuerst übersetzt werden müssen, dauere eine Schulung natürlich etwas länger.

Da sich das Projekt noch in den Startlöchern befindet, habe er bis jetzt erst zwei Ausbildungen machen können. Sobald er eine Materiallieferung in der Schweiz abgeholt und genügend Kontakte mit lokalen Netzwerken geknüpft hat, soll mehr Alltag in das Projekt kommen.

Stalder will dann bestenfalls täglich, aber mindestens jeden zweiten Tag eine solche Schulung geben. Ausgebildet werden nicht nur internationale und lokale Freiwillige, sondern vor allem auch Leute in grossen Gemeinschaftszentren: Flüchtlingsheime, Schulen, Luftschutzbunker oder Polizeiposten. Dafür wird der Trimbacher in der Ost-Ukraine von Stadt zu Stadt reisen.

Unterstützung von Zuhause

Bis jetzt hat der Trimbacher durch Crowd-Funding etwas mehr als 5000 Franken gesammelt, ein Zehntel vom angestrebten Betrag.

«Ich bin überrascht wie viel Unterstützung ich in so kurzer Zeit von Zuhause bekommen habe.»

Es freue ihn sehr, wie viele Menschen ihn bereits finanziell unterstützt haben oder ihm melden würden, dass sie das Projekt in ihrem sozialen Umfeld teilen. Es gebe ihm Sicherheit, zu wissen, dass er damit bereits die Kosten für 20 bis 30 Trauma-Kits vollständig gedeckt habe.

«Helfen hat Priorität, wenn man sich dazu in der Lage sieht», sagt Jannick Stalder (graues T-Shirt). zvg

Mit den angestrebten 50’000 Franken sei es möglich, 1000 Freiwillige auszubilden und diese mit 200 Trauma-Kits auszustatten. Diese seien sehr umfangreich. Es brauche darum nicht jeder und jede Freiwillige ein eigenes Kit: «Wenn ich zum Beispiel an einer Schule zehn Lehrpersonen ausbilde, reicht es, wenn ich ihnen ein Community-Kit für die ganze Schule dalasse.»

Das gespendete Geld soll allein für Schulungen und Kits eingesetzt werden. Seine Lebenskosten zahlt Stalder aus eigener Tasche. Und wenn mehr Geld zusammenkommt als das gesetzte Ziel? Dann verwende er es für noch mehr Schulungen, versichert er.

Der Gefahr, der sich Stalder durch die Arbeit in einem Kriegsgebiet aussetzt, ist er sich bewusst. Dies spiele für ihn aber keine grosse Rolle. Helfen habe grössere Priorität, wenn man sich dazu in der Lage sehe. Stalder sagt: «Wenn bei uns Krieg wäre und wir um Hilfe bitten würden, wären wir auch froh, wenn andere dem Hilferuf folgen.»

Hier finden sich weitere Infos zum Projekt.

