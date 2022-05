Briefmarken Rolf Leuthard aus Lostorf nimmt bei der Weltausstellung «Helvetia 2022» im Tessin gleich zwei wichtige Funktionen wahr Der engagierte Briefmarkensammler Rolf Leuthard ist Vizepräsident der «Helvetia 2022». Die Briefmarken-Weltausstellung findet vom 18. bis am 22. Mai in Lugano statt. Leuthard ist nicht nur Mitorganisator, sondern auch Aussteller. Mit dabei: eine Sammlung mit Millionenwert. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.01 Uhr

Rolf Leuthard aus Lostorf ist Vizepräsident der «Helvetia 2022». Der Ersttagsbrief «Helvetia Briefmarkenweltausstellung Lugano 2022» ist der sitzenden Helvetia, der Erstausgabe 1862, gewidmet. Bruno Kissling

Sein Wohnzimmertisch in Lostorf ist belegt mit wertvollen Sammlerstücken. Belege mit Poststempeln, Briefmarken und historischen Dokumenten aus der ganzen Schweiz liegen in der Stube von Rolf Leuthard.

Einige dieser Exemplare werden bald in Lugano zu sehen sein, wo vom 18. bis zum 22. Mai die Briefmarken-Weltausstellung stattfindet – zum ersten Mal seit fast 50 Jahren wieder in der Schweiz. Rolf Leuthard wird nicht nur als Aussteller vor Ort sein, sondern auch als Mitorganisator.

«Als Kind ging ich regelmässig auf die Post und kaufte mit meinem Taschengeld die neusten Briefmarken», erzählt Leuthard. Ein leidenschaftlicher Briefmarkensammler ist der 71-Jährige seit klein auf:

Mit sieben Jahren begann er damit.

Mit 60 Jahren habe er zwischenzeitlich «aus Zeitgründen» den Reiz am Sammeln verloren; dieser flammte erst mit seiner Pensionierung wieder auf. Zwischen 2011 und heute stellte er vier postgeschichtliche Sammlungen zusammen. In der Postgeschichte werden «postalische Belege» wie Portostufen, Stempel, Destinationen und Markierungen gesammelt, die im Zusammenhang mit einem bestimmten Thema stehen.

So sammelte Leuthard in seinem Exponat «Postgeschichte des Kantons Solothurns bis 1882» Belege, die im gegebenen Zeitraum im Zusammenhang mit dem Solothurner Postwesen stehen.

2019 übernahm Leuthard das Zentralpräsidium des Schweizer Verbands der Philatelisten-Vereine, VSPhV, wodurch er auch zum Vizepräsidenten des Organisationskomitees der «Helvetia 2022» wurde.

«Wir dürfen Ausstellende aus 50 Ländern begrüssen»

«Die Idee einer Weltbriefmarkenausstellung in der Schweiz kommt nicht von mir», gesteht Leuthard. Ein kleines Gremium habe das Projekt seit 2018 vorangetrieben. «Die Mitglieder dieses Gremiums wollten um jeden Preis eine Weltausstellung durchführen.»

Mit der Unterstützung des VSPhV und der Zusage des «Club Filatelico Lugano» als durchführender Verein lagen die nötigen Voraussetzungen vor. So startete das Organisationskomitee, bestehend aus Leuthard und 14 weiteren Mitgliedern, die Planung. «Das ist das wohl kleinste Organisationskomitee, das es weltweit jemals gab», betont Leuthard. Demzufolge war der Arbeitsaufwand für die einzelnen Mitorganisierenden immens.

Innerhalb des Organisationskomitees ist Leuthard Vizepräsident. Als Zentralpräsident des nationalen Verbands musste er bei den internationalen Philatelieverbänden, FIP und FEPA, einen Antrag auf Durchführung einer Weltbriefmarkenausstellung stellen. Diese setzen die Rahmenbedingungen für Weltbriefmarkenausstellungen. Die FIP bewilligte die Durchführung.

«Ansonsten übernahm ich innerhalb des Organisationskomitees dieselbe Rolle wie in meinem früheren Arbeitsleben als Amtschef und Kreiskommandant», so Leuthard. «Ich organisierte, kommunizierte und delegierte die anstehenden Aufgaben.»

Ein Liebhaber der Postgeschichte

Leuthard wird selber fünf der 2100 Rahmen designen. In einem Rahmen kann der Sammelnde nach FIP-Vorschriften seine Sammlung in Lugano ausstellen. Der Inhalt der Rahmen von Leuthard wird seine Sammlung zur Postgeschichte des Schweizer Wehrwesens sein. «Dies ist eine Premiere für mich», so Leuthard. Das Exponat zeigt den Zeitraum von der Helvetik bis zum Ersten Weltkrieg. Stolz erzählt der Lostorfer:

«Sammlerstücke wie Briefe aus der Helvetik, dem Sonderbundskrieg, dem Neuenburger-Konflikt oder aus dem Deutsch-Französischen Krieg sind Teil dieser Sammlung.»

Neben ihm begrüssen die Veranstaltenden an der «Helvetia 2022» Ausstellende aus 50 verschiedenen Ländern. In acht inhaltlich beschränkten Klassen werden fast 500 Exponate, davon rund 80 Literaturexponate, ausgestellt. Literaturexponate sind Fachliteratur zu einem bestimmten Thema der Philatelie.

Die vielen Herkunftsländer der Ausstellenden stellte das Organisationskomitee vor Schwierigkeiten: Ein Aussteller erhielt kein Visum für die Schweiz.

Besonders gross ist bei Leuthard die Vorfreude auf den Palmarès-Abend mit Rangverkündigung. Dort wird ein Sieger aus jenen zwölf Sammlungen auserkoren, die bei der Ausstellung in die Klasse der Briefmarkenweltmeisterschaft eingeteilt wurden. Eine der Sammlungen im Teilnehmerfeld habe dabei einen Wert von mehreren Millionen Franken.

Kürzertreten ist angesagt

Die Organisation der «Helvetia 2022» war für den Lostorfer sehr zeitaufwendig. Deshalb werde er zukünftig kürzertreten, so Leuthard. Er möchte die gewonnene Zeit mit seiner Familie und der Philatelie, sprich dem Aufbau weiterer Exponate, verbringen.

Anstehen werden postgeschichtliche Sammlungen zum «Schuhhaus Bally» und zum «Armenwesen der Schweiz». Darauf freut er sich besonders. Nebenbei engagiert sich Rolf Leuthard zudem als Schlossführer im Schloss Wartenfels, oberhalb von Lostorf sowie beim Schweizerischen Roten Kreuz Aargau, auf dem Gebiet der Patientenverfügungen.

