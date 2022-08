Erlinsbacher tauscht Ölheizung gegen Wärmepumpe und ist zufrieden

Umstellung im Heizkeller «Öl verbrennen zum Heizen ist zu schade in der heutigen Zeit»: Für Rudolf Kyburz lohnt sich die Wärmepumpe doppelt Seine Wärmepumpe schont nicht nur den Geldbeutel und die Ressourcen des Erlinsbachers Rudolf Kyburz – diese Art zu heizen bedeutet für ihn auch Komfort. Und sie schafft Platz im Haus. Franziska Roth Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rudolf Kyburz bei dem Aussengerät seiner Luftwärmepumpe in seinem Elternhaus in Erlinsbach. Bruno Kissling

Seit Oktober 2021 hat Rudolf Kyburz eine Luftwärmepumpe in seinem Elternhaus in Erlinsbach. Er beheizt damit insgesamt sieben Räume im alten Haus problemlos, wie er sagt. Das Haus hat er vermietet – er selbst wohnt in einem Anbau, den er bereits seit 15 Jahren mit einer Luftwärmepumpe beheizt.

In seinem Elternhaus war zuvor eine Ölheizung installiert, bei der er schliesslich den Brenner hätte austauschen müssen. Aufgrund der guten Erfahrungen, die er mit seiner ersten Wärmepumpe gemacht hat, entschied er sich, auch hier eine solche einbauen zu lassen.

System ist weniger kostenintensiv als Ölheizung

Das bringe einige Vorteile mit sich. Kyburz sagt: «Dort, wo früher die Öltanks standen, haben wir einen Raum gewonnen.» Und:

«Ausserdem brauche ich mich nicht mehr um die Ölpreise und die Lieferungen zu kümmern und es kommt mich deutlich günstiger.»

Das Öl für eine Heizperiode kostete den 78-Jährigen 4500 Franken. Im letzten Winter konnte er dank der Wärmepumpe rund 2500 bis 3000 Franken sparen, rechnet er vor. Für den Umbau der Heizung nahm er 38'000 Franken in die Hand.

Die Ölpreise seien damals für ihn nur ein sekundärer Aspekt gewesen. «Wenn ich aber die heutigen Preise anschaue, bin ich doch erleichtert, dass ich nicht beim Öl geblieben bin.» Im Vordergrund sei der vereinfachte Unterhalt der Wärmepumpe gestanden. Und:

«Öl verbrennen zum Heizen ist zu schade in der heutigen Zeit.»

Umständliche Lieferung des Brennstoffes

«Die neue Heizung ist eine grosse Erleichterung für mich. Ich bin absolut zufrieden und habe nichts mehr zu tun damit», so Kyburz. Ausserdem sei der starke Ölgeruch weggegangen: «Man riecht es noch immer etwas, besonders in jenem Raum, in dem die Tanks waren. Aber viel weniger.»

Die Installation im Keller des alten Hauses. Bruno Kissling

Die Lieferung des Heizöls sei bei ihm immer umständlich gewesen. Das Doppeleinfamilienhaus liegt direkt hinter dem Erlinsbacher Erzbach. Eine schmale Brücke führt zum Haus, was es für den jeweiligen LKW-Lenkenden unmöglich gemacht habe, vor das Haus zu fahren. So hätten sie über 60 Meter hinweg einen Schlauch ausrollen müssen.

Nach den Lärmemissionen gefragt, sagt Kyburz: «Bei der neuen Anlage hört man gar nichts. Und an die Geräusche meiner alten Wärmepumpe habe ich mich gewöhnt.» Geplant und installiert hatte die Heizung die Lostorfer Firma Wülser. Kyburz ist zufrieden, besonders die Installation im Keller gefällt ihm:

«Der Pufferspeicher passte nicht durch die Haustür. Also wurde er kurzerhand auseinandergebaut und im Keller wider zusammengestellt. Alles tipptopp.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen