Haustiere Ferienzeit und Post-Corona: Viele wollen den kürzlich angeschafften Vierbeiner wieder loswerden – das schafft Probleme Während der Pandemie haben sich viele Menschen einen Hund zugelegt. Jetzt fehlt den Neo-Hundehaltern die Zeit für ihr Tier. In der aktuellen Ferienzeit zeigt sich der Platzmangel im Tierheim der Region deshalb deutlicher als sonst. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 03.08.2022, 12.00 Uhr

Die Plätze für Hunde in Tierheimen sind momentan gut belegt. Zur aktuellen Ferienzeit kommen nach der Coronakrise viele Abgabetiere hinzu. (Archivbild) Walter Schwager

In der Coronapandemie verbrachten wir plötzlich viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Wir arbeiteten im Home-Office statt im Büro. Die Ferien genossen wir Zuhause statt irgendwo im Ausland. So kamen viele auf die Idee, sich ein Haustier anzuschaffen. Besonders beliebt waren Hunde.

Das zeigt sich in den Zahlen von Amicus, der nationalen Datenbank für Hunde. Im Kanton Solothurn wurden im Februar 2020 vor der Pandemie 18’227 Hunde gehalten. Heute sind es 19’393, also knapp 1200 Hunde mehr in zweieinhalb Jahren. Zum Vergleich: Von Anfang 2016 bis Februar 2020 gabs in vier Jahren einen Zuwachs von rund 700 Hunden.

Hunde pro 100 Einwohner im Niederamt und in Olten Kienberg: 21.3 Walterswil: 14.7 Wisen: 13.8 Stüsslingen: 12 Eppenberg-Wöschnau: 11.9 Gretzenbach: 10,4 Hauenstein Ifenthal: 10,1 Lostorf 8.5 Obergösgen: 8,3 Niedergösgen: 8,2 Erlinsbach SO: 7,4 Schönenwerd: 7,3 Däniken: 7,1 Winznau: 6 Starrkirch-Wil: 5,2 Dulliken 5 Trimbach: 4,4 Olten: 3,3

20 Plätze reichen bei Weitem nicht

Der grosse Zuwachs an neuen Hundehaltern führt aber zu Problemen. Denn mit dem Abflachen der Coronapandemie ist das Reisen wieder möglich und die Home Office-Tage werden wieder weniger. Die unschöne Folge davon: Viele der neuen Hundehalter realisieren, dass ihnen die Zeit für den Hund im «normalen» Alltag fehlt.

Piet Umiker, der das Tierhotel 5 Stern in Niedergösgen führt und sich mit einem Verein um schutzbedürftige Hunde und abgegebene Vierbeiner kümmert, beschreibt die Situation wie folgt: «Die Nachfrage nach Plätzen für Abgabetiere ist enorm gestiegen. Wir könnten unsere aktuell 20 Plätze mehrfach besetzen. Doch dafür fehlen uns die finanziellen und personellen Möglichkeiten.»

Piet Umiker, Inhaber des «Tierhotel 5 Stern» in Niedergösgen. (Archivbild) Fabio Baranzini

Die meisten Tiere, die einen Platz benötigen, sind noch sehr jung und wurden von ihren neuen Haltern kaum ausgebildet. «Die Tiere wurden sehr oft komplett falsch erzogen und gehalten. Das führt dazu, dass wir im Tierheim sehr viel mehr Zeit investieren müssen, bis wir die Hunde wieder in ein neues Zuhause geben können. Das sind ganz klar Auswirkungen von den vielen Hundekäufen in der Pandemie», sagt Umiker.

Deutlich mehr Importe aus dem Ausland

Vor allem die Hunde, die über Tierschutzorganisationen im Ausland gekauft wurden, stellen ein zunehmend grosses Problem dar. Weil die Nachfrage während der Coronapandemie derart hoch war, haben noch mehr Personen als üblich – die Quote liegt ohnehin bei 50 Prozent – ihre Vierbeiner aus dem Ausland importiert.

Keine Zeit mehr für das Tier: Auffangstellen müssen sich mit schlecht erzogenen oder falsch gehaltenen Hunden auseinandersetzen. (Archivbild) Adrian Staehli

Die neusten Statistiken der «Amicus»-Hundedatenbank zeigen: 2020 wurden 2700 Welpen im Alter von 8 bis 15 Wochen mehr als im Vorjahr aus dem Ausland in die Schweiz importiert. Im Jahr 2021 betrug der Anstieg sogar 2900 Welpen. «Das sind absolute Rekordzahlen, die zeigen, dass die Nachfrage nach Hunden während der Coronapandemie massiv angestiegen ist», sagt Simon Hubacher, Mediensprecher des Dachverbandes Schweizer Tierschutz STS, auf Anfrage.

Welpenhandel ist mafiös organisiert

Das Problem bei den Welpen aus dem Ausland ist, dass diese oftmals aus dubiosen Quellen stammen, wie Hubacher ausführt. Er sagt:

«Der ausländische Welpenhandel ist oft mafiös organisiert.»

Und: «Die Schweiz ist ein äusserst beliebtes Ziel für diese Händler, denn bei uns gibt es im Gegensatz zur EU keine Regelung, dass Welpen erst ab dem Alter von 15 Wochen importiert werden dürfen.»

Entsprechend werden also sehr junge Welpen in die Schweiz gebracht, die beispielsweise auch nicht gegen Tollwut geimpft sind. Die Tollwutimpfung ist erst ab einem Alter von zwölf Wochen plus einer Wartezeit von drei Wochen möglich.

«Dass so junge Tiere in die Schweiz importiert werden, ist aus Sicht des Tierschutzes extrem problematisch. Vor allem weil in den meisten Fällen auch nicht klar ist, ob diese Welpen aus seriösen Quellen stammen», sagt Hubacher. Der Schweizer Tierschutz STS fordert deshalb, dass auch in der Schweiz künftig nur noch Hunde importiert werden dürfen, die mindestens 15 Wochen alt sind.

