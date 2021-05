Hausgemacht Dieser Dulliker ist der Spezialist für Sirups aus der Region Bald ein Jahr widmet sich Felix Ott aus Dulliken hauptsächlich der Sirupproduktion und weiteren Spezialitäten aus dem eigenen Garten. Fabio Baranzini 21.05.2021, 05.00 Uhr

Felix Ott verbringt viele Stunden in seinem Garten und tüftelt ständig an neuen Produkten. Fabio Baranzini

Im Garten des Bauernhauses seiner Schwiegereltern hat sich Felix Ott sein eigenes kleines Paradies geschaffen. Auf knapp 5'000 Quadratmetern hat er verschiedenste Bäume, Beeren und Kräuter angepflanzt. Über 30 verschiedene Sorten sind es, um die sich der gelernte Koch kümmert. Und alle diese Produkte nutzt er für sein Geschäft namens «Sirupspezialitäten», das er seit fünf Jahren betreibt.

Das gibt einiges zu tun. So viel, dass es sich im letzten Sommer nicht mehr mit seinem Beruf als Ausbildner angehender Köche bei GastroAargau vereinen liess. Also wagte er den Sprung in die Selbstständigkeit. Ein Entscheid, den der 35-Jährige bisher nicht bereut hat.

«Es ist genau der richtige Weg, den ich eingeschlagen habe»,

sagt Ott.

Gewölbekeller selbst ausgebaut und erweitert

Der neuste Stolz des Jungunternehmers ist der Gewölbekeller unterhalb des Bauernhauses, den er als Verkaufsraum einsetzt und künftig auch für Degustationen und Apéros nutzen will. Diesen hat er eigenhändig ausgebaut. In den vergangenen vier Jahren hat Ott rund 1000 Arbeitsstunden in den Keller gesteckt.

«Zuerst haben wir zwei Tonnen Schutt rausgeholt, danach am Boden wieder eine Tonne Split ausgelegt und zuletzt noch 1'200 Bodenziegel verlegt», erzählt Ott. Auch die Regale und die Beleuchtung hat er mit Hilfe seiner Partnerin Anna Bärtschi selbst entworfen und eingebaut:

Wie eine edle Schatzkammer: Zuletzt hat Ott den Gewölbekeller unter dem Bauernhaus saniert und zum Verkaufsladen ausgebaut. Fabio Baranzini

Seit März nutzt er den Keller für den Verkauf seiner Produkte. Das Angebot hat Ott laufend vergrössert. Den Hauptanteil bilden jedoch nach wie vor die Sirups. 25 verschiedene Sorten stehen im Angebot. Von Cassis über Aroniabeeren bis hin zu Erdbeeren, Rhabarber und Ingwer. Auch etwas ausgefallenere Geschmacksrichtungen wie Fichten, Löwenzahn, Lavendel oder Rosmarin sind zu finden.

Die Rezepturen für seine Produkte hat Felix Ott allesamt selbst entwickelt. Auch die Herstellung übernimmt er eigenhändig – vom Ablesen der Beeren bis zur Etikettierung und dem Verkauf:

So funktioniert die Sirupproduktion In einem ersten Schritt wäscht Felix Ott die frisch gesammelten Beeren oder Kräuter, aus denen der Sirup entstehen soll. Anschliessend werden diese von Hand zerdrückt und mit Zucker und Wasser unter ständigem Rühren aufgekocht. Dann wir der Sirup zwei, drei Tage stehen gelassen, wobei er regelmässig gerührt wird. Zum Schluss wird Flüssigkeit durch ein feines Tuch passiert, nochmals aufgekocht, in die Flaschen abgefüllt und etikettiert. Dann steht der Sirup bereit zum Verkauf. Nach drei Tagen ist die Produktion einer Sirupsorte abgeschlossen. (fba)

Mittlerweile bietet Felix Ott auch weitere Spezialitäten an. Natürlich alle aus eigener Produktion und fast alle aus eigenem Anbau. Er stellt verschiedene Öle, fermentierte Baumnüsse, geräucherten Knoblauch, Liköre und Geiste (Schnaps) her. Das Wissen um die Herstellung dieser Produkte hat er sich während seinen rund 15 Jahren als Koch angeeignet und in den letzten Jahren verfeinert.

Neben Nusslikör.. Fabio Baranzini

...hat es auch geräucherten Knoblauch im Angebot. Fabio Baranzini

Doch woher kommt das Know-How zur Pflege der verschiedenen Pflanzen und Bäume? «Ich habe schon als Kind sehr viel Zeit mit meinem Opa im Wald und im Garten verbracht. Auch meine Mutter ist total verrückt nach Pflanzen. Bei ihr kann ich mir jederzeit Tipps holen. Und natürlich unterstützen mich meine Schwiegermutter und meine Partnerin bei der Arbeit», sagt Ott.

Die Ettiketten sind liebevoll gestaltet. Hier zu sehen: Baumnuss-Pesto. Fabio Baranzini

Eine neue Ölwerkstatt befindet sich im Bau Seinen Garten pflegt er mit viel Leidenschaft. Fast 40 Prozent seiner Arbeitszeit investiert er dafür. Wässern, Bäume schneiden, Beeren ablesen, Kräuter pflücken – all das gehört zu seinen täglichen Arbeiten. Und natürlich wird auch das Anbauen neuer Sträucher und Bäume minutiös geplant.

«In den letzten fünf Jahren haben wir über 100 Bäume und Sträucher gepflanzt.»

«Auch in diesem Herbst werden wieder neue Pflanzen dazukommen», erklärt Felix Ott.

Nicht nur Pflanzen werden hinzukommen. Auch eine neue Ölwerkstatt wird derzeit gebaut. Diese soll im Herbst fertig sein. Wenn dies der Fall ist, kann sich Felix Ott vorstellen, sein Wissen zur Herstellung von Ölen und Sirups in Workshops weiterzugeben. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Zuerst warten noch viele Arbeitsstunden im Garten und beim Ausbau der Ölwerkstatt.

Hinweis: Der Laden an der Hardstrasse 24 in Dulliken hat montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr und samstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.