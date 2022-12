Hauenstein-Ifenthal Zu viel Steinschlag: Am Hauenstein folgen nach der «sanften Felssicherung» noch stabilere Massnahmen Ein erstes Schutzbautenprojekt zwischen Trimbach und Hauenstein-Ifenthal wurde bereits genehmigt. Jetzt sollen gleich nebenan weitere Massnahmen zur Felssicherung umgesetzt werden. Die Baukosten für beide Projekte belaufen sich auf 870'000 Franken. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 22.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischen Trimbach und Hauenstein-Ifenthal soll eine Felswand mit Steinschlagschutznetzen gesichert werden. Nebenan folgt nun ein weiteres Projekt. (Archivbild) Bruno Kissling

Bereits von April bis Mai dieses Jahres war auf den Gemeinden Trimbach und Hauenstein-Ifenthal ein Baugesuch zu einem Schutzbautenprojekt aufgelegt: An der Hauensteinstrasse, gleich oberhalb des Rankbrünneli, wurde eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Steinschlägen auf einem Strassenabschnitt von rund 200 Metern festgestellt.

Das Problem bei diesem Abschnitt: Die hangseitigen Felswände befinden sich nahe an der Strasse und die Hangflanken sind sehr steil. Dies heisst es in einem Informationsschreiben zum Projekt, das vom Solothurner Amt für Verkehr und Tiefbau (AVT) verfasst wurde. «Um die Gefahr wegen der Stein- und Blockschläge zu minimieren, wurde ein Schutzbautenprojekt mit einem Steinschlagschutznetz und einem Bodennetz ausgearbeitet», ist dem Schreiben weiter zu entnehmen.

Und wie Abklärungen zeigen, soll nun gleich neben diesem Abschnitt ein weiteres Projekt in Angriff genommen werden: Darin enthalten sind ein Felsabbruch und Felssicherungsmassnahmen an einer rund 20 Meter hohen, vertikalen Felswand. Weil sich das Projekt auf den Boden der Gemeinde Hauenstein-Ifenthal bezieht, wurde das entsprechende Baugesuch vom Amt auch nur in dieser Gemeinde aufgelegt.

Erste Felsreinigung bereits durchgeführt

Das Projekt startet mit den Felssicherungsmassnahmen an der vertikalen Felswand. Denn die Kantonsstrasse, die gleich darunter verläuft, wird als «Warteraum für Fahrzeuge» während der Bauzeit dienen. Weiter wird festgehalten, dass das AVT aufgrund der zunehmenden Erosion an besagter Stelle bereits diesen Herbst «eine sanfte Felsreinigung» durch ein Unternehmen habe ausführen lassen.

Wie Andrew Walker, Projektleiter Strassenbau beim AVT, auf Anfrage erklärt, wurde diese Felsreinigung Mitte Oktober ausgeführt. Die Arbeiten seien durch rund acht Personen und in Begleitung eines Geologen während eines Tages durchgeführt worden.

Alles anzeigen

Fels wurde von Hand gereinigt

Aber wie spielt sich eine «sanfte Felsenreinigung» ab? Die Reinigung sei nicht mit grossen oder maschinellen Geräten wie etwa einem Spitzhammer durchgeführt worden, sondern von Hand, mit Pickel und anderen Werkzeugen, erklärt Walker.

Heisst also: Alles, was beweglich ist und mit manueller Hebelwirkung gelöst werden kann, wurde aus dem Felsen geholt. Ein bis zwei Personen seien für die Arbeiten auf der Strasse gewesen und hätten die heruntergekommenen Felsstücke weggeräumt, während die restlichen Personen am Seil in der Felswand hingen, führt Walker aus.

Für die Hangsicherung und die Schutzbauten auf den Gemeindegebieten Trimbachs und Hauenstein-Ifenthals (Hauensteinstrasse und Hauptstrasse) würden sich die Baukosten auf 420'000 Franken belaufen. Die Ausgaben für die Felssicherung auf der Hauptstrasse in Hauenstein-Ifenthal betragen laut Walker zusätzlich 450'000 Franken.

Die betroffenen Gemeinden müssen sich aber nicht an diesen Kosten beteiligen, sagt Walker. «Der Bund wird sich mit maximal 35 Prozent an den beitragsberechtigten Kosten beteiligen.» Der genaue Anteil der Subventionen sei aber noch nicht bekannt, wird aber abgeklärt. Alle übrigen Kosten übernimmt der Kanton Solothurn.

Erste Arbeiten wurden bereits durchgeführt, weitere folgen. (Archivbild) Bruno Kissling

Es kommt zu kurzen Totalsperrungen

Während der Felssicherungsmassnahmen werde es eine einspurige Verkehrsführung geben, erklärt Projektleiter Walker. Gleichzeitig werde aber Rücksicht auf das Postauto vom Busbetrieb Olten Gösgen Gäu AG genommen, das im Stundentakt durch das betroffene Gebiet fahre. Die Strasse sei jedoch nicht grossem Verkehrsaufkommen ausgesetzt, hält Walker fest.

Dennoch werde es während der Bauphase immer wieder zu 15-minütigen Totalsperrungen kommen, damit die Sicherungs- und Abbrucharbeiten an der steilen Böschung und an der Felswand durchgeführt werden können.

Für die Hangsicherung und die Schutzbauten liege die Baubewilligung bereits vor; für die Felssicherung laufe derzeit das Plangenehmigungsverfahren. Nach der Bewilligung ist eine gemeinsame Bausubmission im offenen Verfahren ab Januar 2023 geplant.

Sowohl das Schutzbautenprojekt wie auch die Felssicherungsmassnahmen werden zeitlich aufeinander abgestimmt. In einem ersten Schritt wird das Projekt zur Felssicherung durchgeführt. Danach folgen Hangsicherung und Schutzbauten. Mit dem Baubeginn für die beiden Massnahmen sei frühstens im Mai 2023 zu rechnen, sagt der Projektleiter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen