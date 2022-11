Hauenstein-Ifenthal Aus den Plänen für ein Seminarzentrum wird nichts – das ehemalige Bolero-Grundstück ist wieder in neuen Händen Noch vor Jahresfrist sah alles ganz vielversprechend aus. Weil sich aber keine Investoren für sein Projekt finden liessen, verkaufte der Bauherr die Bolero-Ruine auf dem Hauenstein wieder. Was soll jetzt aus dem verwilderten Etablissement werden? Noël Binetti Jetzt kommentieren 30.11.2022, 12.00 Uhr

Vergangene Zeiten: Hotel, Restaurant, Bar, Dancing. Das Bolero-Lokal auf dem Hauenstein, aufgenommen im Januar 1991. Oltner Tagblatt

Um das verkommene Grundstück auf der Passhöhe Hauenstein ranken sich seit längerem Geschichten und Legenden. Unlängst spielte das überwucherte Anwesen an gut frequentierter Lage und unmittelbar an der Grenze zum Kanton Baselland auch in einer Dokumentation von SRF eine Rolle: Sogenannte «Urban Explorer» suchen darin verlassene Grundstücke in der Schweiz auf; deren Standorte sprechen sich in der Szene herum. Oft spielen sich Besuche solcher Stätten am Rande der Illegalität ab.

Vor Jahresfrist manifestierte sich dann plötzlich eine mögliche Kehrtwende. Eine Oase sollte es werden, «eine Art Rückzugsort»: Mehrere Jahre heckte der letzte Besitzer zusammen mit einem Projektentwickler Pläne aus. Innovations- und Wissenscampus, ein Rundbau als Denkfabrik, Raum für interdisziplinäre Teams, Eventstätte für Workshops und Vorträge, vielleicht auch ein Hotel mit öffentlichem Gastronomiebetrieb. Kurz: ein Seminarzentrum. Das alles stand zur Debatte.

So sahen entworfene Pläne für ein Seminarzentrum aus. (zvg)

Die Vorgeschichte Die Geschichte des Boleros begann vor 66 Jahren, als bei der Passhöhe ein Motel eröffnete. Ein Erfolg, denn im Jahr 1956 führte die Hauptverbindung zwischen Luzern und Basel noch über den Hauenstein. Das Motel profitierte vom Durchgangsverkehr. Doch mit der Eröffnung des Belchentunnels und des dazugehörigen Teilstücks der Autobahn A2 im Jahr 1970 wendete sich das Blatt. In den darauffolgenden 40 Jahren versuchten verschiedene Eigentümer, das ehemalige Motel über Wasser zu halten. Ob als Dancing, Saunaclub oder Erotikbetrieb: Es kam zu diversen Handänderungen, Konkurseröffnungen und -annulationen. Das endgültige Aus kam im Jahr 2012, als das Bolero seine Türen endgültig schloss. (wue)

Ziel von «Urban Explorern»: Das ehemalige Bolero spielt eine Rolle in einer SRF-Dokumentation. Bild: Bruno Kissling

Coronazeit hemmte Investoren

Dann kam Corona. Verhängte Beschränkungs- und Abstandsmassnahmen trugen nicht gerade dazu bei, dass sich jemand finden liess, die oder der eigenes Kapital in einem Seminarzentrum anlegen wollte; zu unsicher waren die Zeiten. Auf Anfrage bestätigt der letzte Besitzer: «Das war ausschlaggebend dafür, dass ich wieder nach einem Käufer suchte.»

Und das hat geklappt: Im Amtsblatt findet sich eine weitere Handänderung des Grundstücks. Weiss man bei der Gemeinde davon? Hauenstein-Ifenthal hat keine eigene Bauverwaltung, doch zuständig für das Bauwesen ist Gemeinderat Martin Hengartner. In rechtlichen Baufragen vertritt zudem ein Ingenieurbüro die Gemeinde. Hengartner erklärt bei einem Anruf: «Ja, wir haben Kenntnis vom erneuten Verkauf.» Viel wisse man aber noch nicht. Gegenwärtig werde auf dem Grundstück geholzt.

Für das Grundstück bestehe zudem ein Planungsverfahren, in das die Gemeinde involviert sei. Nun warte man darauf, dass der neue Besitzer mit seinen Absichten auf die Gemeinde zukomme. Jetzt, wo die Ruine fast gänzlich zugewachsen ist, hoffe man, dass der Abriss zeitnah nach einer Rodung erfolge, «sonst ist alles Darunterliegende wieder gut sichtbar», sagt Hengartner.

Dann sagt er etwas von mehreren möglicherweise geplanten Einfamilienhäusern, ist sich aber nicht ganz sicher. Er verweist auf den Gemeindepräsidenten. Und fügt hinzu: «Wir als Gemeinde sind offen für mögliche Nutzungen.»

Spielplatz für unbeaufsichtigte Jugendliche: das überwucherte Gelände am Hauenstein-Passübergang. Bild: Bruno Kissling

Für die Gemeinde eine Nummer zu gross

Stefan Berchtold, Präsident der Gemeinde, kommt am Telefon zuerst noch einmal auf das Vorgängerprojekt zu sprechen: «Bezüglich eines Seminarzentrums waren die Meinungen im Dorf geteilt, einigen erschien das sowieso als überdimensioniert.» Für die Gemeinde sei nun wichtig, dass nun rasch jemand komme und etwas umsetze. Hatte Berchtold bereits Kontakt zum neuen Eigentümer? «Persönlich getroffen habe ich ihn noch nicht.»

Und dann lässt die Antwort aufhorchen auf die Frage, ob nicht die Gemeinde etwas mit dem Grundstück anfangen könnte: «Wir haben tatsächlich mit diesem Gedanken gespielt», sagt Berchtold. Völlig unverbindlich habe er die Angelegenheit einmal durchgerechnet – in Kalkulation mit dem anstehenden Abriss – und dem Verkäufer eine Diskussionsgrundlage vorgeschlagen. «Er hat aber nur abgewunken. Offenbar konnte er die Liegenschaft zu einem viel besseren Preis veräussern.»

Dann benennt Berchtold die Richtung der Bodenpreise in einer Berggemeinde wie Hauenstein-Ifenthal während der letzten drei Jahre: «Nur nach oben.»

Während die Gemeinden weiter unten und auf beiden Seiten des Hauensteins langsam an ihre Grenzen stossen, was Wachstum anbelangt, gibt es in Hauenstein-Ifenthal noch etwas freies Bauland. Berchtold: «Fraglich ist, ob die Eigentümerschaften dieses bereits liquidieren wollen.»

Neuer Besitzer zeigt sich wortkarg

Doch was wäre nun für das Dorf am besten auf dem Bolero-Areal? «Wir müssen jetzt abwarten, was die Pläne des neuen Besitzers sind. Grundsätzlich gilt: Für das Grundstück besteht eine Gestaltungsplanpflicht.» Und auch Berchtold betont: «Wir sind offen für sämtliche neuen Nutzungen.» Vernünftig müsse das Vorhaben sein, und im rechtlichen Rahmen. Schliesslich habe auch die Gemeindeversammlung mitzureden. «Alles ist besser als eine Ruine», so der Gemeindepräsident.

Nun bleibt die Frage: Was hat der neuste Besitzer mit der Liegenschaft an der Kantonsgrenze und mit zweifelhaftem Ruf vor? Am Telefon gibt dieser sich kurz angebunden: Er mag keine Auskunft geben. Im Kopf habe er Ideen, konkreter würden diese «im Februar». Welchen Bezug er zur Gemeinde hat und wie er auf das Bolero-Grundstück aufmerksam wurde, bleibt also offen. Er verstehe nicht, warum die Zeitung überhaupt darüber berichten wolle. Der Grund dafür: Mittlerweile ist der versprayte Lost Place am Hauenstein landesweit bekannt – zumindest in der «Urban Explorer»-Szene.

