Happy End Mann baut illegalen Unterstand in Gretzenbacher Wald: Eigentümerin verzichtet trotzdem auf eine Anzeige Ein halbes Jahr lang baute Roman Gübeli einen Unterstand im Wald – von Hand und ohne einen Baum zu fällen. Das ist verboten, selbst wenn ihm der Wald gehörte. Nun muss er seinen Bau wieder abbrechen.

Roman Gübeli und Waldeigentümerin Elisabeth Huber vor dem Unterstand, den Gübeli unerlaubt in Hubers Wald baute. Die beiden einigten sich im freundlichen Gespräch. Bild: Bruno Kissling

Roman Gübeli stapft den schmalen Trampelpfad entlang. Zu seiner Rechten plätschert das Wiisbächli, ein Rinnsal, dahinter tut sich eine Wiese auf. Zu Gübelis linker Hand führt ein Hang den Groderwald zu Kölliken hoch, der hier unten, noch auf Gretzenbacher Boden, ausläuft. Die Bäume schirmen ab vor dem kalten Novemberniesel.

Gübeli hält inne. «Hier hatte ich die Idee», sagt er und zeigt auf ein paar faustgrosse Steine in Kreisform zwischen abschüssigem Pfad und Bach: eine Feuerstelle. Vergangenes Jahr grillierte Gübeli hier mit seiner Freundin. Damals tischlerte er aus einem Stamm und ein paar Ästen einen Hocker, nur mit dem Sackmesser.

Der 49-jährige Filialleiter ist Outdoor-Survival-Fan. Den Notfall-Rucksack hält er im Kofferraum seines Autos allzeit bereit. «Damit kann ich draussen zwei Tage überleben», erklärt er. Er, der ganz in der Nähe wohnt, ist fast täglich im Wald, übernachtet manchmal auch dort. Als er voriges Jahr neben dem Feuer auf dem eigenen Hocker sass, beschloss er:

«Ich baue einen Unterstand.»

Schnell fand Gübeli eine passende Stelle: Nur wenig weiter dem Trampelpfad entlang schwenkt der Hang leicht vom Bächlein weg. Eine kleine Lichtung tut sich auf. Hier begann Gübeli vergangenen Frühling mit dem Bau: Zuerst waren es nur eine Feuerstelle und ein paar Hocker, später zimmerte er einen hüfthohen Tisch. «Als Arbeitsfläche.»

Schliesslich folgte der Unterstand: Er band Äste zu drei Wänden zusammen, die er dann an Bäumen festzurrte. An die Rückwand baute er eine Liege. «Da kann man tipptopp übernachten.» Nur ein paar Wochen ist es her, da baute Gübeli eine Bank.

«All das Holz lag im Wald herum», sagt Gübeli, während er den Blick über die Lichtung streifen lässt. Das Fallholz schleppte er den Hang hinunter, wo er es dann von Hand zersägte. «Das ist alles Handarbeit.»

Waldeigentümerin vermutete einen Zimmermann

«Saubere Arbeit», dachte sich die Waldeigentümerin Elisabeth Huber. Die 72-Jährige wohnt im aargauischen Safenwil, am Rand ihres Waldstückes, das auf Solothurner Boden liegt. Anfang November kehrte ihr Ehemann vom Holzen mit Fotos zurück. Auf den Bildern war Gübelis Unterstand abgelichtet. «Muss wohl ein Zimmermann sein», vermutete die pensionierte Lehrerin. Sie und ihr Ehemann ärgerten sich ob des Baus.

Unterstand mitsamt Feuerstelle: «Saubere Arbeit», fand Waldeigentümerin Huber, ärgerte sich aber über den Bau. Bild: Bruno Kissling

Huber erklärt: «Dieser Wald ist ein Teil von meinem Leben.» Seit über dreissig Jahren ist er in Familienbesitz. Sie sei im Wald aufgewachsen, habe mit Kameraden im Bach geplanscht. Mit ihrem Stiefvater ging sie jeweils holzen, «noch mit Axt und Trummsäge», erinnert sich Huber.

Später als Lehrerin war sie oft mit ihrer Klasse dort. Zwei Mal pro Jahr organisierte Huber eine Projektwoche für ihre Schule zum Thema Wald. Heute geht sie mit ihren Enkeln in diesen Wald. Geht Huber in den Wald, hat sie einen Abfallsack zur Hand:

«Als Besitzerin bin ich ja für den Wald verantwortlich.»

Also räumt sie auf: Scharrt Feuerstellen wieder zusammen, baut improvisierte Bänke zurück und kommt jeweils mit einem vollen Abfallsack wieder nach Hause. «Ich käme nie auf die Idee, im Wald eine Bank aufzustellen», sagt sie. «Wald ist Natur. Bauten gehören da nicht hin.» Ausserdem sei das gesetzlich verboten.

Michael Hollinger ist Kreisförster des Forstkreises Olten-Gösgen und damit zuständig für Hubers Wald. Er erklärt das kantonale Waldgesetz:

«Grundsätzlich sind nur forstliche Bauten im Wald erlaubt.»

«Das kann ein Forstwerkhof mitsamt Büro für den Revierförster sein, aber auch ein Teich, der die Biodiversität im Wald fördert.» Der Kreisförster wägt die verschiedenen Ansprüche ab: Infrastruktur versus Naturraum. «Es soll möglich sein, Infrastruktur im Wald zu haben.» Gleichzeitig soll der Wald auch als Naturraum erlebbar sein: «Raum, wo der Wald Wald sein kann», nennt es Hollinger.

Die Ansprüche sind dem Kanton Solothurn bekannt. Im Rahmen der nationalen Umfrage «Waldmonitoring soziokulturell» befragte er vor zwei Jahren seine Bevölkerung. Vergangenen Frühling wurden die Ergebnisse publiziert:

Von den 520 Befragten wünschen sich 83 Prozent weder mehr noch weniger Infrastruktur im Wald.

Bänke, eingerichtete Feuerstellen sowie Waldhütten und Unterstände rangieren unter den fünf beliebtesten Bauten im Wald.

Was Gübeli baute, wünschen sich viele. Die Solothurner Bevölkerung ist aber zufrieden mit der vorhandenen Infrastruktur im Wald. Bild: Bruno Kissling

Was Gübeli baute, wünschen sich also viele. Gerade deswegen ist es verboten, auf eigene Faust zu bauen. Das sei ihm ja schon klar gewesen, sagt Gübeli. «Natürlich hätte ich beim Förster fragen können, fragen müssen», korrigiert er sich. Aber im Hinterkopf habe die Angst geschlummert, dass ihm der Bau verboten würde.

Erbauer und Waldbesitzerin sprechen sich aus

Vor etwa drei Wochen, nur wenige Tage nachdem Hubers Ehemann mit den Bildern vom Unterstand nach Hause gekommen ist, kehrt auch Gübelis Freundin von einem Waldspaziergang zurück. Sie teilt Gübeli mit:

«Der Unterstand steht im Privatwald von Hubers aus Safenwil.»

Das habe sie eben von zwei Männern im Wald erfahren. Gübeli greift sogleich zum Telefon, erreicht Huber erst anderntags. «Das ist freundlich, dass er sich meldete», findet Huber. Noch am gleichen Abend besucht Gübeli Huber in Safenwil. Er verspricht, den Unterstand wieder abzubrechen. Dafür verzichtet Huber auf eine Anzeige.

«Natürlich tut das weh», sagt Gübeli. «Definitiv», schiebt er nach. Ein Ort der Begegnung sei es halt gewesen. Lehnte jeweils ein weiterer Cervelatspiess am Baum neben der Feuerstelle, wusste Gübeli, dass wieder jemand Neues vorbeigekommen war. Ihm sei immer klar gewesen, dass er den Unterstand nicht für die Ewigkeit baut. «Es war nur eine kurze Zeit, aber der Ort bereitete viel Freude.»

