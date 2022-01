Glückliches Ende: Zwei geflüchtete Jungen gehen ihren eigenen Weg

Happy-End Eine Fluchtgeschichte mit Station im Niederamt findet nach mehreren Jahren ihr glückliches Ende Vor sechs Jahren nahm eine Trimbacherin zwei jesidische Jungen bei sich Zuhause auf. Die beiden Flüchtlingskinder haben ihr Leben «tiefgehend» geprägt, beide gehen heute ihren eigenen Weg. Felix Ott Jetzt kommentieren 03.01.2022, 12.00 Uhr

Hagar Jäggi steht 2015 mit ihren beiden Pflegekindern A. und Q. aus dem Irak in ihrem Wohnzimmer in Trimbach. zvg

Vor ziemlich genau sechs Jahren berichtete diese Zeitung über zwei jesidische Buben, die alleine aus dem Irak nach Europa geflüchtet sind. Sie fanden schliesslich ein kurzzeitiges Zuhause in Trimbach. Eine Deutschlehrerin, Hagar Jäggi, nahm die zwei Flüchtlingskinder bei sich auf. «Es handelte sich um eine sogenannte Erststabilisierung, nachdem klar wurde, dass das Asylzentrum Selzach für die damals 11- und 14-Jährigen keine geeignete Umgebung ist», berichtet Jäggi heute. Die Namen der Kinder dürfen aufgrund der andauernden Verfolgung der Jesiden nicht genannt werden.

Drei Monate reiste der 11-jährige A. alleine über die Balkanroute vom Nordirak nach Basel. Anschliessend wurde er in Selzach untergebracht. Zwei Wochen später kam unerwartet sein älterer Cousin Q. in der Schweiz an. Auch er wird im Asylzentrum Selzach untergebracht, beide besuchten fortan Jäggis Klasse. Sie setzte sich daraufhin aktiv dafür ein, dass die beiden Jesiden eine bessere Unterkunft finden.

Eigentlich wollte sie nie eine Pflegemutter werden. Doch da die beiden dringend einen Platz brauchten, stellte sich Jäggi nach einer Anfrage spontan zur Verfügung. Auch die Behörden erkannten die Notfallsituation, liessen die bürokratischen Hürden fallen und vertrauten ihr wenige Stunden später die Kinder an.

Helikopterrettung im Sindschar-Gebirge

Die beiden Jungen gehören der ethnischen Minderheit der Jesiden an. Deren ursprüngliches Hauptsiedlungsgebiet liegt im nördlichen Irak. Doch seit dem bis heute andauernden Genozid durch den Islamischen Staat (IS) sind viele Überlebende auf der Flucht. 2014 überfiel der IS die Sindschar-Region und richtete ein Massaker an. Tausende Jesiden flüchteten in das Gebirge und wurden dort eingekesselt, so auch A.

In einem Beitrag des britischen Fernsehsenders Channel 4 sieht man, wie ein Helikopter Verpflegung in das Gebirge liefert und auch einige Jesiden rettet. Besonders eindrücklich ist, dass in einer Szene der junge A. auf den Armen seines Vaters zu sehen ist, berichtet Jäggi.

Channel 4

Als die Kinder schliesslich sicher in Trimbach angekommen waren, benötigten sie aufgrund ihrer Traumen viel Aufmerksamkeit. Sie betreute die Kinder seelsorgerisch und auch die Telefonate mit den Eltern halfen den Jungen. Jäggi sagt:

«Es ist unvorstellbar, was die Buben alles gesehen und erlebt haben. Sie haben Leid erfahren, welches das menschliche Vorstellungsvermögen sprengt.»

Die benötigte Aufmerksamkeit könne im geltenden Asylsystem kaum gegeben werden. Sie glaube fest an die psychische Nothilfe sowie an die Erststabilisierung und vor allem daran, was dadurch alles verhindert oder in die Wege geleitet werden kann.

Ein Happy End trotz kompliziertem System

Leider ginge es vielen Flüchtlingskindern in der Schweiz so. Sie würden einfach irgendwo parkiert werden, kritisiert Jäggi. So kam es schliesslich auch bei den beiden Jesiden. Nach Ablauf der Erststabilisierung sind sie nach rund drei Monaten im Kinderheim gelandet. Jäggi sagt:

«Sie sind bei mir weg und haben dadurch nochmals eine Heimat verloren.»

Nach sieben weiteren Monaten seien die Kinder dann bei einem Verwandten in der Schweiz untergekommen. Doch der Kontakt zwischen Jäggi und den beiden Buben brach während der ganzen Zeit nicht ab. Ausserdem versuchte die Deutschlehrerin, stets die Kinder mit ihren Eltern zu vereinen. Sie unterstützte die Familien tatkräftig bei den bürokratischen Vorgängen für die Aus- und Einreise.

Nach drei Jahren konnte A. schliesslich seine Familie in Deutschland in Empfang nehmen und lebt bis heute dort. Ein Jahr darauf erreichten auch die Eltern von Q. Europa und wohnen seither in Frankreich. Der heute 20-jährige Q. blieb jedoch in der Schweiz. Jäggi sagt: «Er hat in der Schweiz eine sichere Heimat gefunden und möchte nicht mehr weg.»

Die heute erwachsenen Jesiden würden beide eine Ausbildung absolvieren und arbeiten. Jäggi sagt:

«Es ist wichtig, zu merken, dass nicht nur Schmarotzer zu uns kommen. Die Buben haben sich gut integriert.»

Auch heute noch eine enge Verbindung

Jäggi steht immer noch im engen Kontakt mit ihren damaligen Pflegekindern. Zudem ist sie durch die Erfahrung mit der psychologischen Traumatologie in Kontakt gekommen und arbeitet neben ihrem Beruf als Deutschlehrerin zusätzlich in dem Bereich. Denn nicht nur im Ausland passieren schreckliche Dinge. Jäggi betont:

«Wir haben auch viel seelisches Leid bei uns.»

Sie möchte weiterhin den Betroffenen helfen. Dazu soll auch die Heldengeschichte der beiden Jungen beitragen. Denn solche Erfolgsgeschichten brauche es unbedingt; «besonders in dieser schwierigen Zeit», sagt Jäggi.

