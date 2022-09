Schönenwerd: Die Topacryl AG setzt auf alte Produktionsverfahren

Handwerk Ein Nischenplayer im Weltmarkt: In Schönenwerd setzt ein Acrylglas-Betrieb noch auf alte Produktionsverfahren Die Topacryl AG aus Schönenwerd produziert verschiedenfarbige Acrylglasplatten hauptsächlich für den Export. Der Geschäftsführer Ivo Suter verrät bei einem Rundgang durch die Firma, was das Erfolgsgeheimnis ist. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Blick in die Produktionsstätte: Hier stellt die Topacryl AG gegossenes Acrylglas in verschiedenen Farben und Stärken her. Bruno Kissling

Der erste Geruch lässt an ein Nagelstudio denken – doch er täuscht. Denn von Nagelfeilen und Nagellack ist weit und breit keine Spur. Vielmehr läuft man in den Räumen der Topacryl AG in Schönenwerd zwischen verschiedenen Spezialplatten herum. Diese gibt es in allen nur erdenklichen Farben, Stärken und Oberflächen. Das neunköpfige Team stellt in der Produktionsstätte gegossenes Präzisionsacrylglas her, ein glasähnliches Produkt aus hartem durchsichtigen Kunststoff – auf Wunsch auch kratzfest.

Ivo Suter, Geschäftsführer Topacryl AG. Bruno Kissling

Ein Blick ins Erdgeschoss zeigt drei Männer bei der Arbeit. Der Nagelstudiogeruch macht sich wieder in der Nase bemerkbar – der sei aber nicht giftig, versichert Geschäftsführer Ivo Suter. Da aber der Ausgangsstoff ein Gefahrenstoff sei, müsse man damit vorsichtig umgehen. Ein Gesundheitsrisiko für die Mitarbeitenden bestehe aber nicht.

Die Arbeiter bedienen gerade einen Schlauch, an dem ein Ventil angebracht wird. In einem weiteren Schritt wird der flüssige Rohstoff, das Acryl, zwischen zwei Glasformen gegossen. Darin wird es auch gleich zur Platte. Der Produktionsraum ist überschaubar, die Anlagen seien «uralt», so Suter. Ebenso die Prozesse.

Die Glasplatten werden transportiert. Bruno Kissling Teamarbeit ist gefragt. Bruno Kissling Hier wird der flüssige Rohstoff zwischen die Platten gegossen. Bruno Kissling Das Ergebnis: Präzisionsacrylglas in unterschiedlichen Farben. Bruno Kissling

«Unser Produktionsverfahren ist anders», erklärt der Geschäftsführer. Die Platten stehen senkrecht und sind kleiner. Weil man in Schönenwerd vom flüssigen Rohstoff ausgeht, können die Platten auch dicker gegossen werden. Im Vergleich zur Grossindustrie sei der Herstellungsprozess aber «extrem» langsam, so Suter.

Der Herstellungsprozess sei «extrem» langsam. Bruno Kissling

Ein Schritt zurück in die Vergangenheit

Die Acrylrezeptur passe sich immer an, weil sich der Markt stetig verändere. Man wolle derzeit sogar einen Schritt in die Vergangenheit machen und Rezepturen so produzieren wie früher. Heute geht es aber bei der Topacryl vielmehr um die Kontrolle von Licht: «Unser Acryl glas verfälscht kein Licht», sagt der Geschäftsführer. Denn das Acrylglas als Träger absorbiere das Licht nicht. Ein Beispiel wären die verzerrungsfreien Anzeigen von Displayabdeckungen aus Hesaglas.

Wieder zurück im Büro von Suter im dritten Stock merkt man nichts mehr vom Geruch. Suter erklärt, mit grossen Firmen könne man nicht ganz mithalten. Aber:

«Weil wir zu klein sind, hat man uns nicht auf dem Schirm. Dafür machen wir Sachen, die grössere Firmen nicht können.»

So sahen die «Plättli» in den verschiedenen Farben aus. Lavinia Scioli

Etwa individuelle Farbmischungen. Aber auch etwas eigenwilligere Sachen. So erinnert sich Suter an einen Auftrag für einen Naturheiler aus der Innerschweiz. Für diesen fertigte die Topacryl «Plättli» in Form von «Lämpli» an, angelehnt an die Farbenlehre eines indischen Gurus. Doch die Topacryl produziert nicht nur für den Schweizer Markt.

Im Gegenteil: Der grösste Teil ihrer Produkte werde ins Ausland exportiert. Die Kunden stammen aus den USA, Kanada, Deutschland, Italien, aus den Vereinigten Arabischen Emirate oder England.

Das Präzisionsglas der Topacryl gibt es in verschiedenen Farben. Bruno Kissling

Grosser Markt für Architekturmodelle

Die Acrylgläser werden für optische Filter, als Displayabdeckungen, als Laserschutzscheiben oder beim Architekturmodellbau genutzt. Dass der Modellmarkt so gross sei, hätte Suter nicht gedacht. Diese Modelle dienten vor allem dazu, um Kundschaft von einem Projekt überzeugen zu können.

Der Start nach der Firmenübernahme im Jahr 2008 – mitten in der Finanzkrise – sei hart gewesen, sagt Geschäftsführer Suter. «Aber es wurde besser.» Heute kommt die Firma mit der Produktion für Laserschutzplatten kaum mehr nach. Und wie stark betrifft die Firma die aktuelle Energiekrise? Wenn weniger Strom für die Produktion gebraucht werden könne, dann kommen die Produkte bei der Kundschaft einfach etwas später an, sagt Suter.

In der Produktion habe man die Temperatur gemäss Suter bereits auf 60 Grad heruntergesetzt. In naher Zukunft möchte man eine Wärmepumpe kaufen und diese an den Produktionskreislauf anschliessen.

«Wir versuchen energieeffizient zu sein.»

Plastik wird in Plastik verpackt. Bruno Kissling

Firma geht zurück in die 1880-er Jahre

Gegründet worden ist die Firma von Hans Erzinger. Eine Recherche zeigt: Die Fabrik hat sich laut Ballyana-Archiv wohl in den 1880er-Jahren in Schönenwerd neben der Bally angesiedelt, bis diese die Firma übernahm. Als es der Bally aber nicht mehr ganz so gut ging, wurde sie an die Firma Forbo CTU verkauft. Denn am Kunststoff habe Bally wenig Interesse gehabt, glaubt Suter.

Die Firma hat eine lange Geschichte: Sie wurde von Hans Erzinger gegründet und später von der Bally übernommen. Bruno Kissling

Es folgte die Übernahme von Axel Röhm, Sohn des Plexiglaserfinders Otto Röhm. Doch dieser strebte lediglich den Kunststoffhandel und nicht die Produktion an. So gründete man die Firma Topacryl AG, die von Suter vor 14 Jahren übernommen wurde. Etwas schmunzelnd sagt er: «Die Firma wollte niemand haben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen