Wernli-Wegzug: Firma Hug überrascht Bevölkerung von Trimbach

Abschieds-Aktion: Firma Hug sagt Trimbacher Bevölkerung mit süsser Überraschung Adieu Für einmal waren nicht nur Rechnungen im Briefkasten: Die Trimbacherinnen und Trimbacher freuen sich über eine besondere Geste der Firma Hug. Das Unternehmen verabschiedete sich mit dieser leckeren Geste von der Gemeinde. Noël Binetti 29.04.2022

Der Brief der Firma HUG ist adressiert «an die Bevölkerung von Trimbach». zvg

Lisbeth Dreier staunte nicht schlecht, als sie diesen Mittwoch Brief- und Milchkasten leerte: «Ich fand ein kleines braunes Päckchen und ein Brief der Firma Hug aus Malters vor», sagt sie auf Anfrage am Telefon. Das Schreiben ist mit «Dankeschön und auf Wiedersehen» betitelt. Darin verabschiedet sich das Unternehmen, das seine Türen in Trimbach Ende März für immer geschlossen hat, von der Gemeinde.

Im Brief heisst es:

«Der Umzug nach Malters ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen danke zu sagen.»

Viele Jahrzehnte habe die Wernli AG auf das Wohlwollen der Bevölkerung zählen dürfen, viele Mitarbeitende aus Trimbach und der Region hätten zum Erfolg der Guetzlifabrik beigetragen.

Auch wenn man sich freue, die Produktion am neuen Ort in ein tolles Gebäude zu integrieren, so werde Trimbach in der Firmengeschichte dennoch als Ursprungsort «in bester Erinnerung bleiben».

Etwas Erfreuliches, in schwierigen Zeiten

Der Brief in ganzer Länge. zvg

Lisbeth Dreier teilte ihr Freude in den sozialen Medien; sie postete ein Bild des Briefes und den Guetzli. Bald darauf folgten erste Kommentare: «Dankeschön dem Spender» schrieb eine Nutzerin oder jemand anderes meint über die Aktion: «Hat mich auch gefreut. Schade, dass sie weg sind.»

Dreier sagt: «Ich hatte sehr Freude an dieser Geste. Damit habe ich nicht gerechnet.» Die Überraschung sei gelungen und in einer Zeit, in der viele schlechte Nachrichten die Runde machten, sehr willkommen. Sie ergänzt: «Überall liest man so viel Negatives. Doch diese Idee stellt endlich mal etwas Positives dar.»

Zum Bedauern, das die Schliessung des Wernli-Ladens in Trimbach bei der Bevölkerung hervorgerufen hat, schreibt das Unternehmen im Brief: «Das können wir gut verstehen. Umso mehr würden wir uns freuen, Sie einmal im Chnusper-Laden in Malters oder im im Ringli-Laden in Willisau zu begrüssen.» Auf Anfrage gibt das Unternehmen bekannt, dass rund 3000 Päckli zugestellt wurden. Und: «Es freut uns natürlich, wenn die Guetzli-Aktion gut ankommt in Trimbach.»

