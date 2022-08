In Dulliken soll neuer Wohnraum für bis zu 200 Leute entstehen – das Projekt im Gebiet Schäfer-Langfeld nimmt Form an

Die Gemeinde will weiter wachsen. Dazu soll in den nächsten Jahren «vielfältiger und qualitativ hochstehender» Wohnraum geschaffen werden. Doch wann genau hier Lastwagen voller Zügelkisten anrollen, steht noch in den Sternen.