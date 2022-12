Ein Solothurner Businesspark fürs Niederamt

Grosse Arbeitszone Mit einem neuen Businesspark zu mehr Strahlkraft: Kantonsrat Daniel Probst hat kühne Pläne für die Niederämter Industrie Das Niederamt, eine innovative Spielwiese und ein Magnet für Investoren? Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, kann sich die Ansiedlung eines oder gleich mehrerer grossen Unternehmen in der hiesigen Industrie gut vorstellen. «Gross denken» sei das Gebot der Stunde. Noël Binetti Jetzt kommentieren 23.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

WC-Papier, Präzisionsmunition für Scharfschützen oder Strom aus dem Atomkraftwerk: Man kann die Däniker und Gretzenbacher Industriegebiete mit Flurnamen wie Hagnau, Tüberten oder Aarenfeld bereits heute als produktive Wiege des Niederamts bezeichnen. Hier, wo Industrie- und Güterstrasse aufeinandertreffen und wo neben Cartaseta, Saltech und KKG auch viele KMUs angesiedelt sind, werden Tag und Nacht vielerlei Güter produziert.

Noch unbebaute Industrieflächen: FDP-Kantonsrat Daniel Probst will auf Ebene Kanton einen Entwicklungsprozess für das Niederämter Aarenfeld anstossen. Bruno Kissling

«Da geht noch mehr»: Sagt einer, der es wissen muss. Der FDP-Kantonsrat und Direktor der Solothurner Handelskammer, Daniel Probst, hegt grosse Pläne für das Gebiet zwischen Gewässerschutzzone, Aare und den beiden Gemeinden: ein weiterer Businesspark soll es werden. Und zwar einer, der dem Niederamt – und am besten gleich dem ganzen Kanton Solothurn – zu «mehr Strahlkraft» verhilft.

Bei frostigen Temperaturen vor Ort schildert Probst seine Überlegungen. Als Inspiration dienen ihm ein Vorhaben in Grenchen oder das Attisholz vor den Toren Solothurns. Und die sich entwickelnde Arbeitsplatzzone Sisslerfeld im Kanton Aargau.

Von der Landwirtschaft genutzt, für die Industrie vorbestimmt

Es ist Dezember; in diesen Tagen fällt zum ersten Mal Schnee. Am Morgen war Kantonsrat Probst noch in Solothurn unterwegs, kurz nach dem Mittagessen trifft er in Gretzenbachs Industrie- und Gewerbezone ein; den Mantelkragen hochgeschlagen. «Bei der Idee, die mir vorschwebt, geht es nicht um eine konkrete Parzelle», stellt Probst zu Beginn klar. Eine geeignete Fläche für sein Vorhaben zu finden, genau das müsse zur Aufgabe der umliegenden Gemeinden werden.

Daniel Probst deutet auf die gefrorenen Äcker: «Die Gegend hat unglaubliches Potenzial. Und der Kanton hat eine Verantwortung, den Strukturwandel voranzutreiben und die Solothurner Wirtschaft und den Wohlstand zu stärken. Auch hier.»

Auf den ersten Blick scheint hier tatsächlich einiges möglich. Doch nicht alles klappt auf Anhieb. Erst kürzlich tauchte im Internet ein Verkaufsinserat für eine riesige Gewerbefläche in Gretzenbach auf: Eine deutsche Firma hatte sich dort aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise und Teuerung nach über einjähriger Planungszeit zurückgezogen.

Landwirtschaftlich genutzt, jedoch eingezont als Gewerbe- oder Industriefläche: Solche Parzellen gibt es noch einige im Gebiet Aarenfeld. Bruno Kissling

Ein paar Steinwürfe entfernt vom betroffenen Grundstück soll zudem eine Anlage für Baumaterialaufwertung entstehen. Das Projekt einer Oltner Firma hat sich zuletzt wegen Einsprachen verzögert. Und sonst? Viele der Flächen hier werden bislang landwirtschaftlich genutzt.

FDP-Kantonsrat und Direktor der Solothurner Handelskammer: Daniel Probst. Bruno Kissling

«Was nicht bedeutet, dass sie als Landwirtschaftszone geführt werden», weiss Daniel Probst. «Viele Leute denken, wenn irgendwo gebaut wird, dass ein Stück Natur verschwinde. Doch solche Flächen wurden einst dafür eingezont und die Schweiz hat sich mit dem revidierten Raumplanungsgesetz für einen haushälterischen Umgang mit dem Boden ausgesprochen.»

Was bedeutet das? In der Logik von Daniel Probst hat die Antwort auf diese Frage viel mit Wachstum, mit Arbeitsplätzen und Wohlstand zu tun. Doch dazu später.

Auch in Grenchen läuft ein Projekt

In der Gretzenbacher Peripherie wird es jetzt zu kalt. Der Kantonsrat erkundigt sich kurzerhand beim anwesenden Bauverwalter, ob in der Gemeindeverwaltung ein Besprechungszimmer frei sei. Und so wird das Gespräch wenig später dort fortgesetzt. Im geheizten Zimmer breitet Daniel Probst schliesslich seine Unterlagen aus.

Gleichzeitig erklärt er: «Die Idee eines weiteren Businessparks hatte ich im Rahmen der Workshops, die der Kanton zuletzt mit den lokalen Behörden unter dem Titel Raum und Mobilität Niederamt lanciert hat.» Er habe viermal daran teilgenommen, «um die Interessen der Wirtschaft einzubringen. Mir sind dabei die Parallelen zum Auftrag von Josef Maushard (Die Mitte) an den Kantonsrat aus dem Jahr 2019 aufgefallen. Dieser sieht die Schaffung eines Industrieparks von kantonaler Bedeutung vor. Der Kanton plant, diesen in Grenchen zu realisieren.»

Das erwähnte Geschäft wurde 2020 im Kantonsrat behandelt, fiel aber während der Coronazeit zwischen Stuhl und Bank. «Gerade wurde im Kantonsrat noch über mögliche Kürzungen im Globalbudget Raumplanung debattiert. Doch dieses Geschäft war am Ende davon nicht betroffen», erklärt Probst. Stand heute gehe er davon aus, dass der Kantonsrat gegen Ende 2023 in dieser Sache einen Beschluss fassen wird.

«In dem Zusammenhang wurde mir klar, dass die Situation im Niederamt eine ähnliche ist. Das Industriegebiet in Gretzenbach, Däniken und Dulliken ist aus meiner Sicht prädestiniert für ein vergleichbares Projekt.» Denn: «Bei den Workshops stand neben den ungelösten Verkehrsproblemen auch die Raumplanung im Fokus. Das Stichwort heisst Arbeitszonenentwicklung.» Es gelte, klare Nutzungsprofile zu erstellen und die Entwicklung aktiv zu steuern. «Langfristig.»

Produziert Toiletten- und Haushaltspapier im Niederamt: die Firma Cartaseta. Bruno Kissling

«Ich habe mich in der Folge dafür stark gemacht, dass ein solches Projekt vom Kanton und den Gemeinden in die Liste der weiterhin verfolgten Massnahmen aufgenommen wird.» Wie waren die Reaktionen? Probst sagt: «Nach meinen Erklärungen, was ein solcher Businesspark genau ist, wurde die Idee auch von Gemeindevertretern begrüsst.» Die geografische Lage des Niederamts zwischen zwei Mittellandstädten bezeichnet Probst im Hinblick auf benötigte Fachkräfte zudem als «ideal».

Wettbewerb: Singapur oder Niederamt?

Was genau muss man sich vorstellen? Probst erklärt es so: «Ein solches Areal muss eine Fläche von mindestens zehn Aren aufweisen. Es sollte sich nach Möglichkeit der Nutzung bestehender Industrie- oder Gewerbezonen bedienen. Mindestens 70 Prozent der Fläche sollte frei und überbaubar sein. Zentral ist eine gute Erschliessung; verkehrstechnisch, aber auch mit Glasfasernetz und gesicherter Energieversorgung.» Denkbar sei ein internationales Unternehmen. Oder aber mehrere kleine Firmen, «das würde die Risiken minimieren».

Ganz wichtig sei die Verfügbarkeit. Denn: «Wir stehen im internationalen Standortwettbewerb mit Ländern wie Singapur, Irland oder Deutschland.» Ansiedeln möchte Probst am liebsten ein Unternehmen, das eine hohe Wertschöpfung pro Kopf generiert. So können die Steuererträge gesteigert werden. Und nun spricht es Probst aus: «Es geht darum, unseren Wohlstand zu erhalten.»

Soll die benötigte Fläche von Privaten stammen oder im Besitz einer Gemeinde sein? Hier zeigt sich Probst einigermassen offen: «Wenn eine Gemeinde im Besitz einer solchen Fläche ist und Hand bietet, ginge es wohl einfacher. Als Liberaler sehe ich es jedoch eher kritisch, wenn Gemeinden zu stark Bodenpolitik betreiben – dies sollte nicht Schule machen. Bei einer privaten Eigentümerschaft müsste diese mit einer allfälligen Nutzungsänderung einverstanden sein – hier spricht nichts dagegen.»

Will den Wohlstand sichern: Daniel Probst erkennt im Niederamt Potenzial als Standort für einen weiteren Solothurner Businesspark. Bruno Kissling

Was antwortet Probst auf Kritik an einem solchen Vorhaben und Wirtschaftswachstum? Klar, dazu gebe es auch immer wieder kritische Stimmen. «Aber bei Initiativen, die das Eigentum des Einzelnen in irgendeiner Weise tangieren, sehen wir, dass kaum jemand bereit ist, etwas abzugeben», argumentiert Probst für den Erhalt des Wohlstands. Und: «Weniger ist nicht mehrheitsfähig. Unser Wohlstand wächst nicht auf den Bäumen.»

Die Ansiedlung einer oder mehrerer Firmen mit hoher Wertschöpfung bedürfe neben den erwähnten Bedingungen auch unkonventionelle Wege: «Nach einer Unterzeichnung braucht es idealerweise staatliche Garantien, etwa bei Baufragen oder der Erschliessung. Nur so können wir im Vergleich mit anderen Standorten mithalten.» In der Schweiz werde häufig zu kleinräumig gedacht, «doch wir sollten gross denken».

Zurück in die Zukunft

Das weitere Vorgehen könne gemeinsam mit dem Grenchner Projekt vorangetrieben werden, so Probst: «Grundlagen und Erfahrungen, die dort erarbeitet werden, müssten bei einem Projekt im Niederamt einfliessen.»

Probst will sich auf Ebene Kanton für diesen weiteren Solothurner Businesspark einsetzen. Er sagt: «Ich würde mich freuen, wenn dieses Projekt Ende Januar, wenn das Amt für Raumplanung und die Gemeindepräsidentenkonferenz des Niederamts ihren fünften und letzten Workshop zum Thema abhalten und damit einen Bericht vorlegen, darin als eine umzusetzende Massnahme aufgenommen wird.»

Nach dem Treffen mit Daniel Probst, als der Blick über die Ebene zwischen Cartaseta, KKG und Saltech schweift, manifestiert sich vor dem inneren Auge ein Panorama dampfender Schornsteine, blinkender Logistikdrohnen und Speditionsrampen. Und man sieht sich fast schon an jene glorreiche Zeit erinnert, als die weltbekannte Marke Bally im Niederamt noch ihre Manufakturen betrieb.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen