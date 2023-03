Grossprojekt: Auf Niedergösgen kommt eine längere Bauphase zu

Grossbaustelle In Niedergösgens Zentrum wird eine umfassende Sanierung der Kantonsstrasse geplant – drei Jahre Bauzeit erwartet Mehr Sicherheit, weniger Schlaglöcher, Normen auf den neusten Stand bringen: Ab 2025 plant der Kanton die Gesamtsanierung von Oltner- und Hauptstrasse auf einer Länge von 1,3 Kilometern. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.03.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf die Gemeinde Niedergösgen kommt eine längere Bauphase im Zentrum zu. Bild: Bruno Kissling

«Wenn man mit dem Bus von Winznau kommend über Obergösgen zu uns nach Niedergösgen fährt, spürt man, wenn man angekommen ist», sagt Gemeindepräsident Roberto Aletti. «Es schüttelt einen durch.»

Gemeindepräsident Roberto Aletti. Bild: Bruno Kissling

Aletti spricht von der Oltnerstrasse, die bald einmal nach Dorfbeginn ihren Namen in Hauptstrasse wechselt. Es ist die Kantonsstrasse, Hoheitsgebiet des Solothurner Amts für Verkehr und Tiefbau. Und dieses hat Pläne für die Hauptschlagader, die durch die Gemeinde Richtung Schönenwerd führt. Das Vorhaben mit dem Volumen einer Grossbaustelle wird mit dem Begriff Gesamtsanierung beschrieben. Mehrere Etappen, mehrere Jahre.

Der Kanton legt bezüglich Strassenbau die Massnahmen für Unterhalt, Optimierung und Ausbau der Kantonsstrassen fest. Als Grundlagen dienen der kantonale Richtplan, das verkehrspolitische Leitbild, die Agglomerationsprogramme und regionale Raumentwicklungs- und Mobilitätskonzepte.

Arbeitsgruppe trägt Anliegen zusammen

«Der Kanton ist in dieser Sache federführend», erklärt der Gemeindepräsident. Diese Woche fanden nun zwischen Gemeinde und Amt Sondierungsgespräche statt. «Das ganze Projekt ist ziemlich konkret», so Aletti. «Es existieren bereits erste Pläne. Nun geht es darum, die Details auszuarbeiten.» In die Planarbeiten wird die Gemeinde einbezogen. Aletti: «Dafür haben wir eine Arbeitsgruppe einberufen. Sie trägt die Anliegen der Gemeinde zusammen und legt diese dem Gemeinderat vor.»

Doch worum geht es konkret? In welchem Jahr an diesem Strassenabschnitt zuletzt umfassende Arbeiten vorgenommen wurden, weiss Aletti nicht genau. Doch wie es eine Gesamtsanierung verlangt: Asphalt und Beläge erneuern, Leitungen ersetzen, Zu- und Ausfahrten anpassen, neu geltende Normen umsetzen, mehr Sicherheit für Verkehrsteilnehmende schaffen. Auch den gesetzlichen Bestimmungen zur Behindertengleichstellung soll Rechnung getragen werden.

In den vergangenen Jahren hat der Kanton vergleichbare Arbeiten in den Niederämter Gemeinden erledigt, die weiter westlich liegen, in Winznau und in Obergösgen. «Jetzt sind wir an der Reihe», erklärt Aletti. Er sagt: «Baubeginn wird aus heutiger Sicht im Jahr 2025 sein. Das Ganze wird in mehreren Etappen realisiert. Und weil der Verkehr in dieser Zeit einspurig geführt wird, nimmt die Baustelle folglich mehr Zeit in Anspruch.»

Es ist mit drei Jahren Bauzeit zu rechnen

Gerechnet wird für die Umsetzung der Gesamtsanierung, Stand heute, mit drei Jahren. Baubeginn soll, Stand heute, im Osten der Gemeinde sein, da, wo die Erlinsbacherstrasse in die Hauptstrasse mündet. Das kann sich in den kommenden Monaten aber noch ändern. Die Baukosten betragen gemäss einer Schätzung rund acht Millionen Franken. Dafür kommt der Kanton auf. Die zu sanierende Strecke beträgt rund 1,3 Kilometer. 100 Meter kosten also im Schnitt etwas mehr als 615’000 Franken.

«Nachdem der Gemeinderat die Informationen und Themen der verantwortlichen Arbeitsgruppe behandelt hat, wird er diese an das kantonale Amt weiterleiten», sagt Aletti. «Dieses kann dann Justierungen vornehmen und die Detailplanung ausarbeiten.» Welche Akzeptanz erwartet der Gemeindepräsident aus der Bevölkerung für ein solches Projekt? Aletti zeigt sich pragmatisch: «Nun, diese Arbeiten müssen gemacht werden und ich gehe davon aus, dass die Leute das verstehen.»

Umstrittene Aufhebung Fussgängerstreifen Im Dezember 2022 sorgte ein durch den Kanton aufgehobener Fussgängerstreifen im Zentrum von Niedergösgen für Unverständnis. Damals wurde die Gemeinde durch den Kanton nicht über den Entscheid informiert. In der Folge regte sich Widerstand: Ein betroffener Geschäftsführer sammelte innert kurzer Zeit weit über 150 Unterschriften für den Erhalt des Standorts. Damals versprach auch Gemeindepräsident Roberto Aletti, sich beim Kanton dafür einzusetzen, dass der betroffene Fussgängerstreifen an der Abzweigung Hauptstrasse–Jurastrasse wiederhergestellt und erhalten bleibt. Nach dem Stand der Dinge gefragt, erklärt Aletti jetzt: «Im Sommer wird dort im Hinblick auf die Sicherheit und im Zusammenhang mit der Bushaltestelle eine Videoanalyse durchgeführt.» Er habe noch vor Weihnachten Kontakt mit dem Kanton aufgenommen. Wenn Ergebnisse aus der Analyse vorliegen, werde man sich wieder mit dem Kanton austauschen. «Mein Ziel ist es nach wie vor, dass dieser Fussgängerstreifen wieder eingerichtet wird», so Aletti.

Hier an der Hauptstrasse wurde Ende 2022 ein Fussgängerstreifen aufgehoben. Bild: Patrick Lüthy

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen