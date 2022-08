Gretzenbach: Der Einfluss der Discounter auf das lokale Gewerbe

Gretzenbach Zwischen Dorfleben und Shoppingmeile: So beeinflussen die angesiedelten Discounter das lokale Gewerbe Mit dem Einzug der Grossverteiler Lidl, Denner und Aldi haben sich die Einkaufsmöglichkeiten in Gretzenbach erweitert. Zwar werden sie nicht als Konkurrenz zum lokalen Gewerbe betrachtet; dennoch hat das Dorfleben in letzter Zeit gelitten – auch wegen der Schliessung des letzten Dorfladens. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 21.08.2022, 05.00 Uhr

Lidl, Denner und Aldi (von links) sind die drei grossen Discounter, die in Gretzenbach Einzug hielten. Bruno Kissling

Walter Schärer, Gretzenbachs Gemeindepräsident, erinnert sich an die ehemaligen Dorfläden zurück; als es bis 1980 noch ein «Lädeli» in der «Weid» gab. Oder an die Milchzentrale, die «Chäsi», die mal im Dorf vertreten war. Gretzenbach hatte auch einmal drei Bäckereien. Zwei von ihnen schlossen ihren Betrieb 1991 und 2000. Die dritte, die Bäckerei Maier, ist noch immer offen.

Heute kommt, wer den Dorfeingang passiert, nicht mehr den Niedrigpreis-Discountern vorbei. Erster war der Aldi-Konzern, der im Jahr 2007 eröffnete. Drei Jahre später folgte Lidl; ein weiteres Jahr danach Denner.

Ergänzt durch das Kleidergeschäft Takko Fashion und die beiden Lebensmittelhändler Asia Store und Elite Markt hat sich die Zone unterhalb des Dorfes in eine Einkaufsmeile mit regionaler Ausstrahlung entwickelt. Offenbar werden diese geschaffenen Tatsachen aber nicht von allen im Dorf geschätzt und genutzt. Gemeindepräsident Schärer sagt:

Walter Schärer, Gemeindepräsident Gretzenbach. Bruno Kissling

«Die meisten Gretzenbacherinnen und Gretzenbacher tätigen ihren Grosseinkauf nicht dort.»

Er selber gehe nur in die Discounter einkaufen, wenn es nötig sei. Und dieses Verhalten beobachte er auch bei Gretzenbachs Bürgerinnen und Bürgern. Vor allem Auswärtige seien in den Discountern anzutreffen.

Seit Spar und der integrierte «Chäsegge» vor gut einem Jahr die Türen schlossen, fehlt in Gretzenbach ein Dorfladen. Dort hätten sich zuvor viele der rund 2800 Einwohnerinnen und Einwohner getroffen, erklärt Schärer.

Matthias Amsler vom «Chässegge» in Stüsslingen und ehemaliger Betreiber des Dorfladens, Nicole Schneider von der gleichnamigen Metzgerei, David Richard von Früchte Rychard und Raphael Sutter von Dorado Café versuchten noch, einen «Märet» auf die Beine zu stellen. Doch der Erfolg blieb aus.

Discounter waren von Beginn weg umstritten

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass vor fast elf Jahren der damalige Gemeindepräsident von Gretzenbach, Daniel Cartier, bereits Stellung zum Discounter Lidl nahm:

Daniel Cartier, ehemaliger Gemeindepräsident von Gretzenbach. Patrick Lüthy

«Für die Versorgung des Dorfes ist eine Lidl-Filiale vor den Toren Gretzenbachs nicht notwendig.»

Vielmehr würde sich der Verlust des Dorfladens weitaus schlimmer auf die Gretzenbacher Bevölkerungen auswirken, so Cartier. Und die Gegenwart zeigt: Cartier lag richtig.

Durch den Zuzug der drei Discounter habe sich an der Gewerbesituation nichts geändert, schreibt Reto Bühlmann, Verantwortlicher Kommunikation des Gewerbevereins Unteres Niederamt. Hingegen durch die Schliessung des Dorfladens:

«Einige Lebensmittel-Verarbeiter oder sonstige Zulieferer haben einen Abnehmer verloren.»

Etwa Daniela Hoffmann, die seit 2013 mit dem «Schoggolade» handgefertigte Schokoladenprodukte anbietet und diese auch im Spar vertrieben hat. Eine Konkurrenz für ihre Schokolade seien die Discounter allerdings nicht, sagt Hoffmann. Vielmehr fehle seit der Ladenschliessung der persönliche Kontakt untereinander: «Man begegnet sich kaum mehr.» Und auch Nicole Schneider von der Metzgerei äussert sich in diese Richtung: «Das Dorfzentrum ist seit der Schliessung tot.»

Produktqualität steht im Vordergrund

Trotz der angesiedelten Discounter legen die Einwohnenden Gretzenbachs Wert auf Produktqualität und Regionalität, ist der Gemeindepräsident überzeugt. So werde etwa das «Weidschöpli» der Hofkäserei Schmid rege besucht. Schärer: «Die Leute achten darauf, was sie kaufen.»

Das merkt auch die Metzgerei: Diejenigen, die eine gute Fleischqualität wollen, gingen weiterhin dort einkaufen. Und Corona habe den Leuten gezeigt, «dass auch das lokale Gewerbe unterstützt werden soll», so Nicole Schneider. Und: «Gleichzeitig hätten sie gesehen, dass unser Angebot nicht teurer ist als bei anderen Läden.»

Trotz der vielen Discounter vor dem Dorf legen die Gretzenbacherinnen und Gretzenbacher Wert auf regionale Produkte. Bruno Kissling

Keine Angaben zu den Arbeitsstellen

«Aus Datenschutzgründen» will Aldi Suisse mit Sitz in Schwarzenbach SG keine Angaben zur Zahl der Mitarbeitenden machen, auf die Frage, wie viele Arbeitnehmende in der Gemeinde Gretzenbach selbst leben.

Ähnlich lautet eine schriftliche Antwort von Jacqueline Fäs, Medienbeauftragte bei Lidl Schweiz mit Sitz in Weinfelden TG. Auch sie macht den Datenschutz geltend. Und Thomas Kaderli, Mediensprecher der Denner AG mit Sitz in Zürich, macht keine Angaben zu den Angestellten. Wie viele Arbeitsplätze durch Einheimische besetzt werden, bleibt also offen.

Schliesslich stellt sich die Frage: Wie lukrativ sind die Discounter für die Gemeinde? Nochmals Gemeindepräsident Schärer: «Es ist nicht so, dass man damit reich wird.» Lidl, Denner und Aldi würden zwar Steuern zahlen, aber gross ins Gewicht falle dies nicht.

Die Ansiedlung als Fehler betrachten? Auch davon will der Gemeindepräsident nichts wissen. Immerhin bleibt die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Dorfladens: Auf dem Grundstück der Bürgergemeinde, wo zuvor der Spar war, soll voraussichtlich nächsten Sommer wieder ein Geschäft eröffnen. Dieses dürfte sich schnell wieder zum «Dorflädeli» entwickeln.

