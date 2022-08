Gretzenbach: Einsprachen verzögerten Projekt in Industriezone

Bedenken Zwei Einsprachen verzögerten Verwertungsplatz-Projekt einer Baufirma in der Gretzenbacher Industriezone Zwei Parteien meldeten Bedenken an: Im Industriegebiet von Gretzenbach soll eine Anlage für Baumaterialaufwertung entstehen. Mit rund einem Jahr Verspätung liegt das Dossier jetzt beim Kanton. Noël Binetti Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Der geplante Verwertungsplatz «MAP Tüberten» in einer Visualisierung. zvg

Im Frühling 2021 informierte die Strassen- und Tiefbaufirma STA AG mit Sitz in Olten über ihr Projekt in der Industriezone Tüberten in Gretzenbach. Eine Anlage zur Materialaufbereitung und ein Verwertungsplatz für Baustoffe soll es werden, kurz MAP.

Damals war die Rede von einem möglichen Baubeginn Anfang 2022 – wenn es zu keinen Verzögerungen kommt. Doch bei Projekten dieser Dimension ist das Ausbleiben von Verzögerungen eher selten; die Parzelle südlich des Kernkraftwerks und angrenzend an das Gemeindegebiet Dänikens ist nach wie vor unbebaut.

Ein Anruf beim Projektverantwortlichen Michael Schüpbach zeigt, dass es im Rahmen des öffentlichen Auflageverfahren zu Einsprachen gekommen ist. Schüpbach erklärt: «Zwei Parteien haben Wünsche und Bedenken geäussert, auf die in der Folge eingegangen werden musste. Das sorgte für Verzögerungen.»

Einsprachen mittlerweile zurückgezogen

Die Einwände erfolgten demnach von der Nachbargemeinde Däniken und von der Wasserversorgung Unteres Niederamt. Schüpbach sagt:

«Nach zusätzlichen Detailabklärungen konnten die offenen Fragen beantwortet und die Einsprachen bereinigt werden.»

Beide Parteien hätten ihre Einsprachen zurückgezogen. Schüpbach: «Jetzt liegt das Dossier beim Kanton zur Genehmigung, bevor anschliessend ein Baugesuch bewilligt werden kann.»

Auf der Parzelle in der unteren Bildhälfte links, auf beiden Seiten der Gütergleise, soll der Materialaufbereitungs- und Verwertungsplatz «MAP Tüberten» entstehen. Bruno Kissling

Mit Antwort vom Kanton rechnet die Firma STA AG noch vor Ende Jahr: «Wir gehen davon aus, dass in den nächsten drei bis vier Monaten das von Kanton genehmigte Dossier vorliegt.» Beim Kanton ist das Amt für Raumplanung, zusammen mit verschiedenen Fachstellen für diese Bewilligung zuständig. Dem Gestaltungsplan haben Kanton und Gemeinde im Vorfeld bei einer Vorprüfung bereits zugestimmt.

Neu wird Baubeginn per 2023 angestrebt

Das Projekt sei heute unverändert in Grösse und Funktion: «Es sind noch die gleichen Pläne wie vor Jahresfrist», sagt Schüpbach. Mit dem «MAP Tüberten» will das Bauunternehmen «ein Zeichen setzen in der ökologischen Materialwirtschaft», wie es anlässlich der öffentlichen Mitwirkung in einer Medienmitteilung festgehalten hat.

Der neue Verwertungsplatz soll den Werkstoffkreislauf der regionalen Bautätigkeit schliessen und Transportwege optimieren. Für den Rückfluss aufbereiteter Baumaterialien in den Wertschöpfungskreislauf sei es wichtig, dass Bauabfälle schon auf der Baustelle sauber getrennt würden. Damit könne eine hohe Qualität der daraus aufbereiteten Baustoffe erreicht werden, schreibt das Unternehmen weiter.

Michael Schüpbach ist nun guter Dinge, dass 2023 mit dem Bau begonnen werden kann; ein Jahr später also als erhofft. Angesprochen auf beeinträchtigte Lieferketten, die branchenintern aktuell ihrerseits für Engpässe sorgen, sagt Schüpbach:

«Wenn es dann so weit ist und wir loslegen können, müssen wir diese Lieferfristen sicher im Auge behalten. Doch für das vorliegende Projekt werden nicht Unmengen an Rohstoffen benötigt.»

Allenfalls könnte es beim benötigten Stahl knapp werden, «doch das ist jetzt noch kaum abzuschätzen.»

