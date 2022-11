Gretzenbach Wo jetzt noch Grün ist, sollen bald Zapfsäulen stehen: In Gretzenbach gibt es bald noch eine Tankstelle mehr Vis-à-vis von den grossen Discountern in Gretzenbach soll eine Migrol-Tankstelle samt Migrolino-Laden und Waschanlage entstehen. Und für Elektroautos wird es Ladestationen geben. Braucht es diese hohe Dichte an besagter Stelle? Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 24.11.2022, 16.00 Uhr

Auf der grünen Wiese soll schon bald eine Tankstelle mit Laden, Waschanlage und Elektroladestationen stehen. Bruno Kissling

Nun steht fest: Neben den grossen Discountern Lidl, Aldi und Denner soll es auf dem Cheibenacker beim Kreisel in Gretzenbach eine Tankstelle geben. Kostenpunkt: rund 3,5 Millionen Franken. Ein entsprechendes Baugesuch lag bis am 17. November auf der Gemeindeverwaltung auf. Die Pläne dafür bestehen schon eine ganze Weile.

Das Areal liegt zwischen dem Kreisel Im Grund und der Bahnlinie und ist ausserdem in der Bauzone für Arbeits- und Gewerbenutzung. Die über 10'000 Quadratmeter grosse Fläche Cheibenacker ist unbebaut und soll über die Oltnerstrasse erschlossen werden. Vorgesehen sind eine Migrol-Tankstelle bestehend aus drei Tanksäulen sowie einem integrierten Migrolino-Shop und einer Migrol-Autowaschanlage.

Ebenso sollen Saugplätze und drei Ladestationen für Elektroautos realisiert werden, sagt Stephan Meier auf Anfrage. Er ist CEO von der P & F Immobilien AG mit Sitz in Basel; diese hat die Bauherrschaft inne.

Braucht es eine weitere Tankstelle?

Die Fredy's Tankstelle, die mit günstigen Preisen wirbt, bietet in Gretzenbach bereits eine Möglichkeit, zum Betanken von Autos. Doch damit nicht genug: In beide Richtungen auf der Kantonsstrasse folgen auf einer kurzen Strecke mehrere Angebote für Diesel und Benzin. Wie viel Sinn macht also eine weitere Zapfsäule?

Diese Kombination von Tankstelle mit Laden, Waschanlage und Elektroladestation biete in der Umgebung niemand an, erklärt Meier. Daher seien umliegende Tankstellen keine Konkurrenz. Und zusätzlich dürfen Tankstellenshops im Vergleich mit den umliegenden Discountern am Abend länger offen bleiben.

Die Kombination Tankstelle mit Laden, Waschanlage und Elektroladestation gebe es in der Nähe nicht, erklärt die Bauherrschaft. (Archivbild) Bruno Kissling

Ausserdem werde die Strasse hoch frequentiert. «Man ist prädestiniert dort zu tanken», führt Meier aus, auf dem Cheibenacker entstehe so ein «Dienstleistungscenter». Zusätzlich würden mit der Anlage acht Vollzeitstellen geschaffen. Und was geschieht auf dem restlichen Grundstück? Dafür seien noch keine konkreten Pläne geschmiedet worden, heisst es.

Einsprache verzögerte Gestaltungsplan

Der Gemeinderat hat an einer Sitzung im September 2020 die Mitwirkung sowie die anschliessende öffentliche Auflage des Gestaltungsplanes sowie des Teilzonen- und Erschliessungsplanes Cheiben­acker genehmigt. Danach konnte die Bevölkerung an der öffentlichen Mitwirkung teilnehmen. Durch Einsprachen sei der Gestaltungsplan erst im Frühling dieses Jahres rechtskräftig geworden, sagt Meier.

Nach Ablauf der Auflagefrist zum Baugesuch ist laut der Gemeinde Gretzenbach erneut eine Einsprache eingegangen. Dennoch sei man zuversichtlich, dass das Projekt nicht gross in Verzögerung gerät, da es sich beim Einsprachepunkt um eine Kleinigkeit handle. Die meisten Fragen seien bereits in der öffentlichen Mitwirkungsphase und im Gestaltungsplan geklärt worden.

Die Bauphase des Tankstellenangebots daure vier bis fünf Monate, sagt Meier. Bis mit dem Bau begonnen wird, bleibt die grüne Matte zwischen Kantonsstrasse und Eisenbahnlinie Olten-Aarau in landwirtschaftlicher Nutzung.

