Gretzenbach Verhandlungen gescheitert: Spar-Laden schliesst bereits Ende Monat Die Bürgergemeinde Gretzenbach als Vermieterin und der Geschäftsführer des «Chäsegge» sind sich uneins. Nun zieht er die Konsequenzen. Noël Binetti 10.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bedanken sich bei der Kundschaft für deren Treue: Das Team vom «Chäsegge» und Filialleiter Matthias Amsler. Bruno Kissling

«Manchmal muss etwas kaputt sein, bevor die Leute merken, dass etwas fehlt!»

Dieser Satz steht auf einem Flyer, welcher das Ende des Spar-Verkaufsladen in Gretzenbach ankündigt. Per Ende August 2021, hiess es in einem Bericht des Gretzenbacher Gemeinderats der Einwohnergemeinde, soll der Spar-Laden an der Köllikerstrasse und die dort untergebrachte Postagentur den Betrieb einstellen.

Die Bürgergemeinde ist Eigentümerin der Liegenschaft und plant an dieser Adresse einen Neubau mit Wohnungen und Verkaufsladen. Nun kommt das Ende rascher: per Ende Juni ist Schluss. Auf erwähntem Flyer steht auch noch: «Chäsegge Gretzenbach suecht es neus Deheim.» Dem ist nicht mehr so. Der Betreiber Matthias Amsler hat aufgegeben. Er ist es, der den Flyer entworfen und damit auch auf Social Media für den Erhalt seines Geschäfts geworben hat.

Amsler ist gelernter Koch und hat noch weiteren Bezug zur Gastronomie. 2014 hat er die Filiale übernommen und führt diese selbstständig und als Franchise-Nehmer der SPAR Handels AG mit Sitz in Gossau SG. Amsler baute eine Käsetheke auf, bot Caterings an und nennt seinen Laden «Chäsegge». Ein Dorfladen sei es, mit Bezug zur lokalen Bevölkerung, sagt Amsler am Telefon. Sein Team habe sich Zeit genommen für die Kundschaft: «Wir lieferten Waren in Alterswohnungen und trugen älteren Kunden auch mal Wasser die Treppe rauf. Dafür haben andere Läden heute keine Zeit mehr.»

Eine Einigung kommt nicht zustande

Amsler ist hörbar aufgebracht. Und enttäuscht. Wie konnte es so weit kommen? Das Geschäft ist eingemietet bei der Bürgergemeinde Gretzenbach. Das Gebäude ist alt, eine Sanierung unabdingbar. Seit rund zwei Jahren stehe die Diskussion rund um einen Neubau oder einer Renovation im Raum, erklärt Amsler. Aufgrund von Gesprächen, die er mit der Bürgergemeinde führte, habe er lange geglaubt, den Betrieb nach der Bauzeit an der alten Adresse wieder aufnehmen zu können. Er sagt:

Matthias Amsler, Geschäftsführer «Chäsegge» Gretzenbach Bruno Kissling

«Davon war immer die Rede - aber es handelte sich um leere Versprechungen.»

Und er ergänzt: «Als die Pläne gegen Ende des letzten Jahres konkret wurden, wollte ich Nägel mit Köpfen machen.» Schliesslich habe er als Geschäftsführer eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitenden – aber auch gegenüber Post und Spar, mit denen er langfristige Verträge eingegangen sei.

Zusammen mit Spar habe er die Einrichtung kalkuliert, die für ein neues Ladengeschäft in einem Neubau zielführend sei. «Wir haben der Bürgergemeinde ein Angebot gemacht. Rund ein Drittel der Kosten wäre auf sie gefallen.» Die Bürgergemeinde sei darauf aber nicht eingegangen. «Man wollte den Mietvertrag mit mir auslaufen lassen», ist Amsler überzeugt. Er habe sich eine Verlängerung des Vertrags gewünscht.

Mehrere Entlassungen ausgesprochen

«Schliesslich musste ich einen Schlussstrich ziehen», sagt er heute, «um Klarheit zu schaffen». Die Energie sei aufgebraucht. Nun schliesst er den Laden Ende Juni, der Mietvertrag läuft im September aus. Nach einer Alternative habe er gesucht, «aber etwas mit geeigneten Bedingungen für eine Lieferung mit Lastwagen und mit ausreichend Parkplätzen ist schwer zu finden.»

Das Team Amslers umfasst sieben Mitarbeitende. Drei von ihnen sind Auszubildende aus Gretzenbach oder der unmittelbaren Umgebung. Weil mit dem «Chäsegge» in Gretzenbach bald Schluss ist, musste Amsler Kündigungen aussprechen: «Ich habe vier Leute in Gretzenbach entlassen müssen.» Amsler führt – in etwas kleinerem Rahmen – auch den «Chäsegge» in Stüsslingen sowie die eine Tankstelle in Schönenwerd. Weil es nun zu Rotationen kommt und Amsler für die Auszubildenden eine Anschlusslösung finden wollte, kam es auch an den anderen Standorten zu Kündigungen.

«Insgesamt habe ich sieben Leute entlassen.»

Das schmerze und wiege für ihn schwer. «Ich schaue jetzt wie es weitergeht.» Eine neue Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde könne er sich bei deren heutigen Ratszusammensetzung nicht mehr vorstellen. Ihm bleibe nur noch, sich bei seiner Kundschaft und den Lieferanten aus der Umgebung für deren Treue zu bedanken.

Das marode Gebäude an der Köllikerstrasse soll abgerissen werden. Die Bürgergemeinde plant einen Neubau mit Wohnungen, einem Laden und anderer «Infrastruktur». Bruno Kissling

«Mehr ist dazu im Moment nicht zu sagen»

Ruth Liechti-Leuenberger ist Präsidentin der Bürgergemeinde Gretzenbachs. Auf Anfrage will sie sich nicht zum Verhältnis mit dem Mieter des Ladenlokals äussern. Liechti-Leuenberger verweist auf eine Medienmitteilung, welche die Bürgergemeinde bezüglich des geplanten Neubauprojekts in der amtlichen Publikation veröffentlichte. Dieser ist zu entnehmen, dass im Zusammenhang mit der Ortsplanungsrevision in der Bevölkerung der Wunsch laut wurde, nach einem «belebten Dorfzentrum».

Viele Vorschläge seien eingegangen, darunter ein Dorfladen mit entsprechender Infrastruktur. Die Bürgergemeinde ist seit 2013 Besitzerin der Liegenschaft. Auch sie benennt den maroden Zustand des heutigen Gebäudes: «In den letzten Jahren zeigten sich immer mehr Mängel», eine Renovation von Laden und Wohnhaus würde nicht den gewünschten Erfolg bringen. Nach «intensiver Arbeit» habe der Bürgerrat der Bürgergemeindeversammlung ein Vorprojekt mit einem Neubau vorgelegt. Dieses beinhalte ein «zeitgemässes Ladenlokal» mit entsprechenden Zusatzfunktionen und «eine Anzahl Wohnungen».

Zudem stehe der Bürgerrat in Kontakt mit der Einwohnergemeinde und anderen Partnern. So leiste die Bürgergemeinde ihren Beitrag zu einem «belebten Dorfzentrum», heisst es in der Mitteilung.

Liechti-Leuenberger sagt:

«Mehr ist dazu im Moment nicht zu sagen, ausser, dass wir uns wieder an die Öffentlichkeit wenden, wenn weitere Schritte klar sind.»